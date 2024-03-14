"كلما زاد تفكيرك قلت نقاطك!".. متألق بورنموث يكسر التوقعات في فانتازي الدوري الإنجليزي

جولة انتهت بشكل ساخن

لا يمكنك أبدًا يا صديقي أن تتوقع من أين ستأتي المفاجآت في مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، فهناك قاعدة فانتازية قديمة تقول: "كلما زاد تفكيرك قلت نقاطك، والعكس صحيح، كلما قلت تدخلاتك زادت النقاط".

ربما لا تصدق هذه القاعدة، لكنني أفعل، فقد شاهدتها رأي العين أكثر من مرة خلال 10 سنوات مارست فيها تلك اللعبة المثيرة، فحينما تجد صديقا ترك تشكيلته لأسابيع طويلة دون أن يقوم بأي تغييرات، لكنه يتفوق عليك وأنت تسهر الليالي وتفكر ماذا ستفعل ومن ستشتري، وقتها ستؤمن بتلك القاعدة.

ولكن بالطبع هنا لا نقصد أن نقول لك لا تقم بأي تغييرات على تشكيلتك، ولكن النصيحة هي ألا تفرط أكثر من اللازم في التفكير، لأنك في هذه الحالة ستقوم بارتكاب الحماقات، فخير الأمور الوسط دائمًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبكل تأكيد هذه القاعدة لا تسري على موسم كامل أو مسابقة طويلة، لكنها تحدث في بعض الأوقات خلال الموسم، والغلبة بالنهاية ستكون لمن يفكر ويخطط، ولكن بالقدر المعقول والمناسب.

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سيمينيو يكسر التوقعات

وأكبر مثال على ما تناولناه، هو ما حدث في الجولة السابقة بمسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، فالكل ذهب خلف سولانكي في بورنموث، الذي أضاع ركلة جزاء كوميدية وخرج من مباراتين بست نقاط فقط، بينما تألق أنتوين سيمينيو، وسجل هدفين، وخرج محققا 12 نقطة.

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ويعتبر الغاني سيمينيو أحد أبرز المتألقين في فريق بورنموث خلال الفترة الأخيرة، حتى وإن كان لا يسجل أو يصنع بنفس معدل زميله الإنجليزي دومينيك سولانكي.

ولم يختر سيمينيو في التشكيلة خلال الجولة الماضية، إلا 3% فقط من المشاركين في مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية.

لنا عبرة في موريس أيضًا

بعد أن ذهب الكثيرون، إلى قائد لوتون تاون، الذي سجل 8 أهداف، وصنع 6 لزملائه، خلال 29 مباراة خاضها بالبريميرليج حتى الآن، فشل كارلتون موريس، في المشاركة بأي هدف، خلال مباراتي فريقه أمام كريستال بالاس وبورنموث.

وبعد تخلي الكثيرون أيضا عن روس باركلي، لاعب الوسط في لوتون، عاد مرة أخرى لزيارة الشباك وسجل هدفا أمام بورنموث، ليحقق النقاط بدلا من موريس.

فدعنا نتفق يا صديقي، أنه إذا قمنا بشراء موريس وبيع باركلي، سيحقق باركلي النقاط ويفشل موريس، وإذا اشتريت سولانكي تخطيطا لاختياره قائدًا في جولة الدبل، فلن يحقق النقاط، وبمجرد أن تطرده خارج التشكيلة، سيعود للتهديف.

إنه الفانتازي يا سادة، لا يستمد متعته وإثاراته من فراغ، فلا تحبط نفسك، وواصل التفكير والتخطيط ولكن بقدر معقول، ولا تفرط فيه حتى لا تقل نقاطك.

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