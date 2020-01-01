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بث مباشر | تابع الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي وليلة الحسم ليوفنتوس

بث مباشر لأهم مباريات اليوم 26 يوليو بالدوري الإنجليزي والإيطالي

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Juventus celebrate Cristiano Ronaldo goal vs Lazio
Getty

رسمياً.. يوفنتوس يتوج بدلاً للدوري الإيطالي

2020-07-26T21:43:51Z

اللقب التاسع على التوالي

يوفنتوس يحسم لقب الدوري بشكل رسمي، بعد الفوز على سامبدوريا بهدفين نظيفين، في الجولة 36 من عمر المسابقة وقبل جولتين على نهايتها.

لقب جديد على أعتاب يوفنتوس

2020-07-26T21:21:54Z

التتويج يقترب

فيديريكو بيرنارديسكي يحسم النتيجة لصالح يوفنتوس بالهدف الثاني، ليقترب الفريق من الفوز بالدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي.

إصابة مُقلقة لديبالا

2020-07-26T20:51:19Z

قد يغيب أمام ليون

ديبالا يغادر أرض الملعب في الدقيقة 40 وينزل بدلاً منه جونزالو هيجواين، وسط شكوك حول مشاركته أمام ليون بدوري أبطال أوروبا الشهر القادم.
Paulo Dybala injured Juventus Sampdoria
Getty Images

الحسم يقترب

2020-07-26T20:39:08Z

رونالدو يسجل الأول

المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الأول ليوفنتوس مع نهاية الشوط الأول، ليقترب فريقه من حسم البطولة أمام سامبدوريا.

رقم قياسي لمانشستر يونايتد

2020-07-26T20:14:02Z

فيرنانديش يحقق العلامة الكاملة

برونو فيرنانديش صانع ألعاب مانشستر يونايتد، قاد الشياطين الحمر للفوز على ليستر سيتي 1/0 من ركلة جزاء، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

الشياطين الحمر تأهلوا إلى دوري أبطال أوروبا، بعد الحصول على 14 ركلة جزاء بالنسخة الحالية من البريميرليج، وهو الرقم الأعلى لأي فريق بموسم واحد، فيرنانديش سجل 100% من الركلات التي سددها.

Fernandes Lingard Solskjaer Man Utd GFX
Getty/Goal

أرتيتا يؤكد التعاقد مع مدافع

2020-07-26T20:03:21Z

إصابة قوية لموستافي

ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، خرج في تصريحات صحفية بعد الفوز على واتفورد 3/2 بالجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، ليؤكد رغبته في التعاقد مع مدافع جديد، بسبب الإصابة القوية لشكودران موستافي.

وقال الإسباني:"الإصابة تبدو خطيرة جداً، يعاني من مشكلة في أوتار الركبة، وربما يغيب عن بداية الموسم القادم، وهو ما سيؤدي لأزمة عددية في خط الدفاع يجب حلها في سوق الانتقالات".

صراع الهدافين

2020-07-26T19:54:14Z

إيموبيلي يتفوق

مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي يواصل تفوقه في صراع الهدافين بعد تسجيله ثلاثية في فوز فريقه 5/1 على فيرونا.

اللاعب الإيطالي وصل رصيده من الأهداف إلى الرقم 34، متفوقاً بـ4 أهداف عن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

Ciro Immobile Lazio Cagliari
Getty Images

موقف الدوري الإيطالي

2020-07-26T19:39:51Z

ليلة حاسمة ليوفنتوس

يوفنتوس يحتل المركز الأول بجدول الدوري بـ80 نقطة، مقابل 76 لصالح إنتر الثاني، ثم أتالانتا برصيد 75 نقطة بالتساوي مع لاتسيو الرابع.

كتيبة ماوريتسيو ساري تحتاج للفوز بأي نتيجة على سامبدوريا الليلة من أجل حسم لقب الدوري بشكل نهائي، قبل جولتين فقط على نهاية المسابقة.

وأما روما يأتي بالمركز الخامس بـ64 نقطة، مقابل 60 لميلان و69 لنابولي، حيث يتنافس الثلاثي على مقعدين بالدوري الأوروبي، أحدهما مباشر والآخر عن طريق مرحلة تمهيدية.

Udinese Juventus Serie A 2020
Getty Images

كلوب لن يذهب إلى مكتبه

2020-07-26T18:40:29Z

المدرب الألماني يفضل الراحة

كلوب قال بعد فوز ليفربول على نيوكاسل 3/1:"لعبنا مباراة رائعة جداً، ربما ليست مثالية لاهتزاز شباكنا، ولكن الأمر كان طبيعياً بسبب التغييرات التي قمنا بها، لذلك لا يمكن الحكم على المجموعة التي ظهرت".

وأضاف:"عملنا بجد خلال المباراة وحاولنا التحسن بعد التبديلات، كانت طريقة مثالية لإنهاء الموسم بعد سلسلة من الاختبارات الصعبة".

وتابع:"لن أذهب لمكتبي لفترة طويلة جداً، الآن يجب قضاء المزيد من الوقت مع العائلة، قبل العودة مرة أخرى بعد 4 أسابيع".

المزيد من تصريحات كلوب

Klopp Liverpool 2020

سعادة لامبارد ورحيل بيدرو

2020-07-26T18:39:03Z

المدرب الإنجليزي يشيد بروح الجماعة في تشيلسي

فرانك لامبارد قال بعد الفوز على وولفرهامبتون:"كانت مباراة صعبة أمام فريق جيد، ولكن الالتزام كان سلاحنا من أجل الفوز، الأمر الذي لم نشاهده في بعض الأوقات من الموسم".

وأضاف:"كرة ماونت رائعة وجيرو أظهر قيمته مرة أخرى، الأمر يعني لي الكثير، ربما لا يجب المبالغة في الفرحة بالتأهل لدوري أبطال أوروبا، لكن يجب الاحتفال بالعمل الجيد الذي قمنا به من خلال اللاعبين الشباب".

وتابع:"كانت هناك حالة من الشكوك بعد انتقالي هنا خاصة بعد رحيل هازارد، خسرنا أحد أهم اللاعبين في العالم، ولكن روح الجماعة تفوقت في النهاية".

وأما عن بيدرو:"لقد لعب مباراته الأخيرة معنا، لقد قدم الكثير مع الفريق داخل وخارج الملعب، وأود توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها بالنادي".

Frank Lampard Chelsea 2019-20
Getty

وداع مؤثر

2020-07-26T18:11:39Z

الظهور الأخير لسيلفا

وداع مؤثر لدافيد سيلفا صانع ألعاب مانشستر سيتي، بعد الظهور الأخير له مع الفريق في ملعب الاتحاد بالدوري الإنجليزي بعد قراره بالرحيل عن الفريق.
david silva
Social

فاردي الهداف

2020-07-26T18:04:35Z

جوائز البطولة

جيمي فاردي يستلم جائزة الهداف للدوري الإنجليزي بعد التسجيل 23 مرة، بفارق هدف عن داني إنجز وبيير أوباميانج من آرسنال وساوثامبتون.

وعلى جانب آخر حصل البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي، على القفاز الذهبي كأكثر الحراس حفاظاً على نظافة الشباك هذا الموسم، حيث خرج بشباك نظيفة في 17 مباراة.

المزيد من التفاصيل

وحصد زميله كيفن دي بروينه جائزة أفضل صانع ألعاب في البريميرليج، بعد صناعة 20 هدفاً مع سيتي على مدار البطولة.

 

Vardy
Social

رقم مزعج لدافيد لويز

2020-07-26T17:46:44Z

الكوارث تتوالي على المدافع البرازيلي

دافيد لويز مدافع آرسنال، تسبب في ركلة الجزاء الخامسة له هذا الموسم في فوز آرسنال على واتفورد 3/2 في الجولة الأخيرة من البطولة.

ويعتبر بذلك البرازيلي هو اللاعب الأكثر تسبباً في ركلات جزاء ضد فريقه في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي.

David Luiz, Aston Villa vs Arsenal 2019-20
Getty

اعتزال نجم إيفرتون

2020-07-26T17:45:29Z

أحد أساطير النادي

مباراة الليلة بين إيفرتون وبورنموث التي انتهت بفوز الأخير 3/1، كانت الأخيرة للايتون باينز ظهير التوفيز الذي اعتزل كرة القدم.

نهاية الموسم

2020-07-26T17:03:03Z

نتائج الجولة الأخيرة

فوز آرسنال على واتفورد 3/2، بيرنلي على برايتون 2/1، تشيلسي على وولفرهامبتون 2/0، تعادل كريستال بالاس مع توتنهام 1/1، فوز إيفرتون على بورنموث 3/1، خسارة ليستر سيتي من مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين.

وأما في ملعب الاتحاد فقد فاز مانشستر سيتي على نوريتش بخماسية نظيفة، وفاز ليفربول على نيوكاسل 3/1، ساوثامبتون على شيفيلد 3/1، وتعادل وست هام مع أستون فيلا 1/1.

وبهذه النتائج يصبح ليفربول في المركز الأول بـ99 نقطة، يليه مانشستر سيتي 81، ثم مانشستر يونايتد وتشيلسي 66 نقطة إلى دوري أبطال أوروبا.

وأما ليستر سيتي فيتأهل مع توتنهام للدوري الأوروبي، ويهبط كل من بورنموث وواتفورد ونوريتش سيتي إلى دوري الدرجة الأولى.

Bruno Fernandes Manchester United 2020
Getty

دي بروينه يعادل رقم هنري

2020-07-26T16:45:53Z

إنجاز مبهر للبلجيكي

كيفين دي بروينه يعادل رقم النجم الفرنسي تييري هنري، بعدما نجح في صناعة 20 هدفاً مع مانشستر سيتي هذا الموسم، وهو الرقم الأكبر لأي لاعب في موسم واحد.

المزيد من التفاصيل

هدف قاتل من برونو

2020-07-26T16:31:50Z

مانشستر يقترب

مانشستر يونايتد يقترب من التأهل لدوري أبطال أوروبا، بعد تسجيل الهدف الأول بشباك ليستر سيتي من ركلة جزاء أحرزها برونو فيرنانديش.

انطلاق الشوط الثاني

2020-07-26T16:09:43Z

الشوط الأخير في الموسم الحالي

انطلاق الشوط الثاني من الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي، وسط ترقب كبير حول المقاعد الأوروبية للموسم القادم.

نهاية الشوط الأول

2020-07-26T15:49:35Z

ختام مثير للبريميرليج

نتائج الشوط الأول من الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي، جاءت بتقدم آرسنال على واتفورد 3/1، توتنهام ضد كريستال بالاس بهدف دون رد، مانشستر سيتي على نوريتش سيتي 2/0، وتعادل نيوكاسل مع ليفربول بهدف لكل منهما، ومانشستر يونايتد مع ليستر سيتي بدون أهداف، وتقدم تشيلسي على وولفرهامبتون بثنائية نظيفة.

ماونت يتقدم لتشيلسي

2020-07-26T15:48:02Z

هدف التأهل للأبطال؟

لاعب الوسط الشاب ماسون ماونت، يخطف هدف التقدم لصالح تشيلسي أمام وولفرهامبتون، ليقترب بفريقه من التأهل لدوري أبطال أوروبا.

لحظات قليلة وتمكن زميله أوليفييه جيرو من إضافة الثاني، نحو انتصار جديد لصالح البلوز في الجولة الأخيرة والحاسمة.

هدف من دي بروينه

2020-07-26T15:46:30Z

مانشستر سيتي يتقدم

صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروينه ينجح في تسجيل الهدف الثاني لصالح سيتي أمام نوريتش في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

واتفورد يحاول العودة

2020-07-26T15:45:34Z

هدف من ركلة جزاء والنتيجة 3/1

تروي ديني يحاول تقليص الفارق لصالح واتفورد أمام آرسنال، بعدما سجل الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 43.

تعادل ليفربول

2020-07-26T15:44:01Z

فان دايك يهز الشباك

المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، يتمكن من تعديل النتيجة لصالح ليفربول أمام نيوكاسل، بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 38 لتصبح النتيجة 1/1.

تألق أوباميانج

2020-07-26T15:37:50Z

المهاجم الجابوني يقترب من فاردي

أوباميانج يواصل التألق على ملعب الإمارات، بتسجيل الهدف الثالث لآرسنال ضد واتفورد والثاني له، ليرفع رصيده من الأهداف إلى الرقم 22 بفارق هدف عن متصدر الهدافين جيمي فاردي.

كين يواصل التألق

2020-07-26T15:28:01Z

هدف التقدم لتوتنهام

المهاجم الإنجليزي هاري كين يسجل الأول لصالح توتنهام ضد كريستال بالاس في الدقيقة 13، ليواصل تألقه بعد العودة من التوقف.

تيرني يضيف الثاني لآرسنال

2020-07-26T15:26:46Z

واتفورد يقترب من الهبوط

كيران تيرني ظهير أيسر آرسنال، يضيف الهدف الثاني لصالح المدفعجية لتصبح النتيجة 2/0 ويقترب واتفورد من الهبوط.

إثارة في ملعب الاتحاد

2020-07-26T15:09:28Z

هدف مباغت لمانشستر سيتي

أونيل هيرنانديز لاعب نوريتش سيتي يفتتح التسجيل أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في الدقيقة الثامنة، ولكن الحكم لم يحتسبه، ليسجل جيسوس هدف التقدم لأصحاب الأرض وتصبح النتيجة لفريقه 1/0.

بداية نارية

2020-07-26T15:06:02Z

تقدم آرسنال ونيوكاسل

آرسنال يفتتح التسجيل مبكراً ضد واتفورد من ركلة جزاء سجلها أوباميانج، بينما تقدم نيوكاسل يونايتد على ليفربول بهدف دوايت جايل في الدقيقة الأولى.

صراع الأبطال والدوري الأوروبي

2020-07-26T14:57:38Z

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الأخيرة

ليفربول يحتل المركز الأول وحسم البطولة بـ96 نقطة، يليه مانشستر سيتي 78، ثم مانشستر يونايتد وصراع دوري الأبطال في المركز الثالث بـ63 بالتساوي مع تشيلسي الرابع، ثم ليستر سيتي الخامس بـ62 نقطة.

وأما بالنسبة للدوري الأوروبي فيأتي وولفرهامبتون في المركز الساس بـ59 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن توتنهام صاحب المركز السابع.

جيرو يقود هجوم تشيلسي

2020-07-26T14:54:31Z

فرانك لامبارد يختار الفرنسي بالمواجهة الحاسمة ضد وولفرهامبتون

مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة

2020-07-26T14:52:58Z

سولشاير يختار التشكيل الأقوى ضد ليستر سيتي

صلاح على دكة البدلاء

2020-07-26T14:46:06Z

تغييرات في قائمة ليفربول

المدرب يورجن كلوب يقوم بالعديد من التغييرات في تشكيل ليفربول بالجولة الأخيرة ضد نيوكاسل، أبرزها غياب محمد صلاح وساديو ماني عن التشكيل الأساسي.