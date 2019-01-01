على الجانب الآخر فوولفرهامبتون الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز قدم أداءاً غاية في القوة فى الموسم الماضي، واستطاع الذئاب الإنجليزية أن يختم الدوري فى المركز السابع برصيد 57 نقطة بعد أن خاض الفريق 38 مباراة استطاع ان يحقق الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى تسع وتلقي الهزيمة فى 13 مباراة، وبهذه النتيجة يتأهل رسميًا إلى الدوري الأوروبي موسم 2019-2020، وكانت أخر مباراة له فى الجولة الأولي امام ليستر سيتي وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.
يدخل الشياطين الحُمر المباراة منتشياً بتحقيقه لنتيجة جيدة بالجولة الأولى من بطولة الدوري والتي انتصر فيها برباعية رائعة على تشيلسي، ولكن رغم سعادة الجماهير، ولكن لن يقبل جمهور الفريق الأحمر بأي نتيجة غير الفوزعلى عقدتهم في الموسم الماضي وولفرهامبتون، حيث تلقي مانشستر يونايتد الخسارة فى مبارتي الذهاب والإياب أمام هذا الفريق بنتيجة (2-1)، ويسعي الفريق لتحقيق الإنتصار والحفاظ على الأداء القوي الذي بدأ به الموسم.