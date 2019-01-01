سيدخل فريق نهضة بركان المغربي هذا اللقاء ولديه مهمة صعبة وهي إحراز ثلاثة أهداف نظيفة أو أكثر لضمان التأهل إلى نهائي الكونفدرالية وتعويض نتيجة الذهاب، ويحتل الفريق المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 33 نقط، فبعد مرور 25 جولة استطاع تحقيق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 12 وخسر في 6 مواجهات.
قطع الصفاقسي منتصف المشوار نحو التأهل للمباراة النهائية لملاقاة الفائز من الزمالك المصري والنجم الساحلي التونسي، بعدما حسم مباراة الذهاب في تونس بهدفين نظيفين، أما عن الدوري فيأتي الفريق في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، وخاض الصفاقسي حتى الآن 20 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في سبع، وتلقى هزيمتين فقط.