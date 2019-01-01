يأتي فريق أتالانتا في المركز الثالث في ترتيب الكالتشيو برصيد 65 نقطة، وسيتأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذا حقق الفوز في آخر جولتين وسط ملاحقة ميلان له الذي يأتي في المركز الخامس قبل نهاية الموسم بجولتين فقط، وسيسعى لتحقيق الثلاث نقاط ليبقى وسط الأربعة الكبار في إيطاليا، وحتى الآن لعب الفريق 36 مباراة، حقق الفوز في 19 لقاء، وتعادل في 8، وخسر 9 مباريات.
خسر البيانكونيري أمام روما بهدفين دون رد، وذلك في الجولة 36 من الدوري الإيطالي، وكان قد حسم أبناء السيدة العجوز لقب الإسكوديتو الخامس والثلاثين في تاريخه بالفوز على فيورنتينا في الجولة 34، ويمتلك الفريق 89 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن نابولي صاحب الوصافة، فحتى الآن استطاع يوفنتوس أن يحقق 28 انتصار، وتعادل في خمس مباريات، وتلقى ثلاث هزائم.