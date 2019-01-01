يدخل منتخب الفراعنة هذا اللقاء وهم قادمون من فوز على حساب منتخب غينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في آخر تحضيرات الفريق الودية الخاصة ببطولة إفريقيا، وكان قد تأهل رفقاء محمد صلاح رسميًا إلى نهائيات البطولة، كوصيف للمجموعة العاشرة برصيد 13 نقطة، يذكر أن المنتخب المصري وقع في المجموعة الأولي رفقة كلًا من جمهورية الكونغو، أوغندا، زيمبابوي.