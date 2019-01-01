قطع الصفاقسي منتصف المشوار نحو التأهل للمباراة النهائية لملاقاة الفائز من الزمالك المصري والنجم الساحلي التونسي، بعدما حسم مباراة الذهاب في تونس بهدفين نظيفين، أما عن الدوري فيأتي الفريق في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، وخاض الصفاقسي حتى الآن 20 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في سبع، وتلقى هزيمتين فقط.