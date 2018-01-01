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يونج بويز × يوفنتوس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة يوفنتوس ضد يونج بويز في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا

محدث
التعليقات()
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2018-12-14T02:28:36Z

الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة 

2018-12-12T21:53:19Z

90+4’ الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل بعد مشاركة كريستيانو فى تسديدة الكرة من باولو ديبالا 

2018-12-12T21:52:37Z

90+3’ جووووووووول والهدف الثاني ليوفنتوس عن طريق باولو ديبالا 

2018-12-12T21:50:07Z

90’ الحكم يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع 

2018-12-12T21:49:01Z

89’ ركنية لليوفنتوس تنفذ بعرضية رائعة لداخل المنطقة حولها بونوتشي برأسية قوية لكن امسكها الحارس ببراعة 

2018-12-12T21:48:18Z

88’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق دوجلاس كوستا لكنها أقوي من اللازم مرت بعيدة إلي رمية تماس

أوووووووووووه،،، رأسية قوية من رونالدو

2018-12-12T21:46:47Z

87’ عرضية خطيرة من الجهة اليسري عن طريق أليكس ساندرو على القائم البعيد يرتقي لها كريستيانو برأسية قوية لكنها تصطدم فى القائم الايسر وتتحول إلى ضربة مرمي 

2018-12-12T21:46:06Z

86’ حصار من لاعبي اليوفي على حدود منطقة جزاء فريق يونج بويز 

تبديل فى صفوف يونج بويز

2018-12-12T21:43:37Z

85’ دخول ثورستن شيك وخروج مومي نجاماليو

2018-12-12T21:42:47Z

84’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2018-12-12T21:42:10Z

83’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق ماندزوكيتش لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2018-12-12T21:41:09Z

82’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق أليكس ساندرو لكنها مرت من امام رونالدو الذي تسديد الكرة برأسية لكنه فشل 

2018-12-12T21:40:46Z

81’ محاولات من لاعبي اليوفنتوس للبحث عن هدف التعادل فى هذه الدقائق 

جوووووووووووووووول،،، الهدف الاول ليوفنتوس

2018-12-12T21:40:04Z

باولو ديبالا

80’ الهدف جاء بعد تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق باولو ديبالا تسكن الشباك بنجاح 

2018-12-12T21:39:41Z

79’ جووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول لفريق اليوفنتوس عن طريق باولو ديبالا

2018-12-12T21:37:31Z

78’ محاولات من لاعبي اليوفنتوس لنباء هجمة منظمة والبحث عن ثغرة فى دفاعات بويز 

2018-12-12T21:36:24Z

77’ تسديدة قوية من دوجلاس كوستا من على حدود المنطقة مرت على حافة القائم الايسر لتتحول إلى ضربة مرمي 

2018-12-12T21:35:53Z

75’ ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة والتقدم لفريق يونج بويز بهدفين مقابل لاشئ 

2018-12-12T21:34:54Z

74’ تمريرات متبادلة بين لاعبي يونج بويز وسيطرة على الكرة فى هذه الدقائق 

التبديل الثالث والأخير لليوفنتوس

2018-12-12T21:33:48Z

73’ دخول باولو ديبالا وخروج ماتيا دي تشيليو 

أووووووووووووه،، هجمة خطيرة ليونج بويز

2018-12-12T21:30:52Z

72’ عرضية رائعة من الجهة اليمنى عن طريق كيفين مبابو لداخل المنطقة تلقاها جوليوم هوارو وهيأ الكرة وسددها تسديدة خلفية رائعة مرت على يسار المرمي للحارس شيسني 

2018-12-12T21:29:53Z

71’ تمريرة فى غتجاه رونالدو على يسار المنطقة ليطلقها تسديدة أرضية زاحفة لكنها سهلة امسكها الحارس ماركو فولفيلي

2018-12-12T21:29:33Z

70’ سيطرة من لاعبي يونج بويز وإرتباك من لاعبي اليوفنتوس 

جووووووووووووول،،،، الهدف الثاني لفريق يونج بويز

2018-12-12T21:27:27Z

جوليوم هوارو

69’ الهدف جاء بعد مرتدة سريعة لفريق يونج بويز وتمريرة من منتصف الميدان عن طريق مومي نجامليو ليضع جوليوم هوارو فى مواجهة المرمي ليهيأ الكرة ويسددها تسديدة رائعة على يسار الحارس شيسني

2018-12-12T21:27:03Z

68’ جوووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني لفريق يونج بويز 

2018-12-12T21:25:48Z

67’ تمريرة طولية خطيرة من بونوتشي لداخل يمين المنطقة ليستلمها ويرسلها عرضية على رأس ماندزوكيتش الذي سددها برأسية فى المرمي لكن امسكها الحارس على مرتين 

تبديل ثاني فى صفوف اليوفنتوس

2018-12-12T21:24:26Z

66’ دخول إمري تشان وخروج ميراليم بيانيتش 

بطاقة صفراء من نصيب فيديريكو بيرنارديسكي

2018-12-12T21:23:33Z

65’ بطاقة صفراء من نصيب فيديريكو بيرنارديسكي بعد تدخل قوي على كريستيان فاسنشت 

هجمة خطيرة لفريق يونج بويز

2018-12-12T21:22:23Z

64’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق كيفين مبابو لداخل المنطقة حولها كريستيان فاسنشت برأسية قوية فى المرمي لكن امسكها الحارس فويسييتش تشيسني بنجاح 

بطاقة صفراء من نصيب محمد كمارا

2018-12-12T21:21:25Z

63’ بطاقة صفراء من نصيب محمد كمارا بعد تدخل قوي على أليكس ساندرو فى منتصف الميدان 

2018-12-12T21:20:41Z

62’ ركنية لفريق يونج بويز تنفذ بعرضية من ميشيل ايبيشر لكن ابعدها تشيليو بنجاح 

2018-12-12T21:19:32Z

61’ تسديدة قوية من ميراليم بيانيتش لكنها مرت بعيدة إلى ضربة مرمي 

2018-12-12T21:19:06Z

60’ ربع ساعة اولي من زمن الشوط الثاني والتقدم لفريق يونج بويز بهدف مقابل لاشئ

2018-12-12T21:18:27Z

59’ تمريرة طولية فى إتجاه رونالدو على الجهة اليسري ابعدها كيفين مبابو إلى ركنية 

2018-12-12T21:17:53Z

58’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2018-12-12T21:16:22Z

56’ سلسلة من التمريرات بين أقدام لاعبي اليوفي انهاها دوجلاس كوستا بعرضية أرضية قوية ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2018-12-12T21:14:43Z

55’ محاولات من لاعبي اليوفنتوس للبحث عن هدف التعادل لكن تمركز دفاعي جيد من لاعبي يونج بويز 

2018-12-12T21:12:44Z

52’ تمريرة خطيرة فى إتجاه رونالدو داخل المنطقة لكنه فشل فى السيطرة على الكرة ليستخلصها الحارس بثبات 

2018-12-12T21:12:21Z

50’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق دوجلاس كوستا لكن امسكها الحارس بثبات 

2018-12-12T21:09:21Z

48’ خطأ لليوفنتوس من الجهة اليمنى نفذها ميراليم بيانيتش بعرضية لداخل المنطقة سددها ساندرو برأسية تصطدم فى المدافع لوريس بنيتو وتصطدم فى القائم وكادت ان تسكن الشباك  

2018-12-12T21:06:41Z

47’ ضغط قوي من لاعبي اليوفي فى بداية الشوط الثاني من اللمباراة 

بداية الشوط الثاني

2018-12-12T21:05:05Z

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني 

2018-12-12T20:49:17Z

45+3’ تنفيذ الخطأ بعرضية من بيانيتش لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2018-12-12T20:48:37Z

45+2’ خطأ من على حدود المنطقة من الجهة اليمنى لفريق اليوفنتوس بعد تدخل قوي على بينتانكور

2018-12-12T20:48:02Z

45+1’ ركنية لليوفنتوس تنفذ بعرضية من ميراليم بيانيتش لداخل المنطقة لكنها مرت من الجميع 

2018-12-12T20:46:29Z

45’ الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع 

2018-12-12T20:45:24Z

44’ عرضية من الجهة اليسري من أوليسيس جارسيا لداخل المنطقة تلقاها نجامليو برأسية مرت اعلى المرمي 

2018-12-12T20:44:38Z

43’ تسديدة قوية من أليكس ساندرو من خارج المنطقة لكنها مرت بعيدة عن مرمي الحارس ماركو فولفيلي

2018-12-12T20:43:33Z

42’ تنفيذ الخطأ من فيديريكو بيرنارديسكي بتسديدة قوية تصطدم فى الحائط وتردد برأسية من ساندرو إلى رونالدو على حدود المنطقة ويطلقها تسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2018-12-12T20:42:39Z

41’ خطأ من مكان خطير للغاية على حدود المنطقة لفريق اليوفنتوس 

2018-12-12T20:41:40Z

40’ تمريرات عديدة من لاعبي اليوفنتوس على حدود المنطقة لمحاولة الاختراق والبحث عن ثغرة فى دفاعات يونج بويز 

2018-12-12T20:39:56Z

39’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي يونج بويز 

2018-12-12T20:39:06Z

38’ توقف اللقاء لإصابة أوليسيس جارسيا ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2018-12-12T20:38:30Z

36’ خطأ لليوفنتوس بعد تدخل قوي من أوليسيس جارسيا على ماتيا دي تشيليو فى منتصف الميدان 

2018-12-12T20:37:29Z

35’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق ليوناردو بونوتشي لكن امسكها الحارس بثبات 

2018-12-12T20:36:13Z

34’ سيطرة على الكرة فى منتصف الميدان من جانب لاعبي اليوفنتوس لمحاولة بناء هجمة للبحث عن هدف التعادل 

2018-12-12T20:33:59Z

33’ محاولات من لاعبي اليوفي للبحث عن هدف التعادل 

2018-12-12T20:33:00Z

32’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها رونالدو على حدود المنطقة لتردد بتسديدة غير متقنة مرت بعيدة إلى ضربة مرمي 

2018-12-12T20:32:15Z

إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق مومي نجاماليو ومحاولة التسديد لكنه31’ ا تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

الهدف الاول لفريق يوج بويز

2018-12-12T20:31:22Z

جوليوم هوارو

الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة من جوليوم هوارو على يسار الحارس شيسني الذي فشل فى التصدي لها 

2018-12-12T20:30:30Z

29’ جووووووووووووووووووووووووووووول،،،، والهدف الاول لفريق يونج بويز 

ركلة جزاء لفريق يونج بويز

2018-12-12T20:29:08Z

28’ أووووووووووووووووو،،،،، الحكم يحتسب ركلة جزاء لفريق يونج بويز، بعد عرقلة وشد من أليكس ساندرو على مومي نجاماليو من داخل المنطقة 

2018-12-12T20:28:10Z

27’ إنطلاقة من الجهة اليمنى من ماندزوكيتش وعرضية أرضية خطيرة فى إتجاه أليكس ساندرو الذي سددها لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2018-12-12T20:27:10Z

26’ خطأ فى منتصف الميدان من أليكس ساندرو على مومي نجاماليو 

2018-12-12T20:26:33Z

25’ عرضية من الجهة اليسري لفريق اليوفونتوس فى إتجاه رونالدو على القائم القريب لكنه سددها بغرابة اعلى المرمي 

2018-12-12T20:25:43Z

24’ هجمة خطيرة لفريق يونج بويز وعرضية لداخل المنطقة من الجهة اليمنى تصل إلى أوليسيسجارسيا الذي سددها بغرابة بعرض الملعب

2018-12-12T20:24:48Z

23’ محاولات من لاعبي اليوفي لإختراق والبحث عن هدف التقدم 

تبديل أول فى صفوف اليوفنتوس

2018-12-12T20:23:48Z

22’ دخول أليكس ساندرو وخروج خوان كوادرادو للإصابة 

2018-12-12T20:21:27Z

20’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من لوريس بنيتو على ماندزوكيتش

2018-12-12T20:20:13Z

18’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2018-12-12T20:19:00Z

17’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة من ميشيل ايبيشر ابعدها الدفاع لتردد امام جوليوم هوارو ويستلم الكرة ويسددها تسديدة قوية تصطدم فى الدفاع وتمر بجوار القائم الايمن إلى ركنية جديدة 

2018-12-12T20:18:22Z

16’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق كيفين مبابو ومحاولة المرور لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية

2018-12-12T20:17:31Z

15’ ربع ساعة اولي من زمن الشوط الاول ولا يزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

تسديدة خطيرة من كريستيانو رونالدو

2018-12-12T20:16:32Z

14’ إنطلاقة من كواداردو من الجهة اليمنى وتمريرة إلى رونالدو داخل المنطقة ليسددها تسديدة قوية لكنها تمر بجوار القائم الايمن لمرمي الحارس ماركو فولفيلي

2018-12-12T20:16:01Z

13’ سيطرة من لاعبي اليوفنتوس على مجريات اللقاء 

هجمة خطيرة لليوفنتوس

2018-12-12T20:13:41Z

12’ إنطلاقة من دوجلاس كوستا من على حدود المنطقة ومن ثم يمررها لداخل يسار المنطقة إلى المنطلق كريستيانو رونالدو الذي حاول مرواغة الحارس لكن ابعدها الحارس ليستخلصها من جديد  كريستيانو ويسددها على يمين المنطقة لكنها تصطدم فى القائم 

2018-12-12T20:11:27Z

10’ هدوء فى مجريات المباراة وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2018-12-12T20:10:01Z

8’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من ميشيل ايبيشر على ماريو ماندزوكيتش 

2018-12-12T20:09:18Z

7’ تمريرات عديدة من لاعبي الفريق السويسري يونج بويز على حدود منطقة جزاء اليوفنتوس لكنها بدون خطورة 

2018-12-12T20:07:41Z

6’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قو ي من محمد كمارا على قدم كريستيانو رونالدو 

2018-12-12T20:07:17Z

5’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي يوفنتوس 

2018-12-12T20:05:43Z

4’ محاولة الاختراق من كوادرادو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى رمية جانبية 

2018-12-12T20:04:28Z

3’ الحارس ماركو فولفيلي كادت أن يكلف فريقه هدف بعد محاولة المرور بثقة من ماريو ماندزوكيتش لكنه ابعدها فى اللحظات الاخيرة إلى رمية تماس

2018-12-12T20:03:23Z

2’ خطأ فى منتصف الميدان لليوفنتوس بعد تدخل قوي من جبريل سو على ميراليم بيانيتش 

2018-12-12T20:01:23Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

تشكيل يوفنتوس

2018-12-12T19:22:31Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

فويسييتش شيسني / ماتيا دي تشيليو / دانييلي روجاني / ليوناردو بونوتشي / خوان كوادرادو / دوجلاس كوستا / رودريجو بينتانكور / ميراليم بيانيتش / فيديريكو بيرنارديسكي / ماريو ماندزوكيتش / كريستيانو رونالدو 

البدلاء / مويز كين / ماتيا بيرين / جيورجيو كيلليني / أليكس ساندرو / إيمري تشان / بلايس ماتويدي / باولو ديبالا 

تشكيل فريج يونج بويز

2018-12-12T19:20:21Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

ماركو فولفيلي / كيفين مبابو / محمد كمارا / لوريس بنيتو / أوليسيس جارسيا / جبريل سو / ساندرو ووبر / ميشيل ايبيشير / مومي نجاماليو / جوليوم هوارو / ريستيان فاسنشت

البدلاء / ديفيد بلموس / جين بيير / ليوناردو بيرتون / روجير أسالي / جريجوري وتريش / ليو سيدو / ثورستن شيك 

2018-12-11T23:28:48Z

نجح يوفنتوس في حصد 12 نقطة بعد مرور أول 5 جولات من بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما يدخل فريق يونج بويز فى المركز الاخير بنقطة واحدة فقط لا غير

2018-12-11T23:28:39Z

يدخُل فريق يوفنتوس المباراة ساعياً لتعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة في بطولة دوري أبطال أوروبا، فيما يسعى فريق يونج بويز لمحاولة تحقيق أول فوز له في البطولة بالرغم من إقصائه منها بشكل رسمي

2018-12-11T23:28:31Z

أعزائي المتابعين أهلاً ومرحباً بكم فى البث الكتابي المباشر المقدم لكم من جول......حيث يحل يوفنتوس الإيطالي ضيفاً على فريق يونج بويز، على ملعب دي سويس بسويسرا، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دوري أبطال أوروبا