سالومون روندون يتعادل لفريق نيوكاسل
سالومون روندونالهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسري عن طريق مات ريتشي لداخل المنطقة ابعدها فيرناندينيو لتصل على حدود المنطقة إلى إيساك هايدين الذي مررها برأسه تمريرة ساقطة فى منتصف المنطقة ليتلقاها سالومون روندون بتسديدة من لمسة واحدة لتسكن الشباك بنجاح
التبديل الاول فى صفوف السيتي
بطاقة صفراء من نصيب دانيلو
بطاقة صفراء من نصيب فابيان شاير
بداية الشوط الثاني
SECOND-HALF | Big 45 ahead at St. James' Park!— Manchester City (@ManCity) ٢٩ يناير ٢٠١٩
⚫️ 0-1 🔵 #NEWMCI #mancity pic.twitter.com/erGO31Szqo
HALF-TIME | Not the most free-flowing of 45 minutes but we go in with the lead thanks to @aguerosergiokun after just 25 seconds.— Manchester City (@ManCity) ٢٩ يناير ٢٠١٩
⚫️ 0-1 🔵 #NEWMCI #mancity pic.twitter.com/6Tx4d0udhB
بطاقة صفراء من نصيب رحيم ستيرلينج
بطاقة صفراء من نصيب كيفين دي بروين
سيرجيو أجويرو يفتتح التسجيل سريعاً لمانشستر سيتي
سيرجيو أجويرو2’ االهدف جاء بعد تمريرة تصل على الجهة اليمنى إلى رحيم ستيرلينج الذي أرسلها عرضية فى إتجاه دافيد سيلفا الذي سقط ومررها برأسية امام سيرجيو أجويرو الخالي من الرقابة ليسددها من لمسة واحدة فى المرمي
YEEEEEEEEEAAAAAAAAAAHHHHHHH @aguerosergiokun!— Manchester City (@ManCity) ٢٩ يناير ٢٠١٩
⚫️ 0-1 🔵 #NEWMCI #mancity pic.twitter.com/6HNmEQ2CRA
بداية المباراة
KICK-OFF | HEY-HO-LET'S-GO!— Manchester City (@ManCity) ٢٩ يناير ٢٠١٩
⚫️ 0-0 🔵 #NEWMCI #mancity pic.twitter.com/MC7vLn2e9Q
تشكيل مانشستر سيتي
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
إيديرسون مورايش / دانيلو / كايل وولكر / جون ستونز / إيميريك لابورتي / كيفين دي بروين / ديفيد سيلفا / فيرناندينيو / سيرخيو أجويرو / رحيم ستيرلينج / ليروي ساني
Your City line-up for tonight! 🙌— Manchester City (@ManCity) ٢٩ يناير ٢٠١٩
CITY XI | Ederson, Walker, Danilo, Stones, Laporte, Fernandinho, Silva (C), De Bruyne, Sterling, Sane, Aguero
SUBS | Muric, Gündogan, Bernardo, Mahrez, Otamendi, Jesus, Foden#NEWMCI 🔵 #mancity @HaysWorldwide pic.twitter.com/bPCgjneC0o
البدلاء / رياض محرز / نيكولاس اوتاميندي / بيرناردو سيلفا / ففيليب فودين / أريانيت موريك / جابرييل خيسوس / إيلكاي جوندوجان
تشكيل نيوكاسل يونايتد لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (5/4/1) وتضم كلامن
مارتين دوبرافكا / فابيان شاير / مات ريتشي / فلوريان / دي اندري يدلين / جمال لاسيليس / سين لونصتاف / كريستيان اتسو / إيساك هايدين / أيوزي بيريز / سالومون روندون
TEAM NEWS:— Newcastle United FC (@NUFC) ٢٩ يناير ٢٠١٩
Here’s how Newcastle United line up for tonight’s @premierleague clash against @ManCity. #NUFC pic.twitter.com/w1un4A9tX7
البدلاء / جاكوب ميرفي / فيديريكو فيرنانديز / كينيدي / كالوم روبرتس / خافير مانوكيلو / فريدريك ودمان / كيارن كلارك