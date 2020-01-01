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تغطية مباشرة: مباريات اليوم لفرق برشلونة، ليفربول، يوفنتوس، ميلان، الهلال، الأهلي

تغطية مباريات اليوم، الأحد، 13 ديسمبر 2020

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Sunday games
Getty

كريستيانو رونالدو يخوض المباراة رقم 100 مع يوفنتوس

2020-12-13T16:11:29Z

يتواجد أساسيًا أمام جنوى

توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام كريستال بالاس

2020-12-13T16:08:24Z

تعادل توتنهام بهدف لمثله أمام كريستال بالاس ليهدي فرصة إلى ليفربول لتصدر البريميرليج

تقرير المباراة

Jeffrey Schlupp Crystal Palace vs Tottenham Premier League 2020-21
Getty Images

رين يتفوق على نيس

2020-12-13T15:03:52Z

فاز رين بهدف نظيف على نيس 
Flavien Tait Lens Rennes Ligue 1 06122020
Getty

ريال سوسييداد يسقط في فخ التعادل أمام إيبار

2020-12-13T15:01:12Z

تعادل ريال سوسييداد بهدف لمثله أمام إيبار ليعود إلى الصدارة بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد
Le Normand Kevin Rodriguez Real Sociedad Eibar
Getty

ساوثامبتون يسحق شيفيلد يونايتد

2020-12-13T14:28:14Z

فاز ساوثامبتون بثلاثية نظيفة على شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي 

Che Adams, Southampton, Premier League 2020-21
Getty

إنتر يفلت من قبضة كالياري في الدقائق الأخيرة

2020-12-13T14:25:29Z

حوّل إنتر تأخره بهدف نظيف إلى انتصار بثلاثية على كالياري في الدوري الإيطالي

تقرير المباراة

Cagliari Inter celebrating Serie A
Getty