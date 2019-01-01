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يوفنتوس وميلان: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة يوفنتوس ضد ميلان في قمة مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي 2019-20، على ملعب يوفنتوس آرينا

محدث
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Getty Images

2019-11-10T20:32:26Z

الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول 

2019-11-10T20:31:47Z

45+1’ تسديدة قوية من شيشتوف بيونتك من داخل يمين المنطقة لكن تصدي رائع من الحارس تشيزني وابعدها بنجاح

2019-11-10T20:31:29Z

45’ الحكم يحتسب 1 دقيقة وقت بدل ضائع

2019-11-10T20:31:02Z

45’ بطاقة صفراء من نصيب إسماعيل بن ناصر بعد تدخل قوي على جونزالو هيواين 

2019-11-10T20:30:25Z

44’ تسديدة صاااروخية من خارج المنطقة عن طريق ثيو هيرنانديز لكن ابعدها الحارس فويتشيك تشيزني بنجاح

2019-11-10T20:29:26Z

43’ تمريرة الحارس تشيزني الذي أمسك الكرة بثبات 

2019-11-10T20:28:17Z

42’ تسديدة قوية من كريستيانو رونالدو من على حدود المنطقة لكن أمسكها الحارس جيانلويجي دوناروما ببراعة 

2019-11-10T20:27:22Z

41’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق بلايز ماتويدي لكنها غير متقنة مرت إلى ضربة مرمي لصالح الميلان 

2019-11-10T20:26:13Z

40’ بطاقة صفراء من نصيب رادي كرونيتش بعد تدخل قوي على قدم فيديريكو بيرنارديسكي فى منتصف الميدان

2019-11-10T20:24:53Z

39’ تنفيذ الخطأ بتمريرة طولية من ثيو هيرنانديز لكن ابعدها دفاع اليوفي ومرت بدون خطورة 

2019-11-10T20:23:59Z

38’ خطأ لصالح ميلان بعد تدخل قوي من بيرنارديسكي على ثيو هيرنانديز من الجهة اليسري بعد منتصف الميدان بقليل 

2019-11-10T20:22:23Z

37’ تمريرات بين أقدام لاعبي يوفنتوس فى منتصف الميدان لمحاولة بناء هجمة منظمة 

2019-11-10T20:21:26Z

36’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح يوفنتوس بعد تدخل قوي على كريستيانو رونالدو

2019-11-10T20:20:31Z

35’ تمريرة طولية من لوكاس باكيتا فى إتجاه شيشتوف بيونتك لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس فويتسيك تشيزني 

2019-11-10T20:20:11Z

35’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي يوفنتوس 

2019-11-10T20:18:23Z

34’ توقف اللقاء لسقوط بينتانكور بعد تدخل قوي من تشالهان أوجلو ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-11-10T20:17:45Z

33’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لترتد امام ثيو هيرنانديز الذي سددها تسديدة غير متقنة مرت بعيدة عن المرمي 

2019-11-10T20:16:58Z

32’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق ثيو هيرنانديز تلقاها تشالهان أوجلو بتسديدة من داخل المنطقة تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-11-10T20:16:14Z

31’ توغل رائع من فيديريكو بيرنارديسكي من علي حدود المنطقة ليسدد كرة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-11-10T20:15:30Z

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-11-10T20:14:55Z

28’ عرضية خطيرة من بينتانكور من الجهة اليمنى لكن ابعدها رومانيولي من هيجواين 

2019-11-10T20:13:57Z

27’ تمريرة فى إتجاه كريستيانو رونالدو على الجهة اليسري لكن الحكم يشير بوجود تسلل على البرتغالي 

2019-11-10T20:13:15Z

26’ تمريرة خطيرة تصل إلى أليكس ساندرو على الجهة اليسري لكن تدخل معه المدافع ليو دوارتي وابعدها إلى رمية تماس

2019-11-10T20:12:11Z

25’ عرضية من جونزالو هيجواين من الجهة اليمنى ابعدها الدفاع لترتد امام بيانيتش الذي سددها تسديدة قوية مرت بعيد عن المرمي 

ياربااااااااااااه،،،، تشيزني يتألق ويمنع هدف مؤكد

2019-11-10T20:11:00Z

24’ سلسلة من التمريرة العديدة من لاعبي ميلان تنتهي بعرضية من إسماعيل بن ناصر من داخل يمين المنطقة يرتقي لها لوكاس باكيتا برأسية ابعدها تشيزني بصعبة من تحت القائم

2019-11-10T20:09:46Z

23’ خطأ لصالح ميلان بعد تدخل قوي من فيديريكو بيرنارديسكي على رادي كرونيتش 

2019-11-10T20:08:52Z

22’ تمريرات فى منتصف الميدان من كلا الفريقين ولاخطورة على المرمي حتى الآن

2019-11-10T20:07:30Z

21’ تمريرة ثنائية بين هيجواين ورونالدو لكن استخلصها اندريا كونتي من كريستيانو رونالدو 

2019-11-10T20:06:36Z

20’ محاولة المرور من ثيو هيرنانديز من الجهة اليسري لكن تدخل معه خوان كوادرادو واستخلصها بنجاح 

2019-11-10T20:05:50Z

19’ عرضية من ثيو هيرنانديز من الجهة اليسري لكن ابعدها ليوناردو بونوتشي من قلب المنطقة 

2019-11-10T20:04:38Z

18’ ضغط متقدم من لاعبي يوفنتوس لمحاولة الإختراق من العمق والبحث عن هدف التقدم 

2019-11-10T20:02:27Z

16’ عرضية رائعة من الجهة اليمنى عن طريق سوسو تلقاها بيونتك برأسية غير متقنة مرت بجوار القائم الايسر لمرمي تشيزني 

2019-11-10T20:01:25Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-11-10T20:00:53Z

14’ تنفيذ الركنية بعرضية من بيانيتش لداخل المنطقة حاول معها رونالدو لكنها من امامه 

2019-11-10T20:00:04Z

13’ تمريرة خطيرة من كريستيانو رونالدو لداخل المنطقة إلى هيجواين الذي سدد كرة قوية ابعدها دوناروما ببراعة إلى ركنية 

2019-11-10T19:57:34Z

12’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من خوان كوادرادو على رادي كرونيتش 

2019-11-10T19:56:57Z

11’ محاولة المرور من الجهة اليسري عن طريق بلايز ماتويدي لكن استخلصها من أمامه اندريا كونتي 

2019-11-10T19:56:25Z

10’ صراع من كلا الفريقين من اجل الحفاظ على الكرة والسيطرة على منتصف الميدان

2019-11-10T19:55:31Z

8’ تمريرة ثنائية بين بيرنارديسكي وهيجواين تنتهي إلي رمية تماس لصالح يوفنتوس من الجهة اليمنى 

2019-11-10T19:54:04Z

7’ تمريرة رائعة من بيرنارديسكي  لداخل يمين المنطقة إلى هيجواين الذي سدد كرة لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-11-10T19:53:28Z

6’ تمريرة طولية من خوان كوادرادو على الجهة اليسري فى إتجاه أليكس ساندرو لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-11-10T19:52:07Z

5’ تمريرات فى منتصف الميدان من جانب لاعبي يوفنتوس 

2019-11-10T19:49:39Z

4’ تمريرة طولية فى إتجاه المنطلق شيشتوف بيونتك لكن خروج رائع من الحارس فويتشيك تشيزني وابعدها من أمامه 

2019-11-10T19:48:54Z

3’ محاولة التوغل والتسديد من شيشتوف بيونتك لكن استخلصها الدفاع فى اللحظات الأخيرة 

2019-11-10T19:47:34Z

2’ ركنية لليوفنتوس تنفذ بعرضية من إيمري تشان لكنها قوية للغاية تحولت إلى رمية تماس لميلان 

التشكيل الرسمي لميلان

2019-11-10T19:06:01Z

يبدأ المدرب ستيفانو بيولي بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من

جيانلويجي دوناروما / أندريا كونتي / ليو دوارتي / أليسيو رومانيولي / ثيو هيرنانديز / لوكاس باكيتا / إسماعيل بن ناصر / رادي كرونيتش / سوسو / شيشتوف بيونتك / هاكان تشالهانن أوجلو 

البدلاء / رافائيل لياو / أنتي ريبيتش / أنطونيو دوناروما / ديفيد كالابريا / بيبي رينا / جياكومو بونافينتورا / ماتيا كالدارا / لوكاس بيليا 

التشكيل الرسمي ليوفنتوس

2019-11-10T19:02:16Z

يبدأ المدرب ماوريتسيو ساري بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من

فويتشيك تشيزني / خوان كوادرادو / ليوناردو بونوتشي / ماتياس دي ليخت / أليكس ساندرو / رودريجو بينتانكور / ميراليم بيانيتش / بلايس ماتويدي / جونزالو إيجواين / فيديريكو بيرنارديسكي / كريستيانو رونالدو

البدلاء / إيمري تشان / سامي خضيرا / أدريان رابيو / ميري ديمبرال / آرون رامسي / دانيلو / كارلو بينسوليو / جيانلويجي بوفون / دوجلاس كوستا / ماتيا تشيليو / باولو ديبالا 

2019-11-10T00:58:57Z

وكان الميلان قد حقق أول انتصار لسه أخيرًا تحت قيادة مدربه الجديد ستيفانو بيولي بعد الفوز على سبال بهدف نظيف، مما يؤكد أن المباراة سوف تكون في غاية الصعوبة على السيدة العجوز، فيظل الروسونيري كما هو مهما بلغت أموره من سوء.

2019-11-10T00:58:45Z

وحافظ اليوفي على هيمنته على عرش صدارة الكالتشيو، وعاد مجددًا إلى صدارته التي فقدها لساعتين بعد فوز إنتر ميلان على بولونيا بهدفين لهدف، ولكن كتيبة ماوريسيو ساري ينتظرها الأسبوع المقبل خصمًا عنيدًا للغاية مهما كانت حالته الحالية.

2019-11-10T00:58:34Z

واصل يوفنتوس سلسلة اللا هزيمة محليًا، وحقق انتصارًا جديدًا غالي القيمة على حساب جاره اللدود تورينو بهدف نظيف أحرزه الوافد الجديد ماتياس دي ليخت، في المباراة التي أُقيمت لحساب الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

2019-11-10T00:58:23Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....سيفتح ملعب يوفنتوس آرينا أبوابه لمباراة من كلاسيكيات الدوري الإيطالي، عندما يحل ميلان ضيفًا على يوفنتوس، ضمن الجولة الثانية عشر من الكالتشيو ،  يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي