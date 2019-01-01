على الجانب الأخر، حقق نابولي فوز صعب على مضيفه فيورنتينا بنتيجة (4-3)، فى المباراة التي جمعتهما على ملعب أرتيميو فرانكي، فى إطار منافسات الجولة الاولي من الدوري الإيطالي، وكان قد انهي الفريق الموسم الماضي فى المركز الثاني برصيد 79 نقطة، من 24 انتصار وتعادل فى سبع مباريات وخسر مثلهما ، ويسعي الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية امام السيدة العجوز.
استهل البيانكونيري مشواره فى حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بفوز بهدف على مضيفه بارما، فى المباراة التي جمعتهما على ملعب "إينيو تارديني"، وبهذا الانتصار اقتنص السيدة العجوز أولي نقاط له فى "سيري آ"، حقق اليوفنتوس لقب الدورى الإيطالى الموسم الماضي للمرة الثامنة على التوالى، يدخل يوفنتوس المباراة من أجل تحقيق الفوز فى مشوار رحلة البحث عن اللقب التاسع له على التوالي.