يدخل النادي الأهلي المباراة برصيد 30 نقطة فى المركز الثالث، فى لقاء يبحث فيه المارد الأحمر عن اقتناص الثلاث نقاط للحفاظ على حظوظه بالاحتفاظ باللقب، بينما يبحث دجلة عن النجاة من مناطق الهبوط لذلك ستكون دوافعه قوية لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأحمر، حيث يحتل الفريق المركز 16 برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 19 مباراة فى فى 5 لقاءات وتعادل فى مثلهما بينما خسر باقى المواجهات