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يوفنتوس × تورينو | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة يوفنتوس ضد تورينو في إطار منافسات الجولة 35 من الدوري الإيطالي 2018-19

محدث
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Getty

2019-05-03T19:05:51Z

36’رونالدو سدد كرة قوية من خارج المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس سيرجيو

2019-05-03T19:05:24Z

35’عشر دقائق أخيرة على نهاية الشوط الأول ومازال لتقدم لتورينو بهدف دون رد

بطاقة صفراء

2019-05-03T19:03:56Z

34’خطأ لصالح أليكس بيرينجير بعد تدخل من بليز ماتويدي في منتصف الميدان

2019-05-03T19:02:11Z

33’مويس كين انطلق من الجانب الأيسر ثم حاول إرسال كرة عرضية، لكن طالت عليه الكرة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-03T19:01:54Z

32’بيرنارديسكي أرسل كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات تورينو

2019-05-03T19:01:35Z

31’حصار من لاعبي يوفنتوس لعناصر تورينو على حدود المنطقة بحثًا عن إحراز هدف التعديل

2019-05-03T18:59:30Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للضيوف بهدف دون رد

2019-05-03T18:57:49Z

29’تمريرة بينية عن طريق بيرنارديسكي في إتجاه رونالدو المنطلق على حدود المنطقة، لكن طالت عليه وأقرب إلى دفاعات تورينو

2019-05-03T18:57:06Z

28’تصويبة قوية عن طريق رونالدو من خارج المنطقة مرت بسلام على ثم تحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-03T18:56:36Z

27’مويس كين سدد كرة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات تورينو وتحولت إلى منتصف الميدان

شاهد هدف تورينو الأول

2019-05-03T18:55:51Z

عن طريق لوكيتش

26’

2019-05-03T18:53:27Z

25’سبينازولا أرسل كرة عرضية مقوسة من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-05-03T18:52:54Z

24’كريستيانو رونالدو سدد كرة صاروخية من على حافة المنطقة مرت بمحازاة القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-03T18:52:43Z

23’اووووووووووووووووووه....رونالدو كاد أن يعدل النتيجة

2019-05-03T18:51:12Z

22’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي يوفنتوس في منتصف الميدان

2019-05-03T18:50:32Z

21’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق رونالدو إلى داخل المنطقة في إتجاه ماتويدي الذي سدد كرة قوية من لمسة واحدة تصدى لها الحارس ثم أبعدت من الدفاعات

ساسا لوكيتش يسفتتح التسجيل لتورينو

2019-05-03T18:48:47Z

بعد خطا كبير من ميراليم بيانيتش

20’الهدف جاء بعد خطـأ كبير من ميراليم بيانيتش وافتكاك رائع للكرة من ساسا لوكيتش، الذي إنطلق وتوغل إلى داخل المنطقة ثم سددها قوية سكنت شباك تشيزني

 

2019-05-03T18:48:25Z

19’جوووووووووووول..... والهدف الأول في ديربي تورينو لأصحاب الضيوف

2019-05-03T18:47:55Z

18’ركنية نفذها ميراليم بيانيتش مقوسة لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-05-03T18:46:55Z

17’جواو كانسيلو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات تورينو إلى ركنية

2019-05-03T18:45:52Z

16’ركنية نفذها ساسا لوكيتش مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات يوفنتوس إلى حدود المنطقة قابلها أليكس بيرينجير قوسة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-03T18:45:34Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-03T18:45:04Z

13’أندريا بيلوتي سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها تشيزني ببراعة وحولها إلى ركنية

2019-05-03T18:44:28Z

12’خطأ لصالح توماس رينكون بعد تدخل من ميراليم بيانتيش في منتصف الميدان

2019-05-03T18:42:19Z

11’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي يوفنتوس في منتصف الميدان

2019-05-03T18:39:56Z

10’وصلنا إلى أوس عشر دقائق من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم

2019-05-03T18:39:29Z

8’ضغط من لاعبي يوفنتوس منذ انطلاقة المباراة بحثًا عن أول الأهداف

2019-05-03T18:38:08Z

7’سفوط رونالدو داخل المنطقة بعد تدخل من حارس مرمى تورينو داخل المنطقة، لكن حكم المباراة يشير بإستمرار اللعب

2019-05-03T18:37:47Z

6’جواو كانسيلو أرسل كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-05-03T18:36:53Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-03T18:36:25Z

4’فيدريكو بيرنارديسكي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر بحثًا عن رأسية رونالدو، لكن أبعدت من الدفاعات

2019-05-03T18:35:17Z

3’مويس كين انطلق من الجهة اليمنى ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-05-03T18:33:14Z

2’يوفنتوس بالزي الأبيض والأسود على اليمين وتورينو بالزي الأحمر على اليمين

2019-05-03T18:32:33Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل تورينو لمباراة اليوم

2019-05-03T18:28:54Z

يبدأ المدرب والترماتزاري بطريقة 3/5/2 وتضم كلًا من

سالفاتوري سيرجيو / أرماندو إيتزو / نيكولاس نكولو / بريمر / لورينزو دي سيلفيستري / صلاحو ميتي / توماس رينكون / ساسا للوكيتش / كريستيان أنسالدي / أندريا بيلوتي / أليكس بيرينجير

 

إليكم تشكيل يوفنتوس لمباراة اليوم

2019-05-03T18:27:11Z

يبدأ المدرب ماسيمليانو أليجري بطريقة 4/4/2

فويتشيك تشيزني / جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جيورجيو كيليني / ليوناردو سبينازولا / خوان كوادرادو / بليز ماتويدي / ميراليم بيانيتش / فيدريكو بيرنادريسكي / كريستيانو رونالدو / مويس كين

 

2019-05-03T17:39:02Z

يعيش فريق تورينو موسم جيد إلى حد ما حتى الآن في الكالتشيو، فكانت آخر مبارياته أمام فريق جنوى، وحققوا الفوز بهدف دون رد، وحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 33 مباراة، استطاع أن يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، متساويًا بنفس النقاط مع ميلان صاحب المركز السادس، بعد أن حققوا الفوز في 14مباراة وتعادلوا مثلهم، وخسروا ست مباريات فقط.

2019-05-03T17:35:32Z

يدخل البيانكونيري هذا اللقاء وهو قادم من تعادل في ديربي إيطاليا أمام الإنتر بهدف لكل منهما، وكان قد حسم أبناء السيدة العجوز لقب الإسكوديتو الخامس والثلاثين في تاريخه بالفوز على فيورنتينا في الجولة الماضية،  ويمتلك الفريق 88 نقطة في جدول الترتيب، وبفارق 21 نقطة عن نابولي صاحب الوصافة، فحتى الآن استطاع يوفنتوس أن يحقق 28 انتصار، وتعادل في أربع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة.   

2019-05-03T17:34:18Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين يوفنتوس وتورينو على ملعب آليانز بتورينو، في الجولة 35 من الدوري الإيطالي  2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال