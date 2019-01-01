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نهضة بركان × الزمالك | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة نهضة بركان ضد الزمالك في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-05-19T22:13:07Z

18’خطأ لصالح عمر النمساوي في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة بعد تدخل من عبدالله جمعة

2019-05-19T22:12:21Z

17’محمود كهربا مرر كرة بينية في إتجاه عمر السعيد المنطلق في الجانب الأيسر، لكن أبعدت من أمامه من دفاعات نهضة بركان ببراعة

2019-05-19T22:10:38Z

16’أمين الكيس مرر كرة بينية في إتجاه حمدي لعشير المنطلق خلف دفاعات الزمالك، لكن تدخل رائع من محمد عبد الغني الذي أبعد الكرة ببراعة إلى رمية جانبية

2019-05-19T22:10:16Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-19T22:10:00Z

14’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-05-19T22:09:42Z

13’سقوط محمود علاء بداعي الإصابة 

2019-05-19T22:07:38Z

12’ركنية من الجانب الأيمن نفذها عمر النمساوي مقوسة إلى داخل المنطقة وسط إرتباك من دفاعات الزمالك لتصل الكرة أمام إيسوفو دايو الذي سدد الكرة  قوية مرت بسلام على مرمى الحارس عمر صلاح

2019-05-19T22:06:33Z

11’إنحصار للعب في منتصف الميدان والكرة بحوزة لاعبي نهضة بركان

2019-05-19T22:05:49Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-19T22:05:06Z

9’عبد الله جمعة أرسل كرة عرضية مميزة بقدمه اليمنى من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة في إتجاه محمود علاء الخالي من الرقابة تمامًا ثم سدد كرة قوية بيسراه مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-19T22:04:26Z

8’اووووووووووووووووه... محمود علاء يهدر فرصة سهلة أمام المرمى

2019-05-19T22:03:37Z

7’ركنية نفذها عبد الله جمعة مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات نهضة بركان

2019-05-19T22:03:01Z

6’يوسف أوباما أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إصطدمت بدفاعات نهضة بركان وتحولت إلى ركنية

2019-05-19T22:02:33Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-19T22:01:02Z

4’أول تمريرة بينية عن طريق سمير أوداري في إتجاه كودجو لابا، لكن الحكم المساعد يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-05-19T22:00:20Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-05-19T21:59:49Z

2’نهضة بركان بالزي البرتقالي والأسود على اليسار والزمالك بالزي الأبيض على اليمين

انطلاق ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية

2019-05-19T21:59:27Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

 

2019-05-19T21:43:17Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الزامبي جاني سيكازوي

إليكم تشكيل الزمالك لمباراة اليوم

2019-05-19T21:37:44Z

عمر صلاح يحرس عرين الفارس الأبيض والسعيد يقود الهجوم

يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

عمر صلاح / حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد الغني / عبدالله جمعة / محمود عبد العزيز / طارق حامد / أحمد سيد زيزو / يوسف أوباما / محمود كهربا  عمر السعيد

البدلاء / حميد أحداد / أيمن حفني / إبراهيم حسن / محمود حمدي / محمد إبراهيم / بهاء مجدي

 

إليكم تشكيل نهضة بركان لمباراة اليوم

2019-05-19T21:35:27Z

يبدأ المدرب منير الجعواني بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

عبد العالي المحمدي / عمر النمساوي / إيسوفو دايو / إسماعيل مقدم / سهيل إشو / أمين الكيس / سمير أوداري / محمد فرحاني / بكري الهلالي / حمدي لعشير / جودو لابا

البدلاء / محمد عزيز / سلمان ولد الحاج / بلال باري  أيوب لاركد / حمزة الرجراجي / رضوان الزروري / محمد عبد الله

 

2019-05-19T21:28:56Z

تأهل فريق نهضة بركان المغربي إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بالفوز على الصفاقسي التونسي في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة شهدت جدل تحكيمي كبير في دقائقها الأخيرة، أما في الدوري المغربي فيحتل الفريق المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 43 نقطة، فبعد مرور 26 جولة استطاع تحقيق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 13 وخسر في 6 مواجهات.

2019-05-19T21:28:27Z

تخطى الفارس الأبيض فريق النجم الساحلي التونسي في نصف النهائي بنتيجة (0-1) كمجموع للمبارتين، أما في الدوري فيأتي الفريق في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، من 29 مباراة فقط، وبفارق سبع نقاط عن الأهلي الذي تصدر الجدول بالفوز على النجوم، فحتى الآن خاض أبناء القلعة البيضاء 29 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في ست، وتلقى ثلاث هزائم. 

2019-05-19T21:25:54Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين نهضة بركان المغربي والزمالك المصري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال