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وولفرهامبتون × مانشستريونايتد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مانشستريونايتد ضد وولفرهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب مولينيو

محدث
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Getty

2019-08-18T20:26:34Z

على الجانب الآخر فوولفرهامبتون الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز قدم أداءاً غاية في القوة فى الموسم الماضي، واستطاع الذئاب الإنجليزية أن يختم الدوري فى المركز السابع برصيد 57 نقطة بعد أن خاض الفريق 38 مباراة استطاع ان يحقق الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى تسع وتلقي الهزيمة فى 13 مباراة، وبهذه النتيجة يتأهل رسميًا إلى الدوري الأوروبي موسم 2019-2020، وكانت أخر مباراة له فى الجولة الأولي امام ليستر سيتي وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

2019-08-18T20:26:24Z

يدخل الشياطين الحُمر المباراة منتشياً بتحقيقه لنتيجة جيدة بالجولة الأولى من بطولة الدوري  والتي انتصر فيها برباعية رائعة على تشيلسي، ولكن رغم سعادة الجماهير، ولكن لن يقبل جمهور الفريق الأحمر بأي نتيجة غير الفوزعلى عقدتهم في الموسم الماضي وولفرهامبتون، حيث تلقي مانشستر يونايتد الخسارة فى مبارتي الذهاب والإياب أمام هذا الفريق بنتيجة (2-1)، ويسعي الفريق لتحقيق الإنتصار والحفاظ على الأداء القوي الذي بدأ به الموسم.

2019-08-18T20:25:10Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول...يفتح ملعب مولينيوأبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.