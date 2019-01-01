2019-02-02T20:23:48Z
45+3’نهاية الشوط الأول
2019-02-02T20:22:58Z
45+2’بالفعل حكم المباراة لم يحتسب ركلة جزاء بعد التأكد من عدم وجود ركلة جزاء
2019-02-02T20:21:22Z
45+1’حكم المباراة يوقف اللعب ويذهب لتقنية الفيديو للتأكد من وجود ركلة جزا أم لا
اووووووووووووه..ركلة جزاء لصالح يوفنتوس
2019-02-02T20:18:34Z
45’حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح ماريو ماندجوكيتش بعد تدخل من برونو ألفيش داخل المنطقة
2019-02-02T20:17:03Z
44’دوجلاس كوستا أرسل عرضية أرضية من الجانب الأيمن إلى حدود المنطقة في إتجاه بيانيتش الذي سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-02-02T20:15:52Z
43’سيموني ياكوبوني أرسل كرة عرضية من الجهة اليمنى إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-02-02T20:14:47Z
42’ماريو ماندجوكيتش أرسل تصويبة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-02-02T20:13:43Z
41’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي يوفنتوس في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق الدفاعات
2019-02-02T20:13:17Z
40’خمس دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التقدم ليوفنتوس بهدف دون رد
2019-02-02T20:12:22Z
39’بليز ماتويدي أرسل كرة بينية في إتجاه ماريو ماندجوكيتش المنطلق داخل المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات
2019-02-02T20:11:27Z
38’جواو كانسيلو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
كريستيانو رونالدو يفتتح التسجيل ليوفنتوس
2019-02-02T20:08:46Z
بتصويبة من داخل المنطقة
37’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق بليز ماتويدي إلى داخل المنطقة في إتجاه رونالدو الذي إستلم الكرة وسددها قوية سكنت الشباك بنجاح
36' G⚽️AAAAAALLLLLLLLL!!!!!!! @Cristiano FIRES US INTO THE LEAD!!!!! 🔥⚪️⚫️#JuveParma [1-0] #ForzaJuve pic.twitter.com/O7YD9tTi2U— JuventusFC (@juventusfcen) February 2, 2019
2019-02-02T20:07:53Z
36’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي يوفنتوس على حدود منطقة جزاء بارما لمحاولة خطف هدف أول
2019-02-02T20:06:35Z
35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-02-02T20:05:52Z
34’سامي خضيرا أرسل تصويبة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بالقائم الأيمن وأبعدت من الدفاعات خارج المنطقة
2019-02-02T20:04:41Z
33’كريستيانو رونالدو أرسل كرة بينية في إتجاه المنطلق داخل المنطقة ماريو ماندجوكيتش أبعدت من الدفاعات
2019-02-02T20:04:22Z
32’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي يوفنتوس بحثًا عن اختراق الدفاعات
2019-02-02T20:02:56Z
31’جواو كانسيلو أرسل كرة بينية في إتجاه دوجلاس كوستا المنطلق إلى داخل المنطقة طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-02-02T20:02:26Z
30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-02-02T20:01:15Z
29’لمسة يد على اللاعب ماتيو سكوزاريلا من على حدود المنطقة من مكان مميز وبطاقة صفراء
2019-02-02T20:01:01Z
28’إستئناف المباراة الآن
2019-02-02T20:00:07Z
27’سقوط سامي خضيرا بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه
2019-02-02T19:59:19Z
26’أنطونيو باريلا نال البطاقة الصفراء بعد التدخل الأخير
2019-02-02T19:57:38Z
25’خطأ لصالح سامي خضيرا بعد تدخل من أنطونيو باريلا في منتصف الميدان
2019-02-02T19:56:06Z
24’عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة عن طريق دوجلاس كوستا أبعدت من دفاعات بارما
2019-02-02T19:55:30Z
23’خطأ لصالح رونالدو في منتصف الميدان بعد تدخل من كيشي
2019-02-02T19:54:52Z
22’حكم المباراة يشير بإستمرار اللعب ولا داعي لوجود ركلة جزاء
2019-02-02T19:52:29Z
21’لاعبي بارما يطالبون بركلة جزاء بداعي أن الكرة إصطدمت بيد جواو كانسيلو
2019-02-02T19:51:58Z
20’جواو كانسيلو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-02-02T19:50:15Z
19’إستحواذ كامل من لاعبي يوفنتوس على مجريات اللقاء بحثًا عن إحراز هدف أول
2019-02-02T19:49:27Z
18’كريستيانو رونالدو سدد كرة من خارج المنطقة قوية تصدى لها الحارس على مرتين
2019-02-02T19:48:47Z
17’كانسيلو يوزع كرة عرضية إلى داخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-02-02T19:48:11Z
16’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق جواو كانسيلو إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-02-02T19:47:37Z
15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-02-02T19:47:08Z
13’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق دوجلاس كوستا إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-02-02T19:43:41Z
12’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي يوفنتوس في منتصف الميدان بحثًا عن اختراف الدفاعات
2019-02-02T19:42:23Z
11’دوجلاس كوستا سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-02-02T19:41:58Z
10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-02-02T19:41:14Z
8’جواو كانسيلو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-02-02T19:40:20Z
7’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي يوفنتوس في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات بارما
2019-02-02T19:38:41Z
6’رونالدو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-02-02T19:38:07Z
5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-02-02T19:37:39Z
3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان
2019-02-02T19:32:21Z
2’يوفنتوس بالزي الأبيض على اليسار وبارما بالزي الأصفر على اليمين
انطلاق المباراة الآن
2019-02-02T19:31:55Z
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
LET'S MAKE IT THREE POINTS BIANCONERI!!! 💪#JuveParma ⚽️🏟 #FinoAllaFine ⚪️⚫️ #ForzaJuve pic.twitter.com/aubKPT0tCn— JuventusFC (@juventusfcen) February 2, 2019
2019-02-01T23:59:48Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوول....حيث لقاء يجمع بين يوفنتوس وبارما على ملعب آليانز بتورينو في الجولة 22 من الدوري الإيطالي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.