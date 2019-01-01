مصر وليبيريا: مباشر لحظة بلحظة

التشكيل الرسمي لمنتخب ليبيريا
يبدأ المدرب بيتر بوتلير بطريقة (4/5/1) وتضم كلًا منأشلي ويليامز / ألفين ماكورنيل / جيرمي سايجبي / جاسيمو كوياتيه / بين بيناياه / فارني ساندو / بينجامين دوي / إيدوارد ليدلوم / سام جاكسون / كريتوفر جاكسون
البدلاء / أوجستين أتو / تومي سونجو / دانيل باييه / روفوس بادمور / مارلون هاريسون / فارني دوكولي
التشكيل الرسمي لمنتخب مصر
يبدأ المدرب حسام البدري بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من
محمد الشناوي / أحمد فتحي / رامي ربيعة / محمود علاء / محمود وحيد / عمرو السولية / طارق حامد / حسين الشحات / محمد مجدي أفشة / أحمد سيد زيزو / أحمد جمعة
🔴 تشكيل المنتخب المصري لمباراة ليبيريا .... 🇪🇬🏆 #efa #efasocial pic.twitter.com/G51R8IbMfG— EFA.eg (@EFA) November 7, 2019
البدلاء / حمدي فتحي / أيمن أشرف / حسام حسن / محمد هاني / باهر المحمدي / محمد بسام / مروان حمدي / محمد عواد / كريم طارق / عبدالله جمعة
كان منتخب مصر قد ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة على أرضه ووسط جمهوره بعدما خسر أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، فى دور الـ 16 من البطولة، ويذكر أن منتخب مصر يتواجد على رأس المجموعة السابعة من تصفيات أمم إفريقيا بجوار كينيا وجزر القمر وتوجو، وسيفتتح مشواره في التصفيات بمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر ثم مع جزر القمر يوم 18 من نفس الشهر.
يخوض المنتخب المصري ثاني مباراته الودية استعدادًا للتصفيات، حيث كانت المباراة الأولى أمام بتسوانا والتي انتصر فيها زملاء محمد صلاح بهدف دون رد أحرزه حينها اللاعب حمدي فتحي.