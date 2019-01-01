التشكيل الرسمي لمنتخب تونس
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
معز بن شريفية / وجدي كشريدة / ديلان برون / ياسين مرياح / أسامة الحدادي / كريم العواضي / إلياس سخيري / بسام صرارفي / نعيم السليتي / يوسف المساكني / وهبي الخزري
🔴⚪ OFFICIEL : Le 11 de départ de la Tunisie face à la Mauritanie ( à 20h00 🇹🇳, 21h00 🇫🇷) ! #MRTTUN 🇲🇷🇹🇳#Tunisie #CAN2019 pic.twitter.com/dxvvBcWRWL— Tunisie Football (@tunisiefootball) ٢ يوليو ٢٠١٩
البدلاء / فراس شواط / فرجاني ساسي / نسيم هنيد / مارك لامتي / طه ياسين الخنيسي / فاروق بن مصطفي / أيمن بن محمد / رامي البيدوي / غيلان الشعلالي / أنيس البدري / محمد دراجير / معز حسن
التشكيل الرسمي لمنتخب موريتانيا
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامنسوليماني ديالو / مصطفي دياو / باكاري نيدايا / عبدول با / علي عبيد / يال ديلاهي / مختار الحسن عيد / إبراهيما كوليبالي / إسماعيل دياكيتي / أداما با / شيخ مولاي أحمد
خسر منتخب موريتانيا أولى مبارياته في كأس الأمم الإفريقية على يد منتخب مالي برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، ويتزيل الفريق جدول المجموعة، ويتبقى له مباراة في نفس الجولة عندما يلاقي المنتخب الأنجولي يوم السبت على ملعب السويس الجديد، ويشارك المرابطون في نهائيات الكان للمرة الأولى في تاريخهم.
أنهى نسور قرطاج ثاني جولات دور المجموعات بتعادل مثير أمام المنتخب المالي بهدف لكل منهما، وبنفس نتيجة الجولة الأولى عندما تعادل إيجابيًا في مواجهة منتخب أنجولا في بداية المشوار، وبهذا التعادل صعب الخضر مهمة الوصول إلى دور الـ16، بعد أن خسر أربع نقاط في الجولتين الأولى والثانية، وسيدخل المنتخب التونسي هذا اللقاء ولا بديل أمامه سوا الفوز ليبقى على آماله للتأهل إلى الدور المقبل.