خاص المنتخب المصري مباراتين وديتين قبل هذه المباراة ضمن إستعدادات منتخب الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية 2019، كانت الأولى ضد منتخب نيجيريا واستطاع حينها منتخب النسور الخضر أن ينتصروا بهدف دون رد، اما الثانية فقد كانت ضد منتخب تنزانيا والتي استطاع فيها منتخب الساجدين أن يُحرزوا الفوز بهدف دون رد.