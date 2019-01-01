تأهل نسور قرطاج إلى دور الـ8 بفوز صعب على حساب منتخب غانا بركلات الترجيح بنتيجة (4-5)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بتعادل إيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الإثنين في استاد الإسماعيلية، ووصل منتخب تونس إلى ربع النهائي للمرة السابعة في تاريخه بعد أن بلغ هذا الدور أعوام 1988،2006،2008،2012،20،2015،2017، بينما كان حاضر في النهائي ثلاث مرات وتُوج في مناسبة وحيدة على أرضه عام 2004 على حساب المنتخب المغربي.