2019-02-03T21:51:34Z
يحتل ليفربول المركز الأول برصيد 60 نقطة، متفوقا على مانشستر سيتي الوصيف بفارق نقطتين، والذي فاز على أرسنال، فيما يأتي وست هام في المركز الثاني عشر بـ31 نقطة
2019-02-03T21:51:24Z
يدخل ليفربول اللقاء متاثرا بتعادله مع ليستر سيتي، بهدف لكل منهما، في الجولة الماضية، ويسعي الريدز لاستعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على صدارة الدوري
2019-02-03T21:51:14Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف نادي وست هام يونايتد نظيره ليفربول، على ملعب “لندن الأولمبي” في إطار مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.