45+1’نهاية الشوط الأول
HALF-TIME: A bright first-half display in Singapore and we lead Juventus at the break after @ErikLamela's goal.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 21, 2019
🔵 #THFC 1-0 #JUVE ⚫️ pic.twitter.com/VKJvHMUXAJ
إيريك لاميلا يفتتح التسجيل لتوتنهام
من هجمة مرتدة سريعة
29’الهدف جاء بعد هجمة مرتدة سريعة بدأها سون هيونج مين بانطلاقة في إتجاه المرمى، ليمرر كرة في الجانب الأيمن لتروي باروت الذي سدد الكرة قوية تصدى لها بوفون، وجاءت أمام إيريك لاميلا سددها في الشباك بسهولة
GOAL! Parrott's shot is well saved by Buffon, but falls kindly for @ErikLamela who is there to tap in.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 21, 2019
🔵 #THFC 1-0 #JUVE ⚫️ pic.twitter.com/zRtsiDhPLC
1’انطلاق الشوط الأول والمباراة
We are underway in Singapore!— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 21, 2019
📱 ⬇️ Follow all of the action live at our match centre.
🔵 #THFC 0-0 #JUVE ⚫️
تشكيل توتنهام
يبدأ المدرب ماوريسيو بوتشينيو بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
باولو جازينجا / كايل ووكر / توبي ألديرفيرليد / جافيت تانجانجا / أنتونيو جورجيو / أوليفر سكيب / هاري وينكس / إيريك لاميلا / ديلي ألي / سون هيونج مين / تروي باروت
&nb
sp;
#THFC: Gazzaniga, Walker-Peters, Alderweireld, Tanganga, Georgiou, Winks, Skipp, Lamela, Dele, Son, Parrott. #SpursTour2019 ⚪️ #ICC2019 pic.twitter.com/28XDBfY7U5— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 21, 2019
تشكيل يوفنتوس
يبدأ المدرب ماوريسسيو ساري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
جيانلويجي بوفون / جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / دانييلي روجاني / ماتيا دي تشيليو / بليز ماتويدي / ميراليم بيانيتش / إيمري تشان / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندجوكيتش / فيدريكو بيرنارديسكي
Fra meno di un'ora si scende in campo! Ecco la formazione bianconera! #ICC2019 #MeetTheWonder pic.twitter.com/32K0O698ha— JuventusFC (@juventusfc) July 21, 2019
خسر توتنهام نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين دون رد أمام فريق ليفربول، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب واندا ميتروبوليتانو في الأول من يونيو الماضي، أمام في البريميرليج فأنهى السبيرز الموسم في المركز الرابع برصيد 71 نقطة طوال مشواره، وهذا يعني أنه من الأربع أندية المتأهلين إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ولعب الفريق 38 مباراة، حقق الفوز في 23 مباراة، وتعادل في 2، وخسر 13 مباراة.
أنهي البيانكونيري الموسم الماضي بخسارة أمام فريق سامبدوريا بهدفين دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين بملعب لويجي فيراريس، في إطار منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي، وكان قد حسم السيدة العجوز لقب الكالتشيو للمرة الثامنة على التوالى والـ35 فى تاريخه قبل خمس جولات من النهاية، بعد أن حصد 90 نقطة طوال مشواره في السيريا آي، جمعم من 28 فوز وست تعادلات وأربع هزائم فقط.