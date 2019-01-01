أداء جيد ونتيجة مُخيبة. #نابولي_ليفربول pic.twitter.com/93fHGnr7dM— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 17, 2019
📌 FULL TIME ❗️💪🏻— Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 17, 2019
⚽️ #NapoliLiverpool 2-0
🏆 @championsleague #UCL
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/BTs9y0zMxd
92- خطأ رهيب من فيرجيل فان دايك لتصل الكرة إلى يورنتي داخل منطقة الجزاء دون آي مراقبة، بينما يقف هيندرسون دون أي حركة ليضعها يورنتي في شباك أدريان مُعلناً عن نهاية المباراة إكلينيكياً لصالح الطليان.
جول ثاني لنابولي
نابولي يُنهي المباراة92- جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، الهدف الثاني لنابولي عن طريق يورنتي.
الوقت البدلاً من ضائع
بطاقة صفراء
⏱ 81’ | GOOOOOOOOOOOLLLLLL!— Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 17, 2019
Dagli 11 metri @dries_mertens14 non sbaglia!
⚽️ #NAPLIV 1-0
🏆 #UCL
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/TUCLon2pX2
هدف أول لنابولي
هدف المباراة الأول من نصيب الإيطاليين81- ميرتنز يتقدم لتسديد ركلة الجزاء، ويضعها جوووووووووووووووووووووووووول.
ركلة جزاء
تبديل ثالث وآخير لنابولي
تبديل ثاني لنابولي
تبديلات نابولي
تبديل أول لليفربول
بطاقة صفراء
بطاقة صفراء أولى لليفربول
شوط المباراة الثاني
Level at the break, after an open first half at Napoli.#NAPLIV— Liverpool FC (@LFC) September 17, 2019
نهاية الشوط الأول
إلغاء الهدف بداعي التسلل
تشكيل ليفربول
(4-3-3)
يدخل يورجن كلوب مدرب ليفربول بتشكيلته المعتادة وطريقته المفضلة وهي (4-3-3) والتي تضم كلً من (أدريان / ترينت أليكساندر آرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون/ جوردان هندرسون، فابينيو، جيمس ميلنر/ ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح)
🔴 TEAM NEWS 🔴— Liverpool FC (@LFC) September 17, 2019
How we line up for our first #UCL game of the 19/20 campaign 👊
تشكيل نابولي
(4-4-2)
يدخل كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي الذي يخوض اللقاء على ملعبه باستاد سان باولو بكل قوته الضاربة، حيث سيبدأ اللقاء بطريقة (4-4-2) وبتشكيلة تضم كلً من (أليكس ميريت / ماريو روي، خاليدو كوليبالي، كوستاس مانولاس، جيوفاني دي لورينزو / لورينزو إنسيني، فابيان رويز، الان ليلان، خوسيه كاييخون / درايز ميرتنز، هيرفينج لوزانو)
📌 StartingXI: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Allan, Fabian, Callejon, Insigne, Mertens, Lozano.— Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 17, 2019
⚽️ #NAPLIV
🏆 @ChampionsLeague
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/QrN8gMtWSG