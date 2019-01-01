محدث - جميع أخبار عودة نيمار إلى برشلونة في سوق انتقالات صيف 2019

نصح دونجا، النجم البرازيلي السابق، مواطنه نيمار بالبحث عن السعادة عندما يتخذ قراره بخصوص النادي الذي يلعب له الموسم المقبل.

ويحاول صاحب الـ27 عامًا العودة مجدداً لصفوف برشلونة بعد عامين في صفوف باريس سان جيرمان الذي يرفض التخلي عن نجمه بسهولة.

ماذا قال الاسطورتان لنيمار؟