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مصر × تنزانيا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مصر وتنزانيا، وذلك ضمن استعدادات الفراعنة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019

محدث
التعليقات()
منتخب مصر

2019-06-13T20:18:51Z

53’ سيطرة من لاعبي منتخب مصر على مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان

2019-06-13T20:16:08Z

52’ تسيدة قوية من نبيل دونجا من خارج المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-06-13T20:13:26Z

51’ بطاقة صفرااء من نصيب جون رافييل بوكو بعد تدخل قوي على عمرو وردة فى منتصف الميدان

2019-06-13T20:12:29Z

50’ عرضية رائعة من أحمد المحمدي من الجهة اليمنى تلقاها وليد سليمان برأسية رائعة تصطدم فى القائم الايسر ثم ابعدها الحارس مانولا بنجاح

2019-06-13T20:11:01Z

49’ تنفيذ الخطأ من عبدالله السعيد بتسديدة قوية مباشر فى إتجاه المرمي لكن ابعدها الحارس بصعوبة إلى ضربة ركنية  

2019-06-13T20:10:29Z

48’ خطأ من يسار المنطقة بعد تدخل قوي على عمرو وردة 

التبديل الثاني فى صفوف منتخب مصر

2019-06-13T20:10:00Z

47’ دخول علي غزال وخروج طارق حامد

التبديل الاول فى صفوف منتخب مصر

2019-06-13T20:09:08Z

47’ دخول محمود جنش وخروج أحمد الشناوي

2019-06-13T20:08:42Z

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني 

أوووووووووووه،،،، هجمة خطيرة للمنتخب المصري

2019-06-13T19:51:34Z

45+1’ تنفيذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة عن طريق عبدالله السعيد تلقاها محمود علاء من على القائم الثاني برأسية تتهيأ امام المحمدي الذي استقبل الكرة بتسديدة قوية لكن ابعدها الدفاع من على خط المرمي 

بطاقة صفراء من نصيب حميد ماو

2019-06-13T19:50:08Z

45+1’ بطاقة صفراء من نصيب حميد ماو بعد تدخل قوي على قدم عمرو وردة على حدود المنطقة 

2019-06-13T19:49:47Z

45’ الحكم يحتسب دقيقة واحدة وقت محتسب بدل ضائع

2019-06-13T19:47:30Z

43’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي المنتخب المصري

2019-06-13T19:46:11Z

42’ توقف اللقاء لإصابة محمود علاء وخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-06-13T19:45:36Z

41’ سيطرة من لاعبي منتخب مصر على مجريات اللقاء ومحاولات للبحث عن هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول 

2019-06-13T19:44:13Z

40’ تنفيذ الركنية بعرضية من عبدالله السعيد لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-06-13T19:43:28Z

39’ عرضية من أيمن أشرف من الجهة اليسري تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ضربة ركنية 

2019-06-13T19:41:20Z

38’ خطأ لصالح منتخب مصر من على حدود المنطقة نفذها وليد سليمان بتسديدة قوية مرت على حافة القائم الاعلي بقليل إلى ضربة مرمي 

2019-06-13T19:40:01Z

37’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي منتخب مصر

2019-06-13T19:39:27Z

36’ توقف اللقاء لسقوط أيمن أشرف ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-06-13T19:38:21Z

35’ تنفيذ الركنية بعرضية من عبدالله السعيد لداخل المنطقة تلقاها أحمد علي برأسية رائعة لكنها مرت اعلى المرمي بقليل

2019-06-13T19:37:51Z

34’ تسديدة قوية من أيمن أشرف من داخل يسار المنطقة لكن ابعدها الحارس عيشي مانولا إلى ركنية 

2019-06-13T19:37:27Z

33’ عرضية من أيمن أشرف من الجهة اليسري تلقاها أحمد علي برأسية قوية لكنها مرت بجوار القائم 

2019-06-13T19:35:12Z

32’ تسديدة قوية من طارق حامد تصطدم فى الدفاع لترتد له من جديد ويسددها تسديدة قوية للغاية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-06-13T19:34:29Z

31’ تمريرات بين أقدام لاعبي منتخب مصر فى منتصف الميدان لمحاولة البحث عن ثغرة فى دفاعات المنتخب التنزاني 

2019-06-13T19:33:07Z

30’ نصف ساعة اولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-06-13T19:32:39Z

29’ عرضية من أحمد المحمدي من الجهة اليمنى تبحث عن رأسية أحمد علي لكن ابعدها الحارس عيشي مانولا بنجاح

2019-06-13T19:31:14Z

28’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح منتخب مصر بعد تدخل من الخلف من فيصل سالوم على عمرو وردة 

2019-06-13T19:29:40Z

27’ تمريرة طولية من طارق حامد على الجهة اليمنى فى إتجاه أحمد المحمدي لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

بطاقة صفراء من نصيب نبيل دونجا

2019-06-13T19:28:40Z

26’ بطاقة صفراء من نصيب نبيل دونجا بعد تدخل قوي على مبوانا ساماتا فى منتصف الميدان

2019-06-13T19:27:36Z

25’ تسديدة من وليد سليمان من على حدود المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وترتد امام أحمد علي لكنه فشل فى أستلام الكرة ليستخلصها الدفاع من امامه 

2019-06-13T19:26:13Z

24’ عرضية من خارج المنطقة عن طريق وليد سليمان تلقاها احمد علي برأسية قوية لكنها تفتقد الدقة وتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-06-13T19:25:37Z

23’ تنفيذ الركنية بعرضية من وليد سليمان لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من امام احمد حجازي 

2019-06-13T19:24:56Z

22’ عرضية من أيمن أشرف من الجهة اليسري تلقاها عمرو وردة برأسية قوية امسكها الحارس لكنه خرج بها إلى خارج الملعب لتتحول إلى ركنية 

2019-06-13T19:23:51Z

21’ محاولة التسديد من أحمد حجازي من على حدود المنطقة لكن استخلصها الدفاع وابعدها من امامه

2019-06-13T19:23:02Z

20’ ضغط متواصل من لاعبي المنتخب المصري على دفاعات منتخب تنزانيا لمحاولة البحث عن هدف التقدم

2019-06-13T19:21:09Z

18’ إنطلاقة من وليد سليمان وإختراق من داخل المنطقة وتسديدة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-06-13T19:19:24Z

17’ محاولات من لاعبي منتخب تنزانيا وتمريرات متبادلة على حدود المنطقة 

2019-06-13T19:18:06Z

16’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق سايمون مسوفا لكنها مرت على حافة القائم الايمن بقليل إلى ضربة مرمي

2019-06-13T19:16:56Z

15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-06-13T19:15:16Z

13’ تنفيذ الخطأ من عبدالله السعيد بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-06-13T19:14:45Z

12’ خطأ من على يمين المنطقة لصالح منتخب مصر بعد تدخل قوي على وليد سليمان 

2019-06-13T19:13:58Z

11’ سيطرة من لاعبي منتخب مصر وتمريرات متبادلة فى منتصف الميدان

2019-06-13T19:12:42Z

10’ تنفيذ الركنية بعرضية من أحمد المحمدي لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-06-13T19:11:43Z

9’ تسديدة من عبدالله السعيد من على حدود المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى رمية تماس

2019-06-13T19:11:05Z

8’ خطأ لصالح منتخب مصر بعد تدخل قوي من كاماجي على وليد سليمان فى منتصف الميدان

2019-06-13T19:09:47Z

6’ تمريرة طولية من طارق حامد على الجهة اليسري إلى عمرو وردة الذي أستلم الكرة وسددها تسديدة قوية لكن ابعدها الحارس بنجاح

2019-06-13T19:08:45Z

5’ تمريرة من وليد سليمان على يمين المنطقة إلى أحمد المحمدي الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكن أمسكها الحار سعيشي مانولا بثبات 

2019-06-13T19:07:38Z

4’ خطأ لمنتخب تنزانيا فى منتصف الميدان ضد محمود علاء

2019-06-13T19:06:24Z

3’ إنطلاقة من حسن رمضان لاعب منتخب تنزانيا ومحاولة الإختراق لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع واستخلصها بنجاح

2019-06-13T19:05:13Z

2’ عرضية رائعة من الجهة اليمنى عن طريق أحمد المحمدي تلقاها عمر وردة برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-06-13T19:04:15Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

التشكيل الرسمي لمنتخب مصر

2019-06-13T18:28:10Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/19وتضم كلاً من

أحمد الشناوي / أحمد المحمدي / محمود علاء / أحمد حجازي / أيمن أشرف / طارق حامد / نبيل دونجا / وليد سليمان / عمرو وردة / أحمد علي 

البدلاء / علي غزال / مروان محسن / تريزيجيه / باهر المحمدي / محمد الشناوي / محمود حمدي / عمر جابر / محمد صلاح / محمد النني / محمود جنش / أحمد حسن كوكا / أحمد أيمن منصور 

2019-06-12T23:54:26Z

يشارك المنتخب التنزاني في كأس الأمم الإفريقية هذا العام، بعدما نجح في التأهل عن المجموعة الثانية عشر، رفقة منتخب أوغندا الذي نجح في تصدر المجموعة برصيد 13 نقطة، حيث نجح في حصد 8 نقاط جمعهم من فوزين وتعادلين وهزيمتين، وأوقعت قرعة أمم إفريقيا منتخب تنزانيا في المجموعة الثالثة بجانب الجزائر، كينيا، السنغال.

2019-06-12T23:54:11Z

كانت آخر مباريات الفراعنة الودية أمام منتخب نيجيريا، وخسروا هذا اللقاء بهدف دون رد خارج الديار، وتأهل المنتخب المصري إلى نهائيات أمم إفريقيا عن المجموعة العاشرة رفقة المنتخب التونسي، وتأتي هذه المباريات الودية ضمن استعدادت الفراعنة لنهائيات أمم إفريقيا والتي ستنطلق بعد أيام قليلة، يذكر أن منتخب مصر يتواجد على رأس المجموعة الأولى بكأس أمم إفريقيا بجوار الكونغو وزيمبابوي وأوغندا.

2019-06-12T23:53:21Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يفتح استاد برج العرب أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين مصر وتنزانيا، وذلك ضمن استعدادات الفراعنة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي ستنطلق بعد أيام،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.