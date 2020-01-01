تغطية مباشرة: مباريات اليوم لفرق برشلونة، ليفربول، يوفنتوس، ميلان، الهلال، الأهلي

تغطية مباريات اليوم، الأحد، 13 ديسمبر 2020 19:11

17:56 13‏/12‏/2020