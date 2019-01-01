جوميز يفتتح التسجيل للهلال
من ركلة جزاء22’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها جوميز قوية سكنت على يسار الحارس نور صبري
اووووووووووه...ركلة جزاء للهلال
انطلاق المباراة الآن
إليكم تشكيل الهلال لمباراة اليوم
يبدأ المدرب جورجي جيسوس بطريقة 4/1/2/3 وتضم كلًا من
علي الحبسي / محمد البقعاوي / ألبيرتو بوتيا / محمد جعفلي / حسن كادش / محمد كنو / كارلوس إدواردو / نواف العابد / أندري كاريلو / جوناثان سوريانو / بافيتمبي جوميز
📃 القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم في لقاء مضيفه "هجر"، ضمن الدور الـ٣٢ من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين pic.twitter.com/4H1dRnQvkN— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 16, 2019
إليكم تشكيل هجر لمباراة اليوم
يبدأ المدرب عبد الله الجنوبي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
نور صبري / حمد الجيزاني / سوريولا جيجي / حسن الحربي / حسن الصندل / عبدالله اليوسف / جبريل أدامو / عبد الرحمن الحريب / هيثم الخليف / محمد ندوي
⚫️⚪️ تشكيلة #هجر الرسمية في مباراة #هجر_الهلال والتي تنطلق في تمام الساعة 05:55م على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء وذلك ضمن مباريات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين .— نادي هجر السعودي (@HajerClub) January 16, 2019
دعواتنا للشيخ الهجراوي بالتوفيق 🖤🏳️ pic.twitter.com/vdV98ss2ye