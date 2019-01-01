مدونة حية

يوفنتوس × توتنهام | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة يوفنتوس ضد توتنهام في الكأس الدولية للأبطال 2019، والتي ستقام على الملعب الوطني بسنغافورة

محدث
التعليقات()

2019-07-21T12:25:13Z

45’تصويبة من خارج المنطقة عن طريق كريستيانو رونالدو مرت بسلام على مرمى الحارس باولو جازينجا

2019-07-21T12:23:23Z

44’عرضية بأقدام جواو كانسيلو لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات توتنهام ببراعة

2019-07-21T12:21:55Z

43’ببينية عن طريق جواو كانسيلو في إتجاه المنطلق يمين المنطقة كريستيانو روندل الذي أرسل كرة عرضية غير منضبطة أمسك بها الحارس بهدوء

2019-07-21T12:20:08Z

42’كايل ووكر أرسل كرة عرضية أرضية من الجهة اليمنى إستقبلها ديلي آلي ثم حاول تصويبة الكرة في الشباك، لكن تباطء كثيرًا وانقض عليه روجاني الذي أبعد الكرة خارج المنطقة

2019-07-21T12:18:54Z

41’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق هاري وينكس أبعدت برأسية من دانييلي روجان

2019-07-21T12:18:31Z

40’خمس دقائق متبقية على نهاية شوط أول متوسط المتسوى من الجانب الفني

2019-07-21T12:18:11Z

39’المباراة تُستأنف الآن

2019-07-21T12:17:54Z

38’حكم المباراة يوقف اللعب ويذهب للإطمئنان عليه

2019-07-21T12:16:46Z

37’سقوط فيدريكو بيرنارديسكي بداعي الإصابة بعد تدخل من أنتوني جورجيو

2019-07-21T12:15:31Z

36’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق كريستيانو رونالدو قابلها ماريو ماندجكويتش برأسية أمسك بها الحارس بثبات

2019-07-21T12:15:12Z

35’عشر دقائق أخيرة على نهاية الشوط الأول ومازال توتنهام متقدم بهدف نظيف

2019-07-21T12:14:27Z

34’بالرغم من تقدم توتنهام بهدف، مازال يوفنتوس متراجع في مناطقه ويباغت بالمرتدات

2019-07-21T12:13:13Z

32’بينية عن طريق إيريك لاميلا في إتجاه سنو هيونج المنطلق في الجانب الأيسر، ثم أرسل عرضية للمهاجم تروي باروت الذي سدد الكرة في الشباك، لكن كان هناك إشارة بوجود حالة تسلل 

2019-07-21T12:13:00Z

31’اووووووووووه.. هدف ملغي للسبيرز بداعي التسلل

2019-07-21T12:10:44Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للسبيرز بهدف دون رد

إيريك لاميلا يفتتح التسجيل لتوتنهام

2019-07-21T12:09:17Z

من هجمة مرتدة سريعة

29’الهدف جاء بعد هجمة مرتدة سريعة بدأها سون هيونج مين بانطلاقة في إتجاه المرمى، ليمرر كرة في الجانب الأيمن لتروي باروت الذي سدد الكرة قوية تصدى لها بوفون، وجاءت أمام إيريك لاميلا سددها في الشباك بسهولة

 

2019-07-21T12:08:01Z

28’جووووووووووول.. والهدف الأول لتوتنهام عن طريق إيريك لاميلا

2019-07-21T12:06:26Z

27’لاعبي توتنهام يجدون صعوبة في إختراق دفاعات يوفنتوس حتى الآن

2019-07-21T12:05:50Z

26’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي توتنهام في وسط الميدان

2019-07-21T12:04:04Z

25’تصويبة عن طريق كريستيانو رونالدو من خارج المنطقة مرت بمحازاة القائم الأيمن وإلى ركلة مرمى

2019-07-21T12:02:44Z

24’مباراة هادئة ومستوى أقل من المتوسط ولن نرى خطورة حقيقة تُذكر على مرمى الفريقين

2019-07-21T11:59:49Z

23’بينية عن طريق بليز ماتويدي في إتجاه فيدريكو بيرنارديسكي المنطلق في الجانب الأيمن، طالت عليه ووصلت إلى الحارس باولو جازينجا

2019-07-21T11:58:26Z

22’مازال لاعبي توتنهام يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان

2019-07-21T11:57:55Z

21’خطأ لصالح سون هيونج مين بعد تدخل من جواو كانسيلو في الجهة اليسرى في منتصف الميدان

2019-07-21T11:57:04Z

20’ركنية نفذها ميراليم بيانيتش مقوسة لداخل المنطقة قابلها دانييلي روجاني برأسية مرت بسلام وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-07-21T11:55:09Z

19’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق جواو كانسيلو إلى داخل المنطقة إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2019-07-21T11:53:18Z

18’تمريرة بينية عن طريق أنتونيو جوريجيو في إتجاه سون هيونج مين، لكن الحكم يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-07-21T11:51:54Z

17’لاعبي توتنهام يتبادلون التمريرات في منتصف اليمدان في محاولة لافتكاك دفاعات يوفنتوس

2019-07-21T11:51:14Z

16’خطأ لصالح كايل ووكر بعد تدخل من ماتيا دي تشيليو في الجهة اليمنى بالقرب من المنطقة

2019-07-21T11:49:50Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-07-21T11:49:04Z

14’تصويبة عن طريق كريستيانو رونالدو من داخل المنطقة إصطدمت بدفاعات توتنهام وتحولت إلى ركنية

2019-07-21T11:48:26Z

13’انحصار للعب في وسط الميدان وحتى الآن لا يوجد خطورة حقيقة على مرمى الفريقين باستثناء تصويبة سون هيونج التي إصطدمت بالقائم

2019-07-21T11:47:04Z

12’خطأ لصالح إيمري تشان بعد تدخل من تانجانجا في منتصف الميدان

2019-07-21T11:45:29Z

11’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي توتنهام في منتصف الميدان

2019-07-21T11:45:13Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-07-21T11:44:24Z

9’كرة عرضية من الجهة اليسرى عن طريق كريستيانو رونالدو إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-07-21T11:42:47Z

8’سون هيونج مين انطلق من الجانب الأيسر ثم توغل إلى داخل المنطقة وسدد كرة بيسراه إصطدمت بالقائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-07-21T11:41:54Z

7’ اوووووووووووووه... القائم يحرم توتنهام من هدف محقق

2019-07-21T11:41:26Z

6’خطأ لصالح جواو كانسيلو بعد تدخل من إيريك لاميلا في منتصف الميدان

2019-07-21T11:40:41Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-07-21T11:39:45Z

4’سون هيونج انطلق بالكرة من منتصف الميدان ثم توغل إلى حدود المنطقة، لكن تدخل من دفاعات يوفنتسو في وقت رائع

2019-07-21T11:38:30Z

3’البداية مع السبيرز بتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-07-21T11:36:32Z

2’يوفنتوس بالزي الأبيض على اليسار وتوتنهام بالزي الأزرق البديل على اليمين

2019-07-21T11:36:22Z

1’انطلاق الشوط الأول والمباراة

 

تشكيل توتنهام

2019-07-21T11:15:52Z

يبدأ المدرب ماوريسيو بوتشينيو بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

باولو جازينجا / كايل ووكر / توبي ألديرفيرليد / جافيت تانجانجا / أنتونيو جورجيو / أوليفر سكيب / هاري وينكس / إيريك لاميلا / ديلي ألي / سون هيونج مين / تروي باروت

&nb

sp;

تشكيل يوفنتوس

2019-07-21T11:12:47Z

يبدأ المدرب ماوريسسيو ساري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

جيانلويجي بوفون / جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / دانييلي روجاني / ماتيا دي تشيليو / بليز ماتويدي / ميراليم بيانيتش / إيمري تشان / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندجوكيتش / فيدريكو بيرنارديسكي

 

2019-07-21T11:11:46Z

خسر توتنهام نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين دون رد أمام فريق ليفربول، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب واندا ميتروبوليتانو في الأول من يونيو الماضي، أمام في البريميرليج فأنهى السبيرز الموسم في المركز الرابع برصيد 71 نقطة طوال مشواره، وهذا يعني أنه من الأربع أندية المتأهلين إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ولعب الفريق 38 مباراة، حقق الفوز في 23 مباراة، وتعادل في 2، وخسر 13 مباراة.

2019-07-21T11:11:36Z

أنهي البيانكونيري الموسم الماضي بخسارة أمام فريق سامبدوريا بهدفين دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين بملعب لويجي فيراريس، في إطار منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي، وكان قد حسم السيدة العجوز لقب الكالتشيو للمرة الثامنة على التوالى والـ35 فى تاريخه قبل خمس جولات من النهاية، بعد أن حصد 90 نقطة طوال مشواره في السيريا آي، جمعم من 28 فوز وست تعادلات وأربع هزائم فقط.

2019-07-21T11:10:37Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف ملعب سنغافورة مباراة تجمع بين يوفنتوس وتوتنهام، في بطولة الكأس الدولية للأبطال 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.