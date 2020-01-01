فيرنانديش يحقق العلامة الكاملة

برونو فيرنانديش صانع ألعاب مانشستر يونايتد، قاد الشياطين الحمر للفوز على ليستر سيتي 1/0 من ركلة جزاء، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

الشياطين الحمر تأهلوا إلى دوري أبطال أوروبا، بعد الحصول على 14 ركلة جزاء بالنسخة الحالية من البريميرليج، وهو الرقم الأعلى لأي فريق بموسم واحد، فيرنانديش سجل 100% من الركلات التي سددها.