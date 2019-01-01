2019-01-24T14:41:53Z
المباراة تقام على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية، والصافرة للحكم محمود عاشور
إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم
2019-01-24T14:40:10Z
يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
محمد الشناوي / كريم نيدفيد / محمد هاني / علي معلول / ياسر إبراهيم / حمدي فتحي / عمرو السولية / حسين الشحات / ناصر ماهر / رمضان صبحي / جونيور أجايي
📝 تشكيل فريقنا امام المقاصة اليوم .. توقع من سيسجل من لاعبينا!؟ 🤔⚽— Al Ahly SC (@AlAhly) January 24, 2019
#YallaYaAhly pic.twitter.com/rJAZZwLYBD
إليكم تشكيل مصر للمقاصة لمباراة اليوم
2019-01-24T14:37:58Z
يبدأ المدرب طلعت يوسف بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منأحمد عادل عبد المنعم / عصام صبحي / أحمد مودي / طه عادل / محمد الدسوقي / محمد توني / صلاح ريكو / مصطفى شبيطة / صلاح عاشور / رجب عمران / شيميلس بيكلي
2019-01-24T14:35:34Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.....حيث لقاء يجمع بين مصر للمقاصة والأهلي على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.