Kick OFF ⚽️— Egypt National Football Team (@Pharaohs) October 14, 2019
🇪🇬🆚🇧🇼#FriendlyMatch #ThePharaohs pic.twitter.com/7ywhJ0X35U
التشكيل الرسمي لمنتخب مصر
يبدأ المدرب حسام البدري بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من
محمد الشناوي / أحمد فتحي / محمود علاء / أحمد حجازي / عبدالله جمعة / طارق حامد / محمد النني / تريزيجيه / عبدالله السعيد / حسين الشحات / أحمد حسن كوكا
إليكم تشكيل منتخبنا الوطني لمباراة الليلة 👇🏻— Egypt National Football Team (@Pharaohs) October 14, 2019
🇪🇬🇧🇼 pic.twitter.com/fITjuKrj3V
البدلاء / محمد مجدي أفشة / محمد عواد / رجب بكار / عمر السعيد / عمر جابر / حمدي فتحي / أيمن أشرف / محمد بسام / حسام حسن / باهر المحمدي / محمد حمدي
يضم المعسكر 22 لاعبًا هم : محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدي وطارق حامد وحمدى فتحي وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.
وبدأ المنتخب أولى معسكراته تحت قيادة مديره الفني حسام البدري لمواجهة بتسوانا وديًا، وسيواجه كينيا في أول مشواره في التصفيات يوم 14 نوفمبر ثم يلتقي مع جزر القمر يوم 18 من نفس الشهر.
يخوض المنتخب المصري أولى مباراته الودية استعدادًا للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2020 وأمم أفريقيا 2021، حيث ودع الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة على أرضه ووسط جمهوره بعدما خسر أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، فى دور الـ 16 من البطولة، ويذكر أن منتخب مصر يتواجد على رأس المجموعة السابعة من تصفيات أمم إفريقيا بجوار كينيا وجزر القمر وتوجو.
MATCH DAY ❗️— Egypt National Football Team (@Pharaohs) October 14, 2019
⚽️Egypt 🆚 Botswana
🗓Today ⏱7:00 PM
🏟Borg Alarb Stadium
📺@ONsportEg @TimeSportseg pic.twitter.com/TspHzCc1UB