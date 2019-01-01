2019-01-29T00:48:26Z
يدخل نابولي بعد تخطي عقبة ساسولو في الدور الاول من البطولة بهدفين نظيفين في مباراة قدم فيها الفريق السماوي اداء جيد ونجح في خطف بطاقة التأهل لذلك الدور في المقابل نجح ميلان هو الاخر من خطف بطاقة التأهل بعد تغلبه على سامبدوريا بهدفين نظيفين ايضا في مباراة لم تكن سهلة علي ملعب ماراتسي لكن لاعبي ميلان نجحوا في خطف الانتصار والبطاقة للدور التالي
2019-01-29T00:48:15Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف ملعب "سان سييرو" مباراة تجمع بين صاحب الضيافة فريق ايه سي ميلان امام ضيفه نابولي في لقاء متكرر بين الفريقين بعد مواجهة بداية الاسبوع بينهما في الدوري الايطالي منذ ايام قليلة علي نفس الملعب، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.