مبالغ ضخمة وسيارات رولز رويس؟ .. حقيقة مكافآت لاعبي السعودية عقب المونديال

المنتخب السعودي حقق فوزًا تاريخيًا أمام الأرجنتين، فهل كان كفيلًا لمنحهم مكافآت ضخمة رغم وداع المونديال من دور المجموعات؟

رغم الغضب الشعبي السعودي من وداع منتخب بلادهم لكأس العالم قطر 2022 من دور المجموعات إلا أن الصحافة تتحدث عن حصول اللاعبين على مكافآت ضخمة وسيارات رولز رويس، بعد فوزهم التاريخي أمام منتخب الأرجنتين.

الأخضر السعودي ودع المونديال متذيلًا مجموعته برصيد ثلاث نقاط، حصدها من افتتاح مشواره بفوز تاريخي أمام التانجو بثنائية مقابل هدف وحيد، ثم هُزم أمام بولندا والمكسيك.

وقال المسحل، خلال تصريحاته لصحيفة "ماركا" الإسبانية، حول حقيقة المكافآت: "لا، لا، لا، لاعبونا لعبوا من أجل الفخر بتمثيل شعبهم، كان لديهم الشرف والحظ للعب مباراة تاريخية أمام الأرجنتين، ما قيل عن المكافآت غير صحيح".

وأضاف: "بالطبع حصل اللاعبون على مكافآت، لكنها عادية وفقًا للوائح، وهم لا يلعبون من أجل المكافآت، بل من أجل بلدهم، ولكتابة تاريخ شخصي لهم، وقد حصلوا على شهرة شخصية من وراء هذه المباراة".

يذكر أن المشاركة في مونديال قطر كانت السادسة للمنتخب السعودي في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، وكان أفضل إنجاز له هو الوصول لدور الـ16 في أول مشاركة له في عام 1994.