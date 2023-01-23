"مبروك لمانشستر يونايتد استبدلوا رونالدو بسجق نمساوي"

مورجان يسخر من مانشستر يونايتد وبديل رونالدو!

سخر بيرس مورجان الصحفي البريطاني المخضرم، من نادي مانشستر يونايتد، بعد الهزيمة في قمة الأسبوع 21 من الدوري الإنجليزي أمام آرسنال، بثلاثية مقابل هدفين على استاد الإمارات.

مورجان الذي أجرى حوارًا مطولًا مع كريستيانو رونالدو ليكون القشة التي قسمت ظهر البعير في علاقة النجم البرتغالي وناديه، ليفسخ تعاقده مع الفريق بعدها بأيام.

وانتقد مورجان الشياطين الحمر، لرحيل رونالدو بالسخرية من استقدام المهاجم الهولندي فاوت فيخورست ليكون بديلًا للبرتغالي الدولي.

وكتب مورجان عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "مبروك لمانشستر يونايتد، هذا ما يحدث عندما توظف مدربًا متعجرفًا لا يحترم الأسطورة كريستيانو رونالدو، ويجعله يغادر بشكل سيء، ثم يستبدله بشخص لم أسمع عنه من قبل يبدو وكأنه سجق نمساوي".

الجدير بالذكر أن رونالدو كان قد انضم إلى النصر السعودي ولعب أول مباراة مع فريقه الجديد أمس أيضًا ولم يسجل في انتصار فريقه على الاتفاق بهدف دون رد ضمن مواجهات الأسبوع ال14 من دوري روشن السعودي.