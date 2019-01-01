نهاية المباراة ✋— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ٢٨ يناير ٢٠١٩
الأهلي (2-1)وادي دجلة#alahlytv 📺 pic.twitter.com/oMsQoAG8Dg
الشوط الثاني ⏱— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ٢٨ يناير ٢٠١٩
الأهلي (2-1) وادي دجلة#alahlytv pic.twitter.com/4VcPfiq21u
محمد هلال يسجل الهدف الاول لوادي دجلة
محمد هلال87’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء من محمد هلال بتسديدة قوية على يمين الحارس محمد الشناوي
الدقيقة 86’— Wadi Degla FC (@wadideglafc) ٢٨ يناير ٢٠١٩
هدف اول للدجلاوية يحرزه اللاعب محمد هلال pic.twitter.com/Al1gYbTccV
ركلة جزاء لوادي دجلة
التبديل الثاني فى صفوف وادي دجلة
الدقيقة 76’— Wadi Degla FC (@wadideglafc) ٢٨ يناير ٢٠١٩
نزول يعقوبو وخروج عمرو صالح pic.twitter.com/Eu0bsr6EOd
ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة والتقدم للنادي الاهلي بهدفين مقابل لاشئ
الشوط الثاني ⏱— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ٢٨ يناير ٢٠١٩
الأهلي (2-0) وادي دجلة#alahlytv pic.twitter.com/nRcatQSxqw
تبديل فى صفوف وادي دجلة
الدقيقة 70’— Wadi Degla FC (@wadideglafc) ٢٨ يناير ٢٠١٩
نزول سوماهارو وخروج بيبو pic.twitter.com/Qe5MR0jCTe
التبديل الثالث والاخير فى صفوف النادي الاهلي
🔄 التغيير الثالث لصالح الأهلي— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ٢٨ يناير ٢٠١٩
↙️ رمضان صبحي
↗️ صلاح محسن#alahlytv 📺 pic.twitter.com/TaWcPWIvVm
على معلول يتقدم للنادي الاهلي بهدف ثاني
على معلول67’ الهدف جاء بعد تنفيذ على معلول ركلة الجزاء بتسديدة قوية تصدي لها الحارس محمد عبدالمنصف لتردد له من جديد ويسددها فى المرمي
جوووووووول.— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ٢٨ يناير ٢٠١٩
⚽️ #علي_معلول يسجل الهدف الثاني لصالح الأهلي .. 👏✌️
الأهلي (2-0)وادي دجلة#alahlytv 📺 pic.twitter.com/CnfxjR6Fe0
أوووووووووووووووووه ..... الحكم يحتسب ركلة جزاء للنادي الاهلي
التبديل الثاني فى صفوف النادي الاهلي
دخول جيرالدو وخروج جونيور أجاي
🔄 التغيير الثاني لصالح الأهلي— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ٢٨ يناير ٢٠١٩
↙️ جونيور أجاي
↗️ جيرالدو#alahlytv 📺 pic.twitter.com/FqMt5CZQU2
الشوط الثاني ⏱— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ٢٨ يناير ٢٠١٩
الأهلي (1-0) وادي دجلة#alahlytv pic.twitter.com/EEYJ73egmU
بداية الشوط الثاني
الشوط الثاني ⏱— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ٢٨ يناير ٢٠١٩
الأهلي (1-0) وادي دجلة#alahlytv pic.twitter.com/HQuFywHYEX
استراحة ⏱— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ٢٨ يناير ٢٠١٩
الأهلي (1-0) وادي دجلة
⚽️#عمرو_السولية
رأيكم باداء فريقنا بالشوط الأول!؟ 🤔#alahlytv 📺 pic.twitter.com/t5hN0if4kq
33’ خطأ لصالح وادي دجلة فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من سعد سمير على محمد جمال بيبو
البديل الأول فى صفوف النادي الاهلي
🔄 التغيير الاول لصالح الأهلي— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ٢٨ يناير ٢٠١٩
↙️ ياسر إبراهيم
↗️ سعد سمير#alahlytv 📺 pic.twitter.com/AOXA48Lkta
نصف ساعة أولي من زمن الشوط الاول والتقدم للنادي الاهلي بهدف مقابل لاشئ
الشوط الأول ⏱— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ٢٨ يناير ٢٠١٩
الأهلي (1-0) وادي دجلة#alahlytv pic.twitter.com/KGUFKI3DGI
عمرو السولية يفتتح التسجيل بهدف رائع للنادي الاهلي
عمرو السولية18’ الهدف جاء بعد تمريرة من رمضان صبحي على الجهة اليسري فى إتجاه على معلول الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة تلقاها عمرو السولية بتسديدة من لمسة واحدة بباطن القدم على يسار الحارس محمد عبد المنصف
جوووووووول.— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ٢٨ يناير ٢٠١٩
⚽️ #عمرو_السولية يسجل الهدف الاول لصالح الأهلي .. 👏✌️
الأهلي (1-0) وادي دجلة pic.twitter.com/PPKLaoHKF3
الشوط الأول ⏱— AlahlyTV (@AlAhlyTV) ٢٨ يناير ٢٠١٩
الأهلي (0-0) وادي دجلة#alahlytv pic.twitter.com/TZ6qSYz59t
بداية المباراة
بداية المباراة— Wadi Degla FC (@wadideglafc) ٢٨ يناير ٢٠١٩
الدوري المصري موسم 2018-2019
الأسبوع 20#وادي_دجلة 0
🆚#الاهلي 0 pic.twitter.com/mPL0pfG0BZ
تاريخ مواجهات الأهلي مع وادي دجلة
تاريخ مواجهات فريقنا مع وادي دجلة 📝 توقع نتيجة مباراة اليوم!؟ 🤔🔢— Al Ahly SC (@AlAhly) ٢٨ يناير ٢٠١٩
١٣ مباراة 🏟
٩ فوز ✌
٣ تعادل ⛔
١ خسارة ❌
١٤ هدف ⚽#YallaYaAhly pic.twitter.com/rZezDPsOGe
التشكيل الرسمي للنادي الاهلي
يبدا بطريقة ( 4/2/3/1) وتضم كلامن
محمد الشناوي / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / محمد هاني / على معلول / كريم نيدفيد / عمرو السولية / حسين الشحات / رمضان صبحي / ناصر ماهر / جونيور اجاي
تشكيل فريقنا امام وادي دجلة الليلة. توقع من سيسجل من لاعبينا!؟ 🤔⚽📝#YallaYaAhly pic.twitter.com/xRdkz6Ftoz— Al Ahly SC (@AlAhly) ٢٨ يناير ٢٠١٩
البدلاء / شريف إكرامي / سعد سمير / باسم علي / جيرالدو / هشام محمد / صالح جمعة / صلاح محسن
التشكيل الرسمي لوادي دجلة لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمد عبدالمنصف / أسامة عزب / خالد رضا / أحمد رمضان بيكهام / عمرو صالح / محمد عبد العاطي / بوزاس فاسيليوس / محمد هلال / حسام عرفات / إبراهيما نداي / محمد جمال بيبو
تشكيل وادي دجلة للقاء الأهلي المقرر انطلاقته في تمام الـ 8 م ضمن الأسبوع العشرين من منافسات الدوري المصري pic.twitter.com/rgCtncwl98— Wadi Degla FC (@wadideglafc) ٢٨ يناير ٢٠١٩
خالد وليد / يايا سوماهورو / محمود مرعي / أحمد سعيد / إبراهيم عايش
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي النادي الأهلي مع نظيره وادي دجلة، على ملعب“بتروسبورت” في إطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز 2018-19
، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.