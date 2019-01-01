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مصر × جنوب إفريقيا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة منتخب مصر ومنتخب جنوب إفريقيا، في إطار منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2019

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Getty

2019-07-05T21:26:17Z

كانت بداية منتخب جنوب إفريقيا في  كأس أمم أفريقيا 2019 سيئة إلى حدٍ ما، حيث خسروا بهدفٍ نظيف من منتخب ساحل العاجل، لكنه استفاق ونجح فى تحقيق الفوز على منتخب ناميبيا فى الجولة الثانية من دور المجموعات، ثم تلقي الهزيمة امام المنتخب المغربي بهدف دون رد، ليتأهل منتخب البافانا بافنا لدور الـ16 بكأس الأمم بين أفضل الثوالث.

2019-07-05T21:26:09Z

تأهل الفراعنة رسميًا إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا بعد التغلب على منتخب أوغندا بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ونجح المنتخب المصري في تحقيق رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة بالبطولة القارية، بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل

2019-07-05T21:25:59Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يفتح استاد القاهرة الدولي أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مصر وجنوب إفريقيا وذلك في إطار منافسات دور الـ 16 لكأس الأمم الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي