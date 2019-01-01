يوفنتوس وميلان: مباشر لحظة بلحظة

ياربااااااااااااه،،،، تشيزني يتألق ويمنع هدف مؤكد
It’s finally time to begin! 🔥💪— AC Milan (@acmilan) November 10, 2019
Si parte all’Allianz ⚽🔴⚫#JuveMilan #SempreMilan pic.twitter.com/NOnEzCJc7X
التشكيل الرسمي لميلان
يبدأ المدرب ستيفانو بيولي بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من
جيانلويجي دوناروما / أندريا كونتي / ليو دوارتي / أليسيو رومانيولي / ثيو هيرنانديز / لوكاس باكيتا / إسماعيل بن ناصر / رادي كرونيتش / سوسو / شيشتوف بيونتك / هاكان تشالهانن أوجلو
Here's our subs: / A dispozisione per #JuveMilan:— AC Milan (@acmilan) November 10, 2019
A. Donnarumma, Reina, Caldara, Calabria, Gabbia, Rodríguez, Biglia, Bonaventura, Leão, Rebić#SempreMilan https://t.co/jkIQIiti0M
البدلاء / رافائيل لياو / أنتي ريبيتش / أنطونيو دوناروما / ديفيد كالابريا / بيبي رينا / جياكومو بونافينتورا / ماتيا كالدارا / لوكاس بيليا
التشكيل الرسمي ليوفنتوس
يبدأ المدرب ماوريتسيو ساري بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من
فويتشيك تشيزني / خوان كوادرادو / ليوناردو بونوتشي / ماتياس دي ليخت / أليكس ساندرو / رودريجو بينتانكور / ميراليم بيانيتش / بلايس ماتويدي / جونزالو إيجواين / فيديريكو بيرنارديسكي / كريستيانو رونالدو
A disposizione: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Danilo, Rugani, Demiral, Khedira, Ramsey, Emre Can, Rabiot, Dybala, Douglas Costa#JuveMilan https://t.co/ATyj96wrT8— JuventusFC (@juventusfc) November 10, 2019
البدلاء / إيمري تشان / سامي خضيرا / أدريان رابيو / ميري ديمبرال / آرون رامسي / دانيلو / كارلو بينسوليو / جيانلويجي بوفون / دوجلاس كوستا / ماتيا تشيليو / باولو ديبالا
وكان الميلان قد حقق أول انتصار لسه أخيرًا تحت قيادة مدربه الجديد ستيفانو بيولي بعد الفوز على سبال بهدف نظيف، مما يؤكد أن المباراة سوف تكون في غاية الصعوبة على السيدة العجوز، فيظل الروسونيري كما هو مهما بلغت أموره من سوء.
وحافظ اليوفي على هيمنته على عرش صدارة الكالتشيو، وعاد مجددًا إلى صدارته التي فقدها لساعتين بعد فوز إنتر ميلان على بولونيا بهدفين لهدف، ولكن كتيبة ماوريسيو ساري ينتظرها الأسبوع المقبل خصمًا عنيدًا للغاية مهما كانت حالته الحالية.
واصل يوفنتوس سلسلة اللا هزيمة محليًا، وحقق انتصارًا جديدًا غالي القيمة على حساب جاره اللدود تورينو بهدف نظيف أحرزه الوافد الجديد ماتياس دي ليخت، في المباراة التي أُقيمت لحساب الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي.