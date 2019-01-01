تخطى الفارس الأبيض فريق النجم الساحلي التونسي في نصف النهائي بنتيجة (0-1) كمجموع للمبارتين، أما في الدوري فيأتي الفريق في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، من 29 مباراة فقط، وبفارق سبع نقاط عن الأهلي الذي تصدر الجدول بالفوز على النجوم، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 29 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في ست، وتلقى ثلاث هزائم.