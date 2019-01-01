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وادي دجلة × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة وادي دجلة والأهلي، في إطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-01-28T19:55:19Z

90+4’ بطاقة صفراء من نصيب حسين الشحات 

2019-01-28T19:54:04Z

90+3’ إنطلاقة من كريم نيدفيد من الجهة اليمنى ومن ثم يمررها عرضية ارضية ابعدها الدفاع إلى حدود المنطقة ليتلقاها ناصر ماهر بتسديدة قوية لكن امسكها عبدالمنصف بثبات 

2019-01-28T19:52:35Z

90+2’ تسديدة قوية من كريم نيدفيد من داخل يمين المنطقة لكنها مرت على حافة القائم الاعلي بقليل 

2019-01-28T19:50:00Z

88’ تمريرة طولية تصل لداخل يمين المنطقة إلى جيرالدو الذي حاول المرور لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح 

محمد هلال يسجل الهدف الاول لوادي دجلة

2019-01-28T19:48:09Z

محمد هلال

87’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء من محمد هلال بتسديدة قوية على يمين الحارس محمد الشناوي 

2019-01-28T19:47:06Z

86’ جووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، والهدف الاول لوادي دجلة عن طريق محمد هلال 

ركلة جزاء لوادي دجلة

2019-01-28T19:45:17Z

85’ أوووووووووووووه،،،،، الحكم يحتسب ركلة جزاء لوادي دجلة بعد إحتكاك من محمد الشناوي مع بوزاس فاسيليوس 

2019-01-28T19:44:42Z

84’ تنفيذ الخطأ بعرضية أرضية من محمد هلال من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-01-28T19:43:54Z

83’ خطأ من الجهة اليمنى لوادي دجلة بعد تدخل قوي من على معلول على يايا سوماهورو 

2019-01-28T19:43:21Z

83’ ركنية لوادي دجلة تنفذ بعرضية من محمد هلال لكن ابعدها محمد هاني برأسية من منطقة الخطورة 

2019-01-28T19:42:41Z

82’ إنطلاقة من جيرالدو من الجهة اليمنى وتمريرة فى إتجاه صلاح محسن على يمين المنطقة ليستلم الكرة وينطلق لكنه فشل فى السيطرة على الكرة 

2019-01-28T19:41:01Z

80’ تمريرة من يعقوبو لداخل المنطقة فى إتجاه براهيم نداي لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-01-28T19:39:20Z

78’ بطاقة صفراء من نصيب إبراهيما نداي بعد تدخل قوي على سعد سمير

التبديل الثاني فى صفوف وادي دجلة

2019-01-28T19:38:07Z

77’ دخول إسحاق يقوبوو وخروح عمرو صالح 

2019-01-28T19:37:26Z

76’ محاولة الإختراق من جيرالدو من الجهة اليمنى لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح 

2019-01-28T19:36:43Z

75’ ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة والتقدم للنادي الاهلي بهدفين مقابل لاشئ

2019-01-28T19:36:12Z

74’ عرضية خطيرة لوادي دجلة من الجهة اليسري تلقاها محمد هلال برأسية لكن امسكها الشناوي بثبات 

2019-01-28T19:34:11Z

73’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين لاعبي وادي دجلة 

تبديل فى صفوف وادي دجلة

2019-01-28T19:31:48Z

71’ دخول يايا سوماهورو وخروج محمد جمال بيبو 

التبديل الثالث والاخير فى صفوف النادي الاهلي

2019-01-28T19:30:44Z

70’ دخول صلاح محسن وخروج رمضان صبحي للإصابة 

2019-01-28T19:29:38Z

69’ سقوط رمضان صبحي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-01-28T19:28:54Z

68’ إنطلاقة من رمضان صبحي من الجهة اليسري لكن ابعدها بيكهام إلى ركنية 

على معلول يتقدم للنادي الاهلي بهدف ثاني

2019-01-28T19:27:13Z

على معلول

67’ الهدف جاء بعد تنفيذ على معلول ركلة الجزاء بتسديدة قوية تصدي لها الحارس محمد عبدالمنصف لتردد له من جديد ويسددها فى المرمي 

2019-01-28T19:26:25Z

66’ جوووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الثاني للنادي الاهلي عن طريق على معلول 

2019-01-28T19:25:52Z

65’ بطاقة صفراء من نصيب خالد رضا للإعتراض 

أوووووووووووووووووه ..... الحكم يحتسب ركلة جزاء للنادي الاهلي

2019-01-28T19:25:00Z

64’ الحكم يحتسب ركلة جزاء للنادي الاهلي بعد تدخل قوي من أحمد رمضان بيكهام على رمضان صبحي 

التبديل الثاني فى صفوف النادي الاهلي

2019-01-28T19:23:59Z

63’ دخول جيرالدو وخروج جونيور أجاي

2019-01-28T19:22:55Z

62’ محاولة المرور من محمد هلال من الجهة اليسري لكن تدخل معه محمد هاني واستخلصها بنجاح 

2019-01-28T19:21:51Z

60’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الثاني ولايزال التقدم للاهلي بهدف مقابل لاشئ

2019-01-28T19:19:49Z

58’ سيطرة من لاعبي وادي دجلة على مجريات اللقاء فى الشوط الثاني لكنه يفشل فى إختراق دفاعات المارد الاحمر

2019-01-28T19:19:10Z

57’ محاولة المرور من الجهة اليسري عن طريق عمرو صالح لكن تدخل معه عمرو السولية وابعدها إلى رمية تماس

2019-01-28T19:18:38Z

56’ تمريرات بين أقدام لاعبي وادي دجلة فى منتصف الميدان 

2019-01-28T19:16:31Z

55’ هدوء نسبي فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان

2019-01-28T19:15:17Z

54’ عرضية أرضية من عمر صالح لكن ابعدها على معلول غلى رمية تماس

2019-01-28T19:13:13Z

53’ تنفيذ الركنية بعرضية من ناصر ماهر لداخل المنطقة ابعدها محمد عبدالمنصف على الجهة اليسري لتردد إلى ناصر ماهر من جديد ليرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون  خطورة 

2019-01-28T19:12:35Z

52’ تنفيذ الخطأ بتمريرة طولية فى إتجاه رمضان صبحي على الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

2019-01-28T19:12:06Z

51’ خطا من الجهة اليسري للنادي الأهلي بعد لمسة يد على أسامة العزب 

2019-01-28T19:11:01Z

50’ تراجع فى أداء النادي الأهلي عكس بداية الشوط الأول والضغط لفريق وادي دجلة فى بداية الشوط الثاني 

2019-01-28T19:09:19Z

48’ خطأ فى منتصف الميدان لوادي دجلة بعد تدخل قوي من كريم نيدفيد على محمد هلال 

2019-01-28T19:07:32Z

47’ تبادل التمريرات بين أقدام لاعبي وادي دجلة فى منتصف الميدان بدون ضغط من النادي الأهلي

2019-01-28T18:48:49Z

1’ الحكم يحتسب 1 دقيقة واحدة وقت بدل ضائع 

2019-01-28T18:48:01Z

44’ مرور رائع من حسين الشحات من وسط مدافعي وادي دجلة ومن ثم يمررها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-01-28T18:46:58Z

43’ ركنية لوادي دجلة تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الحارس محمد الشناوي بنجاح 

2019-01-28T18:45:16Z

42’ تمريرة رائعة من ناصر ماهر لداخل المنطقة تضع حسين الشحات فى مواجهة المرمي لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-01-28T18:44:34Z

41’ إنطلاقة من جونيور أجاي من الجهة اليمني لكن تغطية جيدة من عمر صالح الذي إستخلص الكرة بنجاح

2019-01-28T18:43:54Z

40’ خطأ من الجهة اليمنى لوادي دجلة تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الشناوي بقبضه يده على يسار المنطقة 

2019-01-28T18:42:25Z

39’ سيطرة من لاعبي النادي الأهلي على مجريات اللقاء وتمريرات على حدود منطقة وادي دجلة 

2019-01-28T18:40:32Z

37’ مرور رائع من رمضان صبحي من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-01-28T18:39:36Z

36’ عرضية من حسين الشحات فى إتجاه ناصر ماهر داخل المنطقة لكنه يفشل فى تسديد الكرة ليستخلصها الدفاع بنجاح 

2019-01-28T18:38:20Z

35’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق محمد جمال بيبو لكن امسكها الشناوي بثبات 

2019-01-28T18:37:31Z

34’ خطأ من عمرو صالح بعد تدخل قوي على محمد هاني فى المنطقة الدفاعية للنادي الاهلي 

2019-01-28T18:36:50Z

33’ خطأ لصالح وادي دجلة فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من سعد سمير على محمد جمال بيبو 

البديل الأول فى صفوف النادي الاهلي

2019-01-28T18:35:20Z

32’ دخول سعد سمير وخروج ياسر إبراهيم للإصابة 

2019-01-28T18:34:01Z

31’ تمريرة خطيرة من خلف مدافعي النادي الأهلي تضع إبراهيم  نداي فى مواجهة الشناوي ليتألق الشناوي ويبعد تسديد السنغالي بنجاح 

2019-01-28T18:33:02Z

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الاول والتقدم للنادي الاهلي بهدف مقابل لاشئ

2019-01-28T18:31:48Z

29’ تمريرة ثنائية بين رمضان صبخي وكريم نيدفيد وإنطلاقة من رمضان صبحي الذي فضل المرواغة لداخل المنطقة وبجواره أجاي ليتدخل الدفاع ويبعدها بنجاح 

2019-01-28T18:30:36Z

28’ سيطرة وهجمات بالجملة من لاعبي النادي الاهلي على دفاعات وادي دجلة المتراجع تماما للمنطقة الدفاعية 

2019-01-28T18:29:52Z

27’ عرضية من علي معلول من الجهة اليسري فى غتجاه حسين الشحات لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-01-28T18:29:11Z

26’ تمريرة من رمضان صبحي لداخل يسار المنطقة فى إتجاه علي معلول لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

2019-01-28T18:28:27Z

25’ ركنية للنادي الاهلي تنفذ بعرضية لداخل المنطقة من على معلول لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-01-28T18:27:31Z

24’ هدف ملغي للنادي الاهلي عن طريق جونيور أجاي ،،، بعد تسديدة قوية من ناصر ماهر تصدي لها عبدالمنصف لتردد امام جونيور أجاي الذي سددها فى المرمي لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-01-28T18:26:48Z

23’ خطأ للنادي الاهلي فى منتصف الميدان بعد تدخل محمد عبدالعاطي على محمد هاني 

2019-01-28T18:25:17Z

22’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق عمرو صالح تلقاها حسام عرفات بتسديدة غير متقنة تصل سهلة بين أحضان الحارس محمد الشناوي 

2019-01-28T18:24:51Z

21’ تمريرات بين لاعبي وادي دجلة لمحاولة البحث عن ثغرة فى دفاعات الاهلي 

2019-01-28T18:23:05Z

20’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي النادي الاهلي فى منتصف الميدان

2019-01-28T18:22:35Z

19’ توقف اللقاء لسقوط أيمن أشرف ودخول الطاقم الطبي لتلقيه العلاج

عمرو السولية يفتتح التسجيل بهدف رائع للنادي الاهلي

2019-01-28T18:20:43Z

عمرو السولية

18’ الهدف جاء بعد تمريرة من رمضان صبحي على الجهة اليسري فى إتجاه على معلول الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة تلقاها عمرو السولية بتسديدة من لمسة واحدة بباطن القدم على يسار الحارس محمد عبد المنصف 

2019-01-28T18:19:55Z

17’ جوووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الاول للنادي الاهلي عن طريق عمرو السولية 

2019-01-28T18:19:13Z

16’ عرضية من ناصر ماهر من الجهة اليمنى لكنها مرت بعيدة إلى ضربة مرمي 

2019-01-28T18:18:15Z

15’ ربع ساعة اولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-01-28T18:17:41Z

14’ تمريرة ثنائية بين علي معلول ورمضان صبحي من الجهة اليسري لكن استخلصها الدفاع وابعدها إلى منتصف الميدان 

2019-01-28T18:16:01Z

13’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن امسكها الشناوي بثبات 

2019-01-28T18:15:34Z

12’ محاولة المرور من محمد جمال بيبو من الجهة اليسري لكن ابعدها السولية إلى ركنية 

2019-01-28T18:14:53Z

11’ عرضية من محمد هاني من الجهة اليمنى ابعدها الدفاع إلى محمد عبدالمنصف 

2019-01-28T18:13:02Z

10’ تمريرة طولية من عمرو السولية على الجهة اليمنى فى إتجاه رمضان صبحي الذي مررها بلمسة واحدة لداخل يمين المنطقة إلى حسين الشحات الذي مررها عرضية أرضية لكن ابعدها الدفاع  من منطقة الخطورة 

2019-01-28T18:11:21Z

9’ تمريرة من ناصر ماهر لداخل يمين المنطقة فى إتجاه جونيور أجاي لكن استخلصها المدافع احمد رمضان بيكهام 

2019-01-28T18:10:26Z

8’ سيطرة من لاعبي النادي الاهلي على مجريات اللقاء 

2019-01-28T18:09:36Z

7’ تمريرة طولية فى إتجاه حسين الشحات على الجهة اليمنى ليمررها إلى المنطلق على يمين المنطقة محمد هاني الذي مررها عرضية أرضية لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-01-28T18:08:15Z

5’ تمريرة من حسين الشحات على حدود المنطقة إلى ناصر ماهر الذي أرسلها تمريرة ساقطة لداخل المنطقة لكنها بدون  متابعة تصل سهلة بين أحضان الحارس محمد عبدالمنصف

2019-01-28T18:07:01Z

4’ إنطلاقة من حسين الشحات من الجهة اليمنى ومن ثم يمررها لداخل يمين المنطقة إلى رمضان صبحي الذي سددها بجوار القائم الأيسر لمرمي محمد عبد المنصف

2019-01-28T18:05:30Z

3’ ضغط مبكر من جانب لاعبي النادي الاهلي فى منتصف ملعب وادي دجلة 

2019-01-28T18:04:14Z

2’ تسديدة قوية من عمرو السولية من خارج المنطقة تصطدم فى الدفاع وتصل سهلة بين أحضان الحارس عبد المنصف

تاريخ مواجهات الأهلي مع وادي دجلة

2019-01-28T17:36:21Z

التشكيل الرسمي للنادي الاهلي

2019-01-28T17:27:39Z

يبدا بطريقة ( 4/2/3/1) وتضم كلامن

محمد الشناوي / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / محمد هاني / على معلول / كريم نيدفيد / عمرو السولية / حسين الشحات / رمضان صبحي / ناصر ماهر / جونيور اجاي 

البدلاء / شريف إكرامي / سعد سمير / باسم علي / جيرالدو / هشام محمد / صالح جمعة / صلاح محسن 

التشكيل الرسمي لوادي دجلة لمباراة اليوم

2019-01-28T17:25:11Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمد عبدالمنصف / أسامة عزب / خالد رضا / أحمد رمضان بيكهام / عمرو صالح / محمد عبد العاطي / بوزاس فاسيليوس / محمد هلال / حسام عرفات / إبراهيما نداي / محمد جمال بيبو 

خالد وليد / يايا سوماهورو / محمود مرعي / أحمد سعيد / إبراهيم عايش 

2019-01-27T03:52:18Z

يدخل النادي الأهلي المباراة برصيد 30 نقطة فى المركز الثالث، فى لقاء يبحث فيه المارد الأحمر عن اقتناص  الثلاث نقاط للحفاظ على حظوظه بالاحتفاظ باللقب، بينما يبحث دجلة عن النجاة من مناطق الهبوط لذلك ستكون دوافعه قوية لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأحمر، حيث يحتل الفريق المركز 16 برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 19 مباراة فى فى 5 لقاءات وتعادل فى مثلهما بينما خسر باقى المواجهات

2019-01-27T03:51:52Z


أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي النادي الأهلي مع نظيره وادي دجلة، على ملعب“بتروسبورت” في إطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز 2018-19
، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.
 