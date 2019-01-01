(4-4-2)

يدخل كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي الذي يخوض اللقاء على ملعبه باستاد سان باولو بكل قوته الضاربة، حيث سيبدأ اللقاء بطريقة (4-4-2) وبتشكيلة تضم كلً من (أليكس ميريت / ماريو روي، خاليدو كوليبالي، كوستاس مانولاس، جيوفاني دي لورينزو / لورينزو إنسيني، فابيان رويز، الان ليلان، خوسيه كاييخون / درايز ميرتنز، هيرفينج لوزانو)