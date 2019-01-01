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مصر × زيمبابوي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مصر ضد زيمبابوي في الجولة الأولي من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019

محدث
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أجواء جماهيرية رائعة داخل ستاد القاهرة، ,وبداية حفل الافتتاح الأن

2019-06-21T18:40:29Z

التشكيل الرسمي لمنتخب زيمبابوي

2019-06-21T18:34:38Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

ادموري سيباندا / تيناج هاديبي / ديفاين لونجا / أليك موديمو / تيندايي داريكوا / مارفيلوس ناكمبا / أوفيدي كارورو / مارشال مونيتسي / نوليدج موسونا / نياشا موشيكوي / نياشا موشيكوي / خاما بيليات 

البدلاء / إلفيس تشيبيزيزي / جورج تشيجوفا / رونالد تابيوا / لورانس ملانجا / جيمي دزينجاي / ثاباني كاموسوكو / داني فيري / كوداكواشي ماهاشي / تالنت تشاوابيوا / تينو كادوير / تينور كادوير / ايفانس روزيكي / نوكس موتيزوا 

إليكم التشكيل الرسمي لمنتخب مصر ⚽️🇪🇬

2019-06-21T18:27:42Z

يبدأ المدير الفني خافيير أجيري بطريقة (4/3/2/1) وتضم كلاًمن

محمد الشناوي / أحمد المحمدي / محمود علاء / أحمد حجازي / أحمد أيمن منصور / طارق حامد / محمد النني / محمد صلاح / عبدالله السعيد / محمود حسن تريزيجيه / مروان محسن 

البدلاء / محمود جنش / أحمد الشناوي / أيمن أشرف / على غزال / نبيل دونجا / وليد سليمان / أحمد حسن كوكا / أحمد علي كامل / عمر جابر / محمود حمدي / عمرو وردة / باهر المحمدي 

2019-06-21T16:53:37Z

2019-06-21T16:50:52Z

إليكم القائمة الرسمية للفراعنة المشاركة في كأس الأمم الأفريقية

2019-06-21T16:41:26Z

2019-06-21T02:51:22Z

خاض المنتخب الزيمبابوي وديتين منذ أيام استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا، الأولى أمام منتخب نيجيريا وانتهت بتعادل الفرقين بدون أهداف، والثانية أمام تنزانيا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وتأهل الفريق إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد أن تأهل بعد تصدرهم للمجموعة السابعة برصيد 11 نقطة، رفقة منتخب جمهورية الكونغو وليبيريا والكونغو، بعد أن حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في 2 وخسر مباراة واحدة.

2019-06-21T02:51:15Z

يدخل منتخب الفراعنة هذا اللقاء وهم قادمون من فوز على حساب منتخب غينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في آخر تحضيرات الفريق الودية الخاصة ببطولة إفريقيا، وكان قد تأهل رفقاء محمد صلاح رسميًا إلى نهائيات البطولة، كوصيف للمجموعة العاشرة برصيد 13 نقطة، يذكر أن المنتخب المصري وقع في المجموعة الأولي رفقة كلًا من جمهورية الكونغو، أوغندا، زيمبابوي.

2019-06-21T02:50:57Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيثيفتح استاد القاهرة الدولي أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين مصر وزيمبابوي، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.
 