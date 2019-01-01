أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف نادي وست هام يونايتد نظيره ليفربول، على ملعب “لندن الأولمبي” في إطار مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.