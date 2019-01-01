مدونة حية

نيوكاسل × مانشستر سيتي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة نيوكاسل ضد مانشستر سيتي في إطار منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19

محدث
التعليقات()
GettyImage

سالومون روندون يتعادل لفريق نيوكاسل

2019-01-29T21:24:19Z

سالومون روندون

الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسري عن طريق مات ريتشي لداخل المنطقة ابعدها فيرناندينيو لتصل على حدود المنطقة إلى إيساك هايدين الذي مررها برأسه تمريرة ساقطة فى منتصف المنطقة ليتلقاها سالومون روندون بتسديدة من لمسة واحدة لتسكن الشباك بنجاح 

2019-01-29T21:23:34Z

66’ جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،،، هدف التعادل لفريق نيوكاسل يونايتد عن طريق سالومون روندون 

التبديل الاول فى صفوف السيتي

2019-01-29T21:22:56Z

65’ دخول بيرناردو سيلفا وخروج كيفين دي بروين 

2019-01-29T21:21:07Z

63’ تمريرة من فيرناندينيو من خلف المدافعين فى إتجاه رحيم ستيرلينج لكنها غير متقنة تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-01-29T21:20:16Z

62’ محاولات من لاعبي نيوكاسل للبحث عن هدف التعادل 

2019-01-29T21:19:22Z

61’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من دي بروين على مات ريتشي 

بطاقة صفراء من نصيب دانيلو

2019-01-29T21:17:38Z

60’ بطاقة صفراء من نصيب دانيلو بعد تدخل قوي على دي اندري يدلين فى منتصف الميدان 

2019-01-29T21:16:48Z

59’ تمريرة طولية من دانيلو فى إتجاه دفيد سيلفا على الجهة اليسري ليتلقاها سيلفا بعرضية لداخل المنطقة من لمسة واحدة لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى رمية تماس

2019-01-29T21:16:05Z

58’ تمريرة خطيرة من كيفين دي بروين من خارج المنطقة إلى ديفيد سيلفا داخل المنطقة ليطلقها تسديدة قوية لكن تصدي لها الحارس مارتين دوبرافكا بنجاح 

2019-01-29T21:15:13Z

57’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان من كلا الفريقين 

2019-01-29T21:13:22Z

55’ محاولات من لاعبي نيوكاسل للخروج من المنطقة الدفاعية لكن حصار من لاعبي السيتي وضغط على حامل الكرة 

2019-01-29T21:12:45Z

54’ تمريرة طولية من كايل وولكر على الجهة اليمنى فى إتجاه رحيم لكن ابعدها الدفاع قبل ان تصل إلى رحيم لتتحول إلى رمية تماس 

بطاقة صفراء من نصيب فابيان شاير

2019-01-29T21:11:59Z

53’ بطاقة صفراء من نصيب فابيان شاير بعد تدخل قوي على ديفيد سيلفا 

2019-01-29T21:10:45Z

52’ تمريرة خطيرة من فيرناندينيو تضع رحيم ستيرلينج منفرداً على حدود المنطقة لكن خروج رائع من الحارس مارتين دوبرافكا الذي أبعدها برأسية من امام رحيم

2019-01-29T21:09:51Z

51’ محاولة المرور من سالومون روندون من على حدود المنطقة لكنه فشل فى السيطرة على الكرة ليستخلصها جون ستونز بنجاح 

2019-01-29T21:08:14Z

50’ إنطلاقة من مات ريتشي من الجهة اليسري لكن تدخل معه كايل وولكر واستخلصها بنجاح

2019-01-29T21:07:36Z

49’ محاولة المررور من ليروي ساني من الجهة اليسري لكن استخلصها الدفاع وابعدها بنجاح 

2019-01-29T21:06:37Z

48’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق ليروي ساني لداخل المنطقة فشل فى تسديدها رحيم ستيرلينج لتتحول إلى رمية تماس

2019-01-29T21:05:01Z

47’ عرضية من رحيم ستيرلينجمن الجهة اليمنى لداخل المنطقةلكن ابعدها الدفاع قبل رأسية أجويرو 

2019-01-29T20:46:00Z

45’ الحكم يحتسب دقيقة واحدة وقت بدل ضائع 

2019-01-29T20:45:20Z

45’ تنفيذ الركنية من كيفين دي بروين بعرضية لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس مارتين دوبرافكا 

2019-01-29T20:44:16Z

44’ إنطلاقة من دانيلو من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة حاول معها ليروي ساني بتسديد الكرة بالرأس لكن ابعدها الدفاع لتردد على رأس ديفيد سيلفا وتصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-01-29T20:43:28Z

43’ تمريرة طولية من كايل وولكر على الجهة اليمنى فى إتجاه رحيم ستيرلينج لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى رمية تماس

2019-01-29T20:42:49Z

42’ تمريرة فى إتجاه سالومون روندون على حدود المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-01-29T20:42:20Z

41’ تمريرات بين أقدام السيتي على حدود منطقة جزء نيوكاسل 

2019-01-29T20:40:41Z

40’ إنطلاقة من ليروي ساني من داخل يسار المنطقة  ومن ثم يسددها لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-01-29T20:39:42Z

39’ إنطلاقة من أجويرو من خارج المنطقة ومن ثم يمررها على يمين المنطقة إلى دي بروين الذي فشل فى إستلام الكرة 

2019-01-29T20:39:14Z

38’ سيطرة من لاعبي مانشستر سيتي على الكرة فى منتصف الميدان 

2019-01-29T20:38:06Z

37’ إنطلاقة من أجويرو من على حدود المنطقة ومحاولة التسديد لكن تدخل الدفاع وابعدها فى اللحظات الأخيرة 

2019-01-29T20:36:12Z

35’ تمريرة طولية من فيرناندينيو فى إتجاه كايل وولكر على الجهة اليمنى ليمررها إلى رحيم ستيرلينج داخل المنطقة ليراوغ مدافعي نيوكاسل ويسددها فى الشباك الخارجية 

بطاقة صفراء من نصيب رحيم ستيرلينج

2019-01-29T20:34:37Z

34’ بطاقة صفراء من نصيب رحيم ستيرلينج بعد تدخل قوي على سين لونصتاف فى منتصف الميدان 

2019-01-29T20:33:43Z

33’ تمريرة من سيرجيو أجويرو لداخل يسار المنطقة إلى ليروي ساني لكنها أطول من اللازم يستخلصها الحارس بنجاح 

2019-01-29T20:33:04Z

32’ تمريرة من سالومون روندون فى إتجاه كريستيان أتسو لكن استخلصها الدفاع بنجاح

2019-01-29T20:31:18Z

31’ تسديدة من سيرجيو أجويرو من خارج المنطقة لكن امسكها الحارس مارتين دوبرافكا بثبات 

2019-01-29T20:30:08Z

30’ نصف ساعة اولي من زمن الشوط الاول والتقدم للسيتي بهدف مقابل لاشئ

2019-01-29T20:29:17Z

29’ ركنية للسيتي تنفذ بعرضية من كيفين دي بروين لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لتردد امام دانيلو الذي سددها لكنها مرت بعيدة عن المرمي 

2019-01-29T20:28:32Z

28’ تمريرات متبادلة بين لاعبي السيتي فى منتصف الميدان 

2019-01-29T20:26:20Z

27’ تنفيذ الخطأ بعرضية من مان ريتشي لداحل المنطفة لكن تتحول ظغلى صربة مرمي 

2019-01-29T20:25:29Z

25’ خطا لصالح نيوكاسل بعد تدخل قوي من رحيم ستيرلينج على مات ريتشي من الجهة اليسري 

2019-01-29T20:24:44Z

24’ عرضية من ليروي ساني من الجهة اليسري لكنها قوية للغاية مرت بعيدة إلى ضربة مرمي 

2019-01-29T20:23:34Z

23’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة على مرمي السيتي 

2019-01-29T20:22:40Z

22’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق أيوزي بيريز ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة تلقاها روندون وهيأ الكرة امام أتسو الذي سددها من على حدود المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-01-29T20:22:11Z

21’ سيطرة واستحواذ من لاعبي السيتي على مجريات اللقاء 

2019-01-29T20:21:31Z

20’ تمريرة من الجهة اليمنى عن طريق كيفين دي بروين لداخل المنطقة فى غتجاه ديفيد سيلفا لكن ابعدها الدفاع قبل ان تصل غلى سيلفا 

2019-01-29T20:20:01Z

19’ خطأ لنيوكاسل فى منتصف الميدان ضد ليروي ساني

2019-01-29T20:19:37Z

18’ محاولة المرور من رحيم ستيرلينج من الجهة اليمنى لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح 

2019-01-29T20:18:40Z

17’ تمريرة من كايل وولكر على الجهة اليمنى فى إتجاه دي بروين الذي مررها بكعب القدم لداخل المنطقة إلى أجويرو الذي حاول تسديد الكرة لكن تدخل الدفاع واستخلصها فى الوقت المناسب 

بطاقة صفراء من نصيب كيفين دي بروين

2019-01-29T20:17:16Z

16’ بطاقة صفراء من نصيب كيفين دي بروين  بعد إعتراضه على حكم المباراة بإلغاء هدف للسيتي بعد تنفيذ الخطأ من دي بروين بعرضية لداخل المنطقة تلقاها سيرجيو اجويرو بتسديدة من على القائم القريب لتسكن الشباك بنجاح لكن الحكم لم يطلق صافرته لتنفيذ الخطأ 

2019-01-29T20:16:09Z

15’ ربع ساعة اولي من زمن الشوط الاول والتقدم للسيتي بهدف مقابل لاشئ

2019-01-29T20:15:07Z

14’ تمريرة طولية من فابيان شاير فى إتجاه أيوزي بيريز لكن تغطية جيدة من المدافع إيميريك لابورتي الذي ابعدها من امامه

2019-01-29T20:13:33Z

13’ خطا من دانيلو  من خارج المنطقة ليستخلص لكرة من امامه أيوزي بيريز الذي سددها من داخل يمين المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-01-29T20:13:08Z

12’ سيطرة من لاعبي مانشسترسيتي على مجريات اللقاء 

2019-01-29T20:12:02Z

11’ تنفيذ الخطا من ديفيد سيلفا بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع قبل رأسية إيميريك لابورتي 

2019-01-29T20:11:12Z

10’ خطا لأجويرو من الجهة اليسري بعد تدخل من دي اندري يدلين 

2019-01-29T20:10:18Z

9’ خطأ للسيتي بعد تدخل قوي من سين لونصتاف على فيرناندينيو فى المنطقة الدفاعية للسيتي 

2019-01-29T20:09:44Z

8’ تنفيذ الركنية بعرضية من كيفين دي بروين لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-01-29T20:08:44Z

7’ تمريرة من كيفين دي بروين فى إتجاه رحيم ستريلنج على الجهة اليمنى الذي حاول المررور لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

2019-01-29T20:07:01Z

6’ تمريرات بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي فى منتصف الميدان 

2019-01-29T20:05:21Z

5’ عرضية من الجهة اليمنى لفريق نيوكاسل من إيساك هايدين لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى رمية تماس

2019-01-29T20:04:37Z

4’ بداية قوية من لاعبي مانشستر سيتي على دفاعات نيوكاسل فى الدقائق الأولي من المباراة

سيرجيو أجويرو يفتتح التسجيل سريعاً لمانشستر سيتي

2019-01-29T20:02:38Z

سيرجيو أجويرو

2’ االهدف جاء بعد تمريرة تصل على الجهة اليمنى إلى رحيم ستيرلينج الذي أرسلها عرضية فى إتجاه دافيد سيلفا الذي سقط ومررها برأسية امام سيرجيو أجويرو الخالي من الرقابة ليسددها من لمسة واحدة فى المرمي 

2019-01-29T20:01:32Z

1’ جووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول لمانشستر سيتي عن طريق سيرجيو اجويرو 

تشكيل مانشستر سيتي

2019-01-29T19:39:06Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

إيديرسون مورايش / دانيلو / كايل وولكر / جون ستونز / إيميريك لابورتي / كيفين دي بروين / ديفيد سيلفا / فيرناندينيو / سيرخيو أجويرو / رحيم ستيرلينج / ليروي ساني 

البدلاء / رياض محرز / نيكولاس اوتاميندي / بيرناردو سيلفا / ففيليب فودين / أريانيت موريك / جابرييل خيسوس / إيلكاي جوندوجان

تشكيل نيوكاسل يونايتد لمباراة اليوم

2019-01-29T19:33:48Z

يبدأ بطريقة (5/4/1) وتضم كلامن

مارتين دوبرافكا / فابيان شاير / مات ريتشي / فلوريان / دي اندري يدلين / جمال لاسيليس / سين لونصتاف / كريستيان اتسو / إيساك هايدين / أيوزي بيريز / سالومون روندون 

البدلاء / جاكوب ميرفي / فيديريكو فيرنانديز / كينيدي / كالوم روبرتس / خافير مانوكيلو / فريدريك ودمان / كيارن كلارك 

2019-01-29T19:31:47Z

يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 56 خلف المتصدر فريق ليفربول بفارق 4 نقاط، بينما يأتي فريق نيوكاسل يونايتد في المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة

2019-01-29T19:31:36Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف نادي نيوكاسل يونايتد نظيره مانشستر سيتي، على ملعب “سانت جيمس بارك” في إطار منافسات الجولة ال24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.