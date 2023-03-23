مبلغ كبير .. عقبة قد تعرقل مشاركة الاتحاد في دوري أبطال آسيا!

تعرف على الشرط الذي ينقص الاتحاد لاستخراج الرخصة الآسيوية

shahid

تحاول إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، حل جميع مشاكل الفريق خلال الوقت الحالي، ويعد أبرزها استخراج الرخصة الآسيوية، حتى يتمكن العميد من المشاركة في بدولة دوري الأبطال.

ويشارك الاتحاد في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد احتلاله وصافة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن نادي الاتحاد يحتاج إلى مبلغ يتخطى الـ100 مليون ريال سعودي، من أجل تحقيق شرط المعيار المالي، لاستخراج الرخصة الآسيوية.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الاتحاد تعمل على تسوية بعض المبالغ وتسديد الدفعات المستحقة، خاصة في ظل تحقيق 4 شروط من أصل 5 بشكل رسمي، وهي الإدارية والقانونية والرياضية والبنى التحتية، ويتبقى فقط المالية.

ولا توجد أي قضايا محلية على الاتحاد تعيقه عن استخراج الرخصة الآسيوية، بالإضافة إلى حكمين نهائيين لصالح الصربي ألكسندر بريجوفيتش، والعاجي سيكو سانوجو، حيث مُطالب النادي بدفع 40 مليون ريال للأول و20 للثاني.

Shahid