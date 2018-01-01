أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووووول....حيث يحل هدرسفيلد تاون ضيفًا علي مانشستر يونايتد في إطار منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.