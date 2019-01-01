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يوفنتوس × بارما | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة يوفنتوس ضد بارما في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري الإيطالي 2018-19

محدث
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2019-02-02T20:23:48Z

45+3’نهاية الشوط الأول 

2019-02-02T20:22:58Z

45+2’بالفعل حكم المباراة لم يحتسب ركلة جزاء بعد التأكد من عدم وجود ركلة جزاء

2019-02-02T20:21:22Z

45+1’حكم المباراة يوقف اللعب ويذهب لتقنية الفيديو للتأكد من وجود ركلة جزا أم لا

اووووووووووووه..ركلة جزاء لصالح يوفنتوس

2019-02-02T20:18:34Z

45’حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح ماريو ماندجوكيتش بعد تدخل من برونو ألفيش داخل المنطقة

2019-02-02T20:17:03Z

44’دوجلاس كوستا أرسل عرضية أرضية من الجانب الأيمن إلى حدود المنطقة في إتجاه بيانيتش الذي سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-02T20:15:52Z

43’سيموني ياكوبوني أرسل كرة عرضية من الجهة اليمنى إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-02-02T20:14:47Z

42’ماريو ماندجوكيتش أرسل تصويبة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-02T20:13:43Z

41’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي يوفنتوس في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق الدفاعات

2019-02-02T20:13:17Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التقدم ليوفنتوس بهدف دون رد

2019-02-02T20:12:22Z

39’بليز ماتويدي أرسل كرة بينية في إتجاه ماريو ماندجوكيتش المنطلق داخل المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات 

2019-02-02T20:11:27Z

38’جواو كانسيلو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

كريستيانو رونالدو يفتتح التسجيل ليوفنتوس

2019-02-02T20:08:46Z

بتصويبة من داخل المنطقة

37’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق بليز ماتويدي إلى داخل المنطقة في إتجاه رونالدو الذي إستلم الكرة وسددها قوية سكنت الشباك بنجاح

 

2019-02-02T20:07:53Z

36’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي يوفنتوس على حدود منطقة جزاء بارما لمحاولة خطف هدف أول

2019-02-02T20:06:35Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-02T20:05:52Z

34’سامي خضيرا أرسل تصويبة قوية من خارج المنطقة إصطدمت بالقائم الأيمن وأبعدت من الدفاعات خارج المنطقة

2019-02-02T20:04:41Z

33’كريستيانو رونالدو أرسل كرة بينية في إتجاه المنطلق داخل المنطقة ماريو ماندجوكيتش أبعدت من الدفاعات

2019-02-02T20:04:22Z

32’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي يوفنتوس بحثًا عن اختراق الدفاعات 

2019-02-02T20:02:56Z

31’جواو كانسيلو أرسل كرة بينية في إتجاه دوجلاس كوستا المنطلق إلى داخل المنطقة طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-02T20:02:26Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-02-02T20:01:15Z

29’لمسة يد على اللاعب ماتيو سكوزاريلا من على حدود المنطقة من مكان مميز وبطاقة صفراء

2019-02-02T20:01:01Z

28’إستئناف المباراة الآن

2019-02-02T20:00:07Z

27’سقوط سامي خضيرا بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-02-02T19:59:19Z

26’أنطونيو باريلا نال البطاقة الصفراء بعد التدخل الأخير

2019-02-02T19:57:38Z

25’خطأ لصالح سامي خضيرا بعد تدخل من أنطونيو باريلا في منتصف الميدان 

2019-02-02T19:56:06Z

24’عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة عن طريق دوجلاس كوستا أبعدت من دفاعات بارما

2019-02-02T19:55:30Z

23’خطأ لصالح رونالدو في منتصف الميدان بعد تدخل من كيشي

2019-02-02T19:54:52Z

22’حكم المباراة يشير بإستمرار اللعب ولا داعي لوجود ركلة جزاء

2019-02-02T19:52:29Z

21’لاعبي بارما يطالبون بركلة جزاء بداعي أن الكرة إصطدمت بيد جواو كانسيلو

2019-02-02T19:51:58Z

20’جواو كانسيلو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-02T19:50:15Z

19’إستحواذ كامل من لاعبي يوفنتوس على مجريات اللقاء بحثًا عن إحراز هدف أول 

2019-02-02T19:49:27Z

18’كريستيانو رونالدو سدد كرة من خارج المنطقة قوية تصدى لها الحارس على مرتين 

2019-02-02T19:48:47Z

17’كانسيلو يوزع كرة عرضية إلى داخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-02T19:48:11Z

16’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق جواو كانسيلو إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-02-02T19:47:37Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-02T19:47:08Z

13’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق دوجلاس كوستا إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-02-02T19:43:41Z

12’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي يوفنتوس في منتصف الميدان بحثًا عن اختراف الدفاعات

2019-02-02T19:42:23Z

11’دوجلاس كوستا سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-02T19:41:58Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-02T19:41:14Z

8’جواو كانسيلو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-02-02T19:40:20Z

7’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي يوفنتوس في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات بارما

2019-02-02T19:38:41Z

6’رونالدو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-02-02T19:38:07Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-02T19:37:39Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان 

2019-02-02T19:32:21Z

2’يوفنتوس بالزي الأبيض على اليسار وبارما بالزي الأصفر على اليمين 

2019-02-01T23:59:48Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوول....حيث لقاء يجمع بين يوفنتوس وبارما على ملعب آليانز بتورينو في الجولة 22 من الدوري الإيطالي 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.