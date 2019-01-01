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هجر × الهلال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث المباراة التي تجمع بين هجر والهلال، وذلك في إطار منافسات الجولة 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين

محدث
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2019-01-16T15:39:13Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للهلال بهدف دون رد 

2019-01-16T15:38:14Z

38’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الهلال في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات هجر

2019-01-16T15:36:38Z

37’خطأ لصالح محمد كنو في منتصف الميدان بعد تدخل من عبد الله اليوسف

2019-01-16T15:33:55Z

36’كاريلو أرسل عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-16T15:33:34Z

35’عشر دقائق مر من عمر المباراة ومازال التقدم للهلال بهدف دون رد

2019-01-16T15:30:31Z

33’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي الهلال في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات هجر

2019-01-16T15:29:38Z

32’خطأ لصالح كارلوس إدواردو بعد تدخل من عبد الله اليوسف في منتصف الميدان

2019-01-16T15:28:38Z

31’محمد ندوي انطلق من الجانب الأيمن ثم توغل إلى داخل المنطقة وأرسل عرضية أبعدت من الدفاعات

2019-01-16T15:28:20Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للهلال بهدف دون رد

2019-01-16T15:27:42Z

29’كرة ثابتة نفذها عبد الرحمن الحريب لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-01-16T15:26:31Z

28’خطأ لصالح جبريل ادامو بعد تدخل من محمد كنو من الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-01-16T15:25:52Z

27’كاريلو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-16T15:24:36Z

26’حسن كادش انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-01-16T15:23:52Z

25’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي الهلال في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات هجر

2019-01-16T15:22:07Z

24’خطأ لصالح عبد الله اليوسف بعد تدخل من محمد كنو في منتصف الميدان 

2019-01-16T15:21:27Z

23’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الهلال في منتصف الميدان بحثًا عن احراز هدف ثاني

جوميز يفتتح التسجيل للهلال

2019-01-16T15:20:38Z

من ركلة جزاء

22’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها جوميز قوية سكنت على يسار الحارس  نور صبري

2019-01-16T15:20:18Z

21’بالفعل حكم المبارةا احتسب ركلة كرة الجزاء بعد التأكد من تقنية الفيديو

2019-01-16T15:18:15Z

20’حكم المباراة ذهب إلى تقنية الفيديو إلى ليتأكد من صحة ركلة الجزاء

اووووووووووه...ركلة جزاء للهلال

2019-01-16T15:15:04Z

17’حكم المباراة لم يتردد في احتساب ركلة جزاء لصالح الهلال بعد لمسة يد على جبريل ادامو

2019-01-16T15:14:30Z

16’خطأ لصالح سوريانو بعد تدخل من حسن الحربي من على حدود المنطقة من مكان مميز

2019-01-16T15:12:50Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-16T15:10:22Z

13’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق كاريلو لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-16T15:08:52Z

12’سوريانو سدد كرة من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2019-01-16T15:05:47Z

11’تصويبة عن طريق محمد ندوي من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2019-01-16T15:05:16Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-16T15:02:46Z

9’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق حسن كادش إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-16T15:01:25Z

7’جوميز سدد كرة قوية من خارج المنطقة اصطدمت بالدفاعات وتحولت خارج المنطقة

2019-01-16T15:01:06Z

6’حسن كادش أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-01-16T15:00:46Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-16T14:59:36Z

3’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي الهلال في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات هجر

2019-01-16T14:58:54Z

2’الهلال بالزي الأزرق على اليسار وهجر بالزي الأبيض الكامل على اليمين

انطلاق المباراة الآن

2019-01-16T14:42:50Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل الهلال لمباراة اليوم

2019-01-16T14:39:57Z

يبدأ المدرب جورجي جيسوس بطريقة 4/1/2/3 وتضم كلًا من

علي الحبسي / محمد البقعاوي / ألبيرتو بوتيا / محمد جعفلي / حسن كادش / محمد كنو / كارلوس إدواردو / نواف العابد / أندري كاريلو / جوناثان سوريانو / بافيتمبي جوميز

 

إليكم تشكيل هجر لمباراة اليوم

2019-01-16T14:37:32Z

يبدأ المدرب عبد الله الجنوبي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

نور صبري / حمد الجيزاني / سوريولا جيجي / حسن الحربي / حسن الصندل / عبدالله اليوسف / جبريل أدامو / عبد الرحمن الحريب / هيثم الخليف / محمد ندوي

 

2019-01-16T14:35:12Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول......حيث لقاء يجمع بين هجر والهلال في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.