تأهل الفراعنة رسميًا إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا بعد التغلب على منتخب أوغندا بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ونجح المنتخب المصري في تحقيق رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة بالبطولة القارية، بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل