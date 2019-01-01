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نابولي × ليفربول | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة نابولي ضد ليفربول في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20

محدث
التعليقات()
Getty

2019-09-17T20:56:44Z

95- يُطلق حكم المباراة صافرة إنتهاء شوط المباراة الثاني وإنتهاء المباراة بفوز نابولي بهدفين دون رد ليتوصف المجموعة الخامسة خلف سالزبورج الذي أنتهت مباراتهم ضد جينك منذ قليل والذي أنتهت بفوز الفريق النمساوي بنتيجة (6-2).

2019-09-17T20:56:11Z

94- تدخل قوي من ماتيب على فابيان رويز الذي يسقط على الأرض.

2019-09-17T20:53:33Z

92- خطأ رهيب من فيرجيل فان دايك لتصل الكرة إلى يورنتي داخل منطقة الجزاء دون آي مراقبة، بينما يقف هيندرسون دون أي حركة ليضعها يورنتي في شباك أدريان مُعلناً عن نهاية المباراة إكلينيكياً لصالح الطليان.

جول ثاني لنابولي

2019-09-17T20:52:38Z

نابولي يُنهي المباراة

92- جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، الهدف الثاني لنابولي عن طريق يورنتي.

الوقت البدلاً من ضائع

2019-09-17T20:51:59Z

91- يُعلن حكم المباراة عن احتساب خمس دقائق وقتاً بدلاً من ضائع.

2019-09-17T20:51:07Z

90- ياللهول، يورنتي كاد أن يُحرز الثاني عبر عرضية رائعة من دي لورينزو ولكن لم يستطع الوصول إليها.

بطاقة صفراء

2019-09-17T20:50:30Z

90- بطاقة صفراء ليورنتي لتدخله بقوه مع ماتيب.

2019-09-17T20:47:55Z

87- تُنفذ الركلة الجانبية ولكن يُسددها ماني بالرأس بدون تركيز لتصبح ركلة مرمى.

2019-09-17T20:46:21Z

86- يا الله، مانولاس كاد أن يُحرز في مرماه، بعد طولية من أرنولد ليقفذ كوستاس مانولاس ويبعدها ولكن في الإتجاه الخطأ ولكن تمر بجانب القائم الأيسر للحارس ميريت لتصبح ركلة جانبية.

2019-09-17T20:45:13Z

85- محاولة من ليفربول للعودة بالنتيجة مرة آخرى في الدقائق الآخيرة من المباراة.

2019-09-17T20:43:09Z

81- سدد درايز ميرتنز ركلة الجزاء بقوة وبشكل رائع على يسار الحارس أدريان الذي لم يستطع إيقافها على الرغم من قفذه في إتجاه الكرة.

هدف أول لنابولي

2019-09-17T20:42:22Z

هدف المباراة الأول من نصيب الإيطاليين

81- ميرتنز يتقدم لتسديد ركلة الجزاء، ويضعها جوووووووووووووووووووووووووول.

ركلة جزاء

2019-09-17T20:40:56Z

80- ركلة جزاء لنابولي يُعلنها حكم المباراة الألماني بعد تدخل هيندرسون على كاييخون داخل منطقة الجزاء.

2019-09-17T20:39:47Z

79- سيطرة من ليفربول على الكرة، بينما يعتمد لاعبي نابولي على المرتدات السريعة.

تبديل ثالث وآخير لنابولي

2019-09-17T20:35:57Z

76- التبديل الآخير لنابولي بدخول إليف ألماس بدلاً من الان ليلان الذي يبدو أنه يعاني من إصابة حقيقية.

2019-09-17T20:34:47Z

74- ثنائية رائعة بين ماني وفيرمينو ويُسدد السنغالي مباشرة في إتجاه المرمى ولكن ضعيفة وفي يد الحارس ميريت الذي يُقدم مستوى رائع مثل أدريان حارس مرمى ليفربول.

2019-09-17T20:34:12Z

73- يعود الان ليلان مرة آخرى إلى الملعب يبدوا أنه مُصر لإستكمال المباراة.

2019-09-17T20:33:50Z

72- يخرج الان لتلقى العلاج خارج أرضية الملعب.

2019-09-17T20:33:08Z

71- سقوط لالن ليلان ويبدوا أنه تعرض لإصابة.

تبديل ثاني لنابولي

2019-09-17T20:30:12Z

69- التبديل الثاني لنابولي بدخول فرناندو يورنتي بدلاً من هيرفينج لوزانو.

تبديلات نابولي

2019-09-17T20:28:16Z

67- تبديل أول لنابولي بدخول بيوتر زيلينسكي بدلاً من إنسيني.

تبديل أول لليفربول

2019-09-17T20:27:24Z

67- تبديل أول لليفربول بدخول جيورجينهو فينالدوم بدلاً من جيمس ملينر.

2019-09-17T20:26:49Z

66- تُنفذ الركلة الجانبية لتصل إلى فان دايك ولكن يحتسب الحكم خطأ لصالح نابولي.

2019-09-17T20:25:46Z

65- يا الله، صلاح كاد أن يُحرز الهدف الأول، خطأ غريب من مانولاس الذي يمهد كرة رائعة لمحمد صلاح الذي يُسددها قوية على يسار حارس نابولي، ولكن يُبعدها الحارس ميريت ببرائعة لتصبح ركلة جانبية.

2019-09-17T20:23:01Z

62- مباراة مميزه لكلً من خاليدو كوليبالي وفان دايك، بالإضافة إلى ماتيب لتقديمهم عروضاً دفاعية رائعة حتى الآن.

بطاقة صفراء

2019-09-17T20:21:41Z

61- بطاقة صفراء لميلنر الذي تدخل بقوة كبيرة على كاييخون.

2019-09-17T20:20:56Z

60- مرتدة سريعة من لوزانو الذي ينطلق سريعاً ومعه فان دايك الذي يقوم بإيقافه ويستخلص منه الكرة.

بطاقة صفراء أولى لليفربول

2019-09-17T20:16:53Z

57- بطاقة صفراء أولى لروبيرتسون لعركلة خوسيه كاييخون الذي كاد ينطلق وحيداً في الجانب الأيمن من الملعب.

2019-09-17T20:15:11Z

54- هجمة مرتدة سريعة لليفربول من ماني وصلاح ولكن يتأخر ساديو ماني كثيراً قبل التمرير لصلاح ويمررها بشكل خاطئ لتفقد خطورتها.

2019-09-17T20:13:39Z

53- مازال الحال كما كان في شوط المباراة الأول، المباراة حماسية لأقصى حد، ولكن مازالت جميع الخطوط مغلقة ولا يوجد مساحات كافية، ولكن على الرغم من ذلك يبدوا أن نابولي يدخل شوط المباراة الثاني بشراسة هجومية.

2019-09-17T20:12:20Z

51- جي لورينزو ينقض سريعاً على ماني ويخطف الكرة ليُنقذ مرماه من قذيفه كاد أن يُطلقها السنغالي في الشباك.

2019-09-17T20:11:39Z

49- تُنفذ الركلة الجانبية سريعاً ولكن يُبعدها ماتيب بعيداً عن مناطق الخطورة.

2019-09-17T20:08:33Z

48- يا الله، الهدف الأول لنابولي يضع عن طريق ميرتنز، كرة رائعة من كاييخون إلى إنسيني الذي يُمررها إلى ماريو روي ليضع عرضية غاية في الروعة تتخطى فان دايك لتصل إلى ميرتنز الذي يضعها بقدمه في المرمى، ولكن أدريان يتألق ويُخرج الكرة إلى ركلة جانبية.

2019-09-17T20:07:10Z

47- تحذير شفوي من حكم المباراة لجويل ماتيب لاعب ليفربول بعد تدخله بقوة على فابيان رويز بوسط الملعب.

2019-09-17T20:06:23Z

46- لم يحدث أي تغيير في تشكيلة اللاعبين حتى الآن.

شوط المباراة الثاني

2019-09-17T20:05:56Z

46- يُطلق حكم المباراة صافرة بداية الشوط الثاني

2019-09-17T20:00:09Z

يعود لاعبي الفريقين مرة آخرى إلى أرضية الملعب من أجل شوط المباراة الثاني.

نهاية الشوط الأول

2019-09-17T19:48:53Z

45- يُطلق حكم المباراة صافرة إنتهاء شوط المباراة الأول دون وجود لوقت إضافي، حيث كانت المباراة حماسية وسريعة رغم عدم وجود أهداف.

2019-09-17T19:48:04Z

44- ركلة جانبية قصيرة يمررها صلاح إلى ميلنر الذي يضع عرضية رائعة يستقبلها ماني بالرأس لتخرج بجانب القائم الأيسر للحارس ميريت وتصبح أخطر فرص المباراة حتى الآن.

2019-09-17T19:46:46Z

43- يا الله كرة ممتازة لليفربول بدأت من فيرمينو الذي يستلم الكرة ويمررها إلى ماني الذي يضعها إلى هندرسون المُنطلق بسرعة ليضعها عرضية أرضية في إتجاه صلاح ولكن يُنقذها خاليدو كوليبالي ويُخرجها إلى ركلة جانبية.

2019-09-17T19:46:26Z

43- تُنفذ الركلة الجانبية ويُبعدها جويل ماتيب عن منطقة الخطورة.

2019-09-17T19:45:48Z

42- تمريرات قصيرة بين لاعبي نابولي تصل إلى الان ليلان الذي ينطلق ومعه فان دايك الذي يُخرجها إلى ركلة جانبية.

2019-09-17T19:43:12Z

40- كرة خطرة لنابولي بعد تمريرة من لوزانو إلى إنسيني الذي يضع عرضية أرضية في إتجاه ميرتنز ولكن يقع ارضاً ويصل إليها أدريان.

2019-09-17T19:41:15Z

38- فابينيو يمرر كرة طولية رائعة إلى صلاح في الجانب الأيمن لينطلق ويمرر الكرة إلى فيرمينو الذي لم يستطع التصرف جيداً في ظل التكتل الدفاعي الذي أمامه، ليفقد الكرة.

2019-09-17T19:40:39Z

27- تمريرة من ساديو ماني إلى صلاح الذي ينطلق بعرض الملعب ويسدد تسديده ضعيفه لتخرج بجانب القائم الأيسر للحارس ميريت.

2019-09-17T19:38:50Z

25- مازالت الكرة حائرة في وسط الملعب بين لاعبي ليفربول ونابولي.

2019-09-17T19:34:44Z

31- مدافعي الفريقين هم أفضل ما في المباراة حتى الآن، يقدمون أداءً رائعاً، بالإضافة إلى خط الوسط الناري الذي يتصارع على سيادة مركزية المباراة.

2019-09-17T19:32:42Z

29- مازال الصراع بوسط الملعب من لاعبي الفريقين، وفي حالات الهجوم دائماً ما يتفوق المدافعين على مهاجمي الخصم.

2019-09-17T19:29:16Z

26- يُنفذ ميرتنز الركلة الجانبية ولكن يُبعدها جويل ماتيب لتصبح رمية جانبية لنابولي.

2019-09-17T19:28:21Z

25- إنطلاقة من ميرتنز في الجانب الأيمن ويحاول مراوغة فان دايك ولكن أفضل مدافع في الموسم الماضي يضع قدمه ويُخرج الكرة إلى ركلة جانبية.

2019-09-17T19:28:02Z

24- محاولة من لاعبي نابولي للسيطرة على الكرة ومن ثم السيطرة على المباراة.

2019-09-17T19:26:33Z

20- هجمة خطرة لليفربول تصل إلى فيرمينو الذي يُمررها إلى ماني ليمررها إلى هندرسون الذي يسددها قوية، ولكن تخرج بجانب القائم الأيسر للحارس ميريت.

2019-09-17T19:20:24Z

19- مازالت المباراة حائرة، والرقابة قوية على كلً من صلاح وماني.

2019-09-17T19:18:34Z

16- حتى الآن المباراة نارية بين الفريقين، ليفربول الأكثر إستحواذاً على الكرة، بينما نابولي الأكثر إقتراباً من المرمى.

2019-09-17T19:17:28Z

14- تُنفذ الركلة الجانبية رائعة ولكن يُبعدها ماتيب.

2019-09-17T19:16:26Z

14- لورينزو في محاولة للمرور والمراوغة من الجانب الأيمن، ولكن يبعدها هندرسون لتصبح ركلة جانبية.

2019-09-17T19:15:42Z

13- لوزانو يتلقى تمريرة من دي لورينزو وينطلق من العمق ويسدد ولكن تصطدم بالمدافعين وتخرج إلى رمية جانبية.

إلغاء الهدف بداعي التسلل

2019-09-17T19:11:25Z

8- يُشير الحكم بإحتساب هدف نابولي تسلل على ميرتنز، ويتم إلغاء الهدف.

2019-09-17T19:10:17Z

7- تسديدة قوية من إنسيني يتصدى لها أدريان لتعود مرة آخرى إلى إنسيني الذي يسددها مرة آخرى ويتصدى لها حارس ليفربول مرة ثانية لتصل إلى درايز ميرتنز الغير مراقب ليضعها بالرأس في المرمى.

2019-09-17T19:09:43Z

7- جوووووووووووووووووووووووول، نابولي يُحرز الهدف الأول.

2019-09-17T19:08:43Z

5- كرة أولى خطرة من صلاح بعد أن تلقى تمريرة من ماني وسددها بقوة ولكن تصطدم بالدفاع وتخرج إلى رمية جانبية.

2019-09-17T19:06:16Z

3- بداية قوية من كلا الفريقين وحماس واضح من جميع اللاعبين، يبدوا أننا على موعد مع مباراة قمة حقيقية.

2019-09-17T19:03:53Z

1- على يمين يتواجد ليفربول بالزي الأحمر المعتاد، بينما على اليسار نشاهد لاعبي نابولي بالقمصان السماوية.

2019-09-17T19:01:56Z

1- يُطلق الحكم الألماني صافرة بداية المباراة.

2019-09-17T18:16:35Z

وكما ذكرنا من قبل سيستضيف ملعب سان باولو اللقاء، وسيدير المباراة الحكم الدولي فيليكس بريش كحكماً للساحة، كما سيتم نقل بث المباراة على قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 الفضائية.

تشكيل ليفربول

2019-09-17T18:15:05Z

(4-3-3)

يدخل يورجن كلوب مدرب ليفربول بتشكيلته المعتادة وطريقته المفضلة وهي (4-3-3) والتي تضم كلً من (أدريان / ترينت أليكساندر آرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون/ جوردان هندرسون، فابينيو، جيمس ميلنر/ ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح)

تشكيل نابولي

2019-09-17T18:14:18Z

(4-4-2)

يدخل كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي الذي يخوض اللقاء على ملعبه باستاد سان باولو بكل قوته الضاربة، حيث سيبدأ اللقاء بطريقة (4-4-2) وبتشكيلة تضم كلً من (أليكس ميريت / ماريو روي، خاليدو كوليبالي، كوستاس مانولاس، جيوفاني دي لورينزو / لورينزو إنسيني، فابيان رويز، الان ليلان، خوسيه كاييخون / درايز ميرتنز، هيرفينج لوزانو)

2019-09-17T17:57:52Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... ونقدم لكم مباراة قمة ضمن قمم الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف نابولي الإيطالي ليفربول بطل النسخة السابقة، ويصحبكم في هذه التغطية، أحمد جمال.