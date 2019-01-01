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ميلان × لاتسيو | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كفة أحداث مباراة ميلان ضد لاتسيو في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا 2018-19

محدث
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Getty

2019-04-24T19:56:56Z

51’تصويبة قوية من خارج المنطقة عن طريق خواكين كوريا مرت بسلام على مرمى بيبي رينا وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-24T19:55:24Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-04-24T19:53:09Z

48’كريشتوف بيونتيك سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بعيدة ن المرمى وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-24T19:52:00Z

47’لاعبي ميلان يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان

2019-04-24T19:50:34Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-04-24T19:36:14Z

45+2’نهاية الشوط الأول

2019-04-24T19:34:08Z

45+1’خواكين كوريا سدد كرة قوية من داخل المنطقة وصلت أحضان الحارس بيبي رينا 

2019-04-24T19:33:09Z

45’ركنية نفذها سوسو مقوسة إلى داخل المنطقة أمسكط بها الحارس توماس ستراكوشا بثبات

2019-04-24T19:31:28Z

44’انطلاقة سريعة من الجانب الأيسر عن طريق دييجو لاكسالت إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات لاتسيو إلى ركنية

2019-04-24T19:30:02Z

43’سوسو سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-04-24T19:27:41Z

42’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق روملو لداخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس بيبي رينا

تبديل في صفوف ميلان

2019-04-24T19:26:02Z

41’خروج دافيدي كالابريا ودخول أندريا كونتي بدلًا منه

 

2019-04-24T19:24:49Z

40’خمس دقائق أخيرة من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-04-24T19:24:39Z

39’المباراة تُستأنف الآن

2019-04-24T19:24:30Z

38’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-04-24T19:23:17Z

37’دافيدي كالابريا سقط على أرضية الملعب بداعي الإصابة

2019-04-24T19:20:51Z

36’تمريرة بينية عن طريق سوسو في إتجاه كريشتوف بيونتيك المنطلق داخل المنطقة، لكن تدخل من دفاعات لاتسيو وابعاد الكرة من أمامه

2019-04-24T19:20:22Z

35’عشر دقائق أخيرة من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-04-24T19:19:55Z

34’عرضية من اجلانب الأيمن عن طريق رومولو إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات ميلان

2019-04-24T19:19:48Z

33’المباراة تُستأنف الآن

2019-04-24T19:19:24Z

32’سقوط اللاعب باكايوكو بداعي الإصابة وحكم المباراة يوقف اللعب ويذهب للإطمئنان عليه

2019-04-24T19:17:36Z

31’خطأ لصالح باكيويكو بعد تدخل من رومولو في منتصف الميدان

2019-04-24T19:17:21Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-04-24T19:17:00Z

29’ركنية نفذها سوسو مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات لاتسيو ببراعة

2019-04-24T19:15:10Z

27’سوسو سدد كرة قوية من خارج المنطقة بيسراه تصدى لها الحارس توماس ببراعة وحولها إلى ركنية

2019-04-24T19:13:36Z

26’تصويبة عن طريق تشيرو إمبوبولي من خارج المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس بيبي رينا

2019-04-24T19:12:10Z

25’لاعبي ميلان مستحوزون على مجريات اللقاء دون خطورة على مرمى لاتسيو

2019-04-24T19:11:45Z

23’خطأ لصالح كاستييخو بعد تدخل من لويس ألبيرتو في منتصف الميدان

2019-04-24T19:11:16Z

22’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق رومولو لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات ببراعة

2019-04-24T19:09:52Z

21’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ميلان في منتصف الميدان

2019-04-24T19:08:29Z

20’كريشتوف بيونتيك سقط داخل المنطقة بعد تدخل من لويز فيليبي داخل المنطقة، لكن حكم المباراة يقول لاشيء

2019-04-24T19:06:53Z

19’تمريرة بينية عن طريق فرانك كيسيه إلى داخل المنطقة في إتجاه كريشتوف بيونتيك، لكن أبعدت من أمامه من الدفاعات

2019-04-24T19:06:19Z

18’مباراة هادئة منذ انطلاقها ولا خطورة على مرمى الفريقين

2019-04-24T19:02:29Z

17’لاكسالت أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

تبديل في صفوف لاتسيو

2019-04-24T19:01:22Z

16’خروج ميلينكوفيتش سافيتش ودخول ماركو بارولو بدلًا منه

2019-04-24T19:01:03Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-24T18:59:34Z

13’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ميلان في منتصف الميدان وحتى الآن لا خطورة على مرمى الفريقين

2019-04-24T18:57:50Z

12’تمريرة بينية عن طريق باكايوكو في إتجاه دافيدي كالابريا المنطلق في الجانب الأيمن، لكن طالت عليه وتحولت إلى رمية جانبية

2019-04-24T18:55:59Z

11’لاعبي ميلان يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان

2019-04-24T18:55:30Z

10’المباراة تُستأنف الآن ويبدو أن سافيتش غير قادر على إستكمال المباراة

2019-04-24T18:55:21Z

9’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-04-24T18:54:48Z

8’سقوط اللاعب ميلينكوفيتش بداعي الإصابة

2019-04-24T18:54:21Z

7’تصويبة من خارج المنطقة عن طريق سوسو إصطدمت بدفاعات لاتسيو وتحولت إلى رمية جانبية

2019-04-24T18:52:10Z

6’خطأ لصالح لوكاس ليفا في منتصف الميدان بعد تدخل من فرانك كيسيه

2019-04-24T18:51:21Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-04-24T18:51:03Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ميلان في منتصف الميدان

2019-04-24T18:50:38Z

2’ميلان بالزي الأبيض والأحمر على اليمين ولاتسيو بالزي الأزرق السماوي على اليسار

إليكم تشكيل لاتسيو لمباراة اليوم

2019-04-24T18:33:48Z

يبدأ المدرب سيموني إنزاجي بطريقة 3/5/2 وتضم كلًا من

توماس ستراكوشا / لويز فيليبي / فرانشيسكو أتشيربي / باستوس / رومولو / سيرجي ميلينكوفيتش / ليجا / لويس ألبيرتو / سيناد لوليتش / خواكين كوريا / تشيرو إيمبولي

 

إليكم تشكيل ميلان لمباراة اليوم

2019-04-24T18:31:07Z

يبدأ المدرب جونارو جاتوزو بطريقة 3/4/2/1 وتضم كلًا من

بيبي رينا / أليسيو رومانيولي / ماتيا كالدارا / ماتيو موساشيو / دافيدي كالابريا / دييجو لاكاسالت / تيموي باكايوكو / فرانك كيسيه / سامو كاستييخو / سوسو / كريشتوف بيونتيك

 

2019-04-24T18:29:04Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإيطالي باولو مازوليني

2019-04-24T18:28:55Z

كانت آخر مباريات لاتسيو في الدوري الإيطالي أمام فريق كييفو، وخسروا هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف، وخاض الفريق 33 مباراة حتى الآن، احتلوا المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، خلف تورينو صاحب المركز السابع، واستطاع أن يحقق الانتصار في 15 لقاء، وتعادل في سبع، وخسر في 11 مباراة.

2019-04-24T18:28:46Z

تأهل الروسونيري إلى هذا الدور على حساب فريق نابولي في ربع نهائي الكأس، بعدما حققوا الفوز بهدفين دون رد، أما في الدوري فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 33 مباراة، استطاع الديافولو أن يحتلوا المركز الرابع في الكالتشيو برصيد 56 نقطة، بعد أن حققوا الفوز في 15 مباراة، وتعادلو في 11 مواجهة، وتلقوا سبع هزائم.

2019-04-24T18:27:57Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين ميلان ولاتسيو على سان سيرو، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال