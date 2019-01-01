انتصر الفراعنة في مُستهل مشوارهم في البطولة الإفريقية على حساب منتخب المحاربون بهدف دون رد، وشهدت المباراة تألق عدد كبير من لاعبي المنتخب الوطني المحليين والمحترفين، وسيدخل المنتخب المصري هذا اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز والوصول للنقطة السادسة لضمان التأهل رسميًا إلى الدور القادم، يذكر أن أصحاب الأرض متواجدين على رأس المجموعة الأولي رفقة كلًا من الكونغو الديمقراطية، أوغندا، زيمبابوي.