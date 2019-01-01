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مصر × بوتسوانا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة منتخب مصر الودية ضد منتخب بوتسوانا، علي ملعب برج العرب بالإسكندرية

محدث
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Getty Images

2019-10-14T17:25:41Z

17’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق عبدالله جمعة مرت من امام كوكا لتصل إلى حسين الشحات الذي مررها عرضية أرضية لكن ابعدها الدفاع بنجاح

2019-10-14T17:24:24Z

16’ عرضية من حسين الشحات من الجهة اليمنى تلقاها أحمد حسن كوكا برأسية قوية مرت اعلى المرمي 

2019-10-14T17:23:57Z

15’ ربع ساعة اولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين المنتخبين 

2019-10-14T17:22:22Z

14’ تسديدة قوية من أحمد حجازي من على حدود المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايمن بقليل

2019-10-14T17:21:18Z

13’ تمريرة رائعة من حسين الشحات إلى أحمد حسن كوكا الذي سدد كرة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-10-14T17:20:38Z

12’ تمريرات عديدة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي المنتخب المصري 

2019-10-14T17:19:06Z

11’ تمريرة طولية فى إتجاه أحمد حسن كوكا الذي سقط داخل المنطقة ويطالب الحكم بإحتساب ركلة جزاء لكن الحكم يشير بإستمرار اللعب 

2019-10-14T17:18:15Z

10’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح منتخب مصر بعد تدخل قوي على قدم عبدالله السعيد 

2019-10-14T17:17:43Z

9’ تسديدة من عبدالله السعيد من خارج المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-10-14T17:16:57Z

8’ تنفيذ الركنية بعرضية من تريزيجيه لداخل المنطقة مرت من الجميع بغرابة شديدة 

2019-10-14T17:16:20Z

7’ استخلاص رائع للكرة من تريزيجيه ثم مررها إلى المنطلق عبدالله جمعة الذي أرسلها عرضية تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-10-14T17:15:09Z

6’ هدوء نسبي فى مجريات المباراة وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان

2019-10-14T17:13:02Z

5’ محاولة المرور من الجهة اليسري عن طريق عبدالله جمعة لكن ابعدها الدفاع من امامه إلى رمية تماس

2019-10-14T17:12:13Z

4’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي منتخب مصر

2019-10-14T17:10:17Z

2’ تمريرة أماميه من أحمد حجازي على الجهة اليمنى فى إتجاه حسين الشحات تفتقد الدقة وتتحول إلى رمية تماس

التشكيل الرسمي لمنتخب مصر

2019-10-14T16:00:46Z

يبدأ المدرب حسام البدري بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من

محمد الشناوي / أحمد فتحي / محمود علاء / أحمد حجازي / عبدالله جمعة / طارق حامد / محمد النني / تريزيجيه / عبدالله السعيد / حسين الشحات / أحمد حسن كوكا 

البدلاء / محمد مجدي أفشة / محمد عواد / رجب بكار / عمر السعيد / عمر جابر / حمدي فتحي / أيمن أشرف / محمد بسام / حسام حسن / باهر المحمدي / محمد حمدي 

2019-10-14T04:54:04Z

يضم المعسكر 22 لاعبًا هم : محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدي وطارق حامد وحمدى فتحي وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.

2019-10-14T04:53:55Z

وبدأ المنتخب أولى معسكراته تحت قيادة مديره الفني حسام البدري لمواجهة بتسوانا  وديًا، وسيواجه كينيا في أول مشواره في التصفيات يوم 14 نوفمبر ثم يلتقي مع جزر القمر يوم 18 من نفس الشهر.

2019-10-14T04:53:44Z

يخوض المنتخب المصري أولى مباراته الودية استعدادًا للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2020 وأمم أفريقيا 2021، حيث ودع الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة على أرضه ووسط جمهوره بعدما خسر أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، فى دور الـ 16 من البطولة، ويذكر أن منتخب مصر يتواجد على رأس المجموعة السابعة من تصفيات أمم إفريقيا بجوار كينيا وجزر القمر وتوجو.

2019-10-14T04:53:31Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....يفتح استاد برج العرب أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين مصر وبتسوانا، وذلك ضمن استعدادًا للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2020 وأمم أفريقيا 2020، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.
 