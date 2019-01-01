مباشر - أخبار اليوم الأخير من سوق انتقالات صيف 2019

المكسيكي يعود لليجا..

وصل المكسيكي خافيير هيرنانديز مهاجم وست هام يونايتد الإنجليزي إلى إسبانيا الليلة، حيث سيجري الفحص الطبي تمهيداً للانضمام إلى نادي إشبيلية.

جاء ذلك وسط حضور مكثف من الإعلام في المطار، بالإضافة لبعض الجماهير التي أتت للترحيب به، كما التقط اللاعب صورة إلى جانب شعار الفريق الأندلسي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، حيث يعود اللاعب للدوري الإسباني بعد موسم 2014-2015 الذي قضاه معاراً في صفوف ريال مدريد.

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