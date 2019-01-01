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مصر وليبيريا: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة منتخب مصر ضد منتخب ليبيريا الودية للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2020 وأمم أفريقيا 2021

محدث
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Getty

2019-11-07T16:32:24Z

27’ تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة تصل إلى محمود وحيد الذي أرسلها عرضية لكن الحكم يشير بوجود خطأ لصالح ليبيريا بعد إصطدام رامي ربيعة مع الحارس أشلي ويليامز

2019-11-07T16:31:59Z

26’ عرضية من احمد سيد زيزو من خارج المنطقة فى إتجاه حسين الشحات لكن ابعدها الدفاع وتحولت إلى ركنية 

2019-11-07T16:30:25Z

25’ تحضير من لاعبي المنتخب المصري من الخط الخلفي وتمريرات متبادلة لبناء هجمة منظمة 

2019-11-07T16:29:44Z

24’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن أمسكسها الشناوي بثبات 

2019-11-07T16:29:05Z

23’ محاولة المرور من سام جاكسون من الجهة اليمنى لكن ابعددها عمرو السولية إلى ركنية 

2019-11-07T16:27:49Z

22’ تمريرة من رامي ربيعة من خارج المنطقة تصل إلى حسين الشحات من داخل يسار المنطقة ليسددها تسديدة قوية لكن ابعدها الحارس أشلي ويليامز بنجاح 

2019-11-07T16:27:12Z

21’ تنفيذ الركنية بعرضية من محمود وحيد لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-11-07T16:26:37Z

20’ تمريرة طولية رائعة من الجهة اليمنى عن طريق أحمد فتحي تلقاها أحمد سيد زيزو وحاول المرور من الحارس لكن الكرة طالت وتحولت إلى ركنية 

2019-11-07T16:25:37Z

19’ تنفيذ الركنية بتمريرة من تصل إلى محمود وحيد الذي أرسل عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع بشكل سريع ومرت بدون خطورة 

2019-11-07T16:23:46Z

18’ تمريرة طولية فى إتجاه حسين الشحات داخل يمين المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى ركنية 

2019-11-07T16:22:22Z

17’ عرضية من حسين الشحات من الجهة اليمنى ليمررها على حدود المنطقة إلى أفشة الذي سددها تسديدة تصل سهلة بين أحضان الحارس ويليامز

2019-11-07T16:21:56Z

16’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح منتخب مصر بعد تدخل قوي على عمرو السولية 

2019-11-07T16:21:11Z

15’ ربع ساعة اولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-11-07T16:20:36Z

13’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي المنتخب المصري 

2019-11-07T16:19:41Z

12’ انطلاقة من حسين الشحات وتمريرة متبادلة مع احمد جمعة لكن الحكم يشير بوجود تسلل على جمعة 

2019-11-07T16:19:02Z

11’ تمريرة طولية فى إتجاه أحمد زيزو على الجهة اليسري لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

2019-11-07T16:18:35Z

10’ سيطرة من لاعبي المنتخب المصري وتمريرات متبادلة فى منتصف الميدان

2019-11-07T16:18:08Z

8’ تنفيذ الخطأ بتمريرة رائعة لداخل المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل على المدافع محمود علاء

2019-11-07T16:17:51Z

7’ خطأ من الجهة اليمني لمنتصب مصر 

2019-11-07T16:16:33Z

6’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق محمود وحيد تلقاها محمد مجدي أفشة برأسية من القائم الثاني أمام أحمد جمعة المتواحد فى منتصف المنطقة لكن الدفاع ابعد الكرة بنجاح من امامه

2019-11-07T16:15:39Z

5’ تنفيذ الخطأ بتمريرة طولية عن طريق أحمد سيد زيزو تلقاها محمود علاء برأسية لكنها مرت بجوار القائم الايمن بقليل إلى ضربة مرمي 

2019-11-07T16:15:09Z

4’ خطأ فى  من الجهة اليمنى لصالح منتخب مصر بعد تدخل قوي على محمد مجدي أفشة 

2019-11-07T16:13:57Z

3’ هجمة خطيرة للمنتخب المصري بعد تمريرة رائعة من محمد مجدي افشة فى إتجاه أحمد سيد زيزو المنطلق داخل منطةف الجزاء ليسددها تسديدة تفتقد الدقة تمر بجوار القائم الايسر

2019-11-07T16:13:00Z

1’ احكم يطلق صافرة بداية المباراة

التشكيل الرسمي لمنتخب ليبيريا

2019-11-07T15:28:00Z

يبدأ المدرب بيتر بوتلير بطريقة (4/5/1) وتضم كلًا من

أشلي ويليامز / ألفين ماكورنيل / جيرمي سايجبي / جاسيمو كوياتيه / بين بيناياه / فارني ساندو / بينجامين دوي / إيدوارد ليدلوم / سام جاكسون / كريتوفر جاكسون 
البدلاء / أوجستين أتو / تومي سونجو / دانيل باييه / روفوس بادمور / مارلون هاريسون / فارني دوكولي 

التشكيل الرسمي لمنتخب مصر

2019-11-07T15:22:43Z

يبدأ المدرب حسام البدري بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من

محمد الشناوي / أحمد فتحي / رامي ربيعة / محمود علاء / محمود وحيد / عمرو السولية / طارق حامد / حسين الشحات / محمد مجدي أفشة / أحمد سيد زيزو / أحمد جمعة 

البدلاء / حمدي فتحي / أيمن أشرف / حسام حسن / محمد هاني / باهر المحمدي / محمد بسام / مروان حمدي / محمد عواد / كريم طارق / عبدالله جمعة 

2019-11-06T20:13:01Z

كان منتخب مصر قد ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة على أرضه ووسط جمهوره بعدما خسر أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، فى دور الـ 16 من البطولة، ويذكر أن منتخب مصر يتواجد على رأس المجموعة السابعة من تصفيات أمم إفريقيا بجوار كينيا وجزر القمر وتوجو، وسيفتتح مشواره في التصفيات بمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر ثم مع جزر القمر يوم 18 من نفس الشهر.

2019-11-06T20:12:54Z

يخوض المنتخب المصري ثاني مباراته الودية استعدادًا للتصفيات، حيث كانت المباراة الأولى أمام بتسوانا والتي انتصر فيها زملاء محمد صلاح بهدف دون رد أحرزه حينها اللاعب حمدي فتحي.

2019-11-06T20:12:38Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول..... يفتح استاد برج العرب أبوابه لاستضافة مباراة منتخب مصر ضد منتخب ليبيريا وذلك ضمن استعدادات منتخب الفراعنة للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2020 وأمم أفريقيا 2021، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.