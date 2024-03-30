“مبروك لليفركوزن" .. توخيل يرفع الراية البيضاء في الدوري الألماني!

المدرب الكبير يعلن الاستسلام!

أعلن توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ عن استسلامه لفكرة فوز باير ليفركوزن بلقب الدوري الألماني لهذا الموسم.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الذي تبع مواجهة فريقه أمام بوروسي ادورتموند حيث أكد المدرب أن الخسارة أنهت كل شيء.

وقال توخيل معربًا عن حزنه للخسارة التي جاءت بهدفين نظيفين: "مبروك لباير ليفركوزن، سباق الدوري انتهى".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويحتل بايرن ميونخ في الوقت الحالي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 60 نقطة، مقابل 73 للمتصدر ليفركوزن.

جدير بالذكر أن لبايرن ميونخ وليفركوزن سبع جولات متبقية في الدوري الألماني أي ما يعادل 21 نقطة.