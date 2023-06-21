"مبلغ لن يأتي بنور الدين بن زكري حتى!" .. الميزانية المحددة لمدرب النصر الجديد تثير الاستياء

باولو فونسيكا؛ مدرب ليل الفرنسي، طلب 20 مليون دولار، وكانت الصدمة بعدما علم الميزانية المحدد للجهاز الفني الجديد!

في ظل الحديث عن إبرام صفقات عالمية وحديث عن توسط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لناديه النصر السعودي في مفاوضات مع عدة مدربين، لتولي أحدهم مسؤولية الفريق الفنية خلال الموسم المقبل، تم الكشف عن مبلغ صادم كميزانية محددة للجهاز الفني الجديد.

العالمي كان قد أقال مدربه الفرنسي رودي جارسيا في الجولات الأخيرة من الموسم المنقضي من دوري روشن، وعين مدرب الشباب بالنادي دينكو إيليتشيتش بدلًا منه حتى نهاية الموسم، ولا تزال عملية البحث جارية عمن يقود سفينة الموسم الجديد.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن مفاوض النصر رفض مطالب البرتغالي باولو فونسيكا؛ المدير الفني لليل الفرنسي، إذ طلب الأخير الحصول على 20 مليون دولار، تشمل قيمة فسخ عقده مع ناديه.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوض النصراوي أوضح للمدرب البرتغالي أن الميزانية المرصودة للجهاز الفني ومساعديه، لا تتجاوز التسعة ملايين دولار فقط!

ومع انتشار هذه الأنباء في الوسط النصراوي، جاءت التعليقات ساخرة، إذ كتب أحدهم: "هذي القيمة ما تجيب بن زكري (مدرب جزائري سبق وأن قاد عدة فرق في الدوري السعودي) تبي بطولات وتنافس وهذي ميزانية فريقك"، وعلق آخر: "ع أي أساس المبلغ التافه ذا؟ الوزارة جايبة اللعيبة والنادي العام ما صرف عقود تعاقدات لعيبة حر، تبي مدرب كبير ارخ ريالك"، وأضاف ثالث ساخرًا: "ذي تجيب لك لاتيني بعمر 80".

يذكر أن يتبقى 12 يومًا فقط على انطلاق المعسكر الخارجي للنصر، استعدادًا للموسم الجديد، ويحتاج لتحديد مدربه الجديد قبل انتهاء هذه الفترة.