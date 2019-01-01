أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف نادي نيوكاسل يونايتد نظيره مانشستر سيتي، على ملعب “سانت جيمس بارك” في إطار منافسات الجولة ال24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.