بعد تقديم لجنة الفحص لتقاريرها

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، إحالة ملف فقدان كؤوس إفريقيا إلى النيابة العامة، بعدما تسلمت تقرير لجنة الفحص التي شُكلت من المعنيين بالوزارة.

وأوضحت الوزارة أن لجان الفحص تواصل عملها، لتقديم كافة التقارير الخاصة بالمخالفات، تمهيدًا لإحالتها للنائب العام، كي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.