"مبرر واحد لهذه المدفوعات!".. قضية نيجريرا تتعقد على برشلونة

هل يخرج النادي الكتالوني من هذه المعضلة؟

معلومات جديدة عن التحقيقات القضائية بشأن ما يعرف بـ"قضية نيجريرا" المتهم فيها برشلونة بدفع رشاوى لنائب رئيس لجنة الحكام الإسبان السابق.

التحقيق الذي يجريه القاضي خواكين أجيري في قضية نيغريرا عثر بالتأكيد على عمليات نقل أموال من برشلونة إلى سكرتير خوسيه إنريكيز نيجريرا، وأفاد بأن النادي الكتالوني دفع 4 دفعات بين عامي 2005 و2008 بإجمالي تحويلات 35.5 ألف يورو.

من جانبهم، ذكر المحققون في ثنايا الحكم، أنه لا توجد أي علاقة مهنية أو تجارية تبرر هذه التحويلات من برشلونة إلى الشخص المذكور، وفقًا لصحيفة "إل إسبانيول".

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ولهذا السبب أكد القاضي مجددًا في حيثيات حكمه الأولي أنه "لا يمكن التفكير في أي سبب مقنع آخر غير الإخلال بالمنافسة الرياضية لمدفوعات نادي برشلونة لنائب رئيس اللجنة بين عامي 1993 و2018".

وطلب القاضي أجيري أيضًا إجراء تحقيق في عشرة حسابات مصرفية جديدة، بعضها مملوك لنيجريرا وبعضها مملوك لأحد أصدقائه، هذا بالإضافة إلى قرار القاضي بتوجيه الاتهام إلى آنا باولا روفاس، الزوجة الحالية لخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، بغسل الأموال.