كانت بداية منتخب جنوب إفريقيا في كأس أمم أفريقيا 2019 سيئة إلى حدٍ ما، حيث خسروا بهدفٍ نظيف من منتخب ساحل العاجل، لكنه استفاق ونجح فى تحقيق الفوز على منتخب ناميبيا فى الجولة الثانية من دور المجموعات، ثم تلقي الهزيمة امام المنتخب المغربي بهدف دون رد، ليتأهل منتخب البافانا بافنا لدور الـ16 بكأس الأمم بين أفضل الثوالث.
تأهل الفراعنة رسميًا إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا بعد التغلب على منتخب أوغندا بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ونجح المنتخب المصري في تحقيق رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة بالبطولة القارية، بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل