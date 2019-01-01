32’بينية عن طريق إيريك لاميلا في إتجاه سنو هيونج المنطلق في الجانب الأيسر، ثم أرسل عرضية للمهاجم تروي باروت الذي سدد الكرة في الشباك، لكن كان هناك إشارة بوجود حالة تسلل