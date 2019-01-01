يخوض المنتخب المصري أولى مباراته الودية استعدادًا للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2020 وأمم أفريقيا 2021، حيث ودع الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة على أرضه ووسط جمهوره بعدما خسر أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، فى دور الـ 16 من البطولة، ويذكر أن منتخب مصر يتواجد على رأس المجموعة السابعة من تصفيات أمم إفريقيا بجوار كينيا وجزر القمر وتوجو.