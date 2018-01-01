2018-12-26T16:08:58Z
51’خطأ لصالح بول بوجبا بعد تدخل من كاشونجا من الجانب الأيسر من على حدود المنطقة
2018-12-26T16:08:18Z
50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم لأصحاب الأرض بهدف دون رد
2018-12-26T16:07:10Z
48’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي مانشستر يونايتد في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس جوناس لوسل
2018-12-26T16:06:36Z
47’أول تصويبة عن طريق فيليب بيلينج من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى
2018-12-26T16:06:29Z
46’انطلاق الشوط الثاني
2018-12-26T15:46:41Z
45+1’نهاية الشوط الأول
#MUFC lead at the break. 👊 #MUNHUD pic.twitter.com/gtJWeRvRpI— Manchester United (@ManUtd) December 26, 2018
2018-12-26T15:45:50Z
45’بيلينج انطلق من الجانب الأيسر ثم توغل داخل المنطقة وسدد كرة بيسسراه قوية مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى
2018-12-26T15:44:25Z
44’تصويبة عن طريق ماركوس راشفوردل من داخل المنطقة من الجانب الأيسر أقرب إلى الحارس لوسل
2018-12-26T15:43:37Z
43’هدوء نسبي في الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول ومازال الشيايطن الحُمر متقدمين بهدف دون رد
2018-12-26T15:43:00Z
42’ماركوس راشفورد سدد كرة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى
2018-12-26T15:41:27Z
41’كاتشونجا مرر بينية في اتجاه لوران ديبواتر المنطلق داخل المنطقة طالت ووصلت إلى الحارس ديفيد دي خيا
2018-12-26T15:40:55Z
40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم للشيايطن الحُمر بهدف دون رد
دالوت يهدر فرصة هدف مؤكد
2018-12-26T15:37:29Z
39’راشفورد أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة في اتجاه ديوجو دالوت الخالي من الرقابة الذي سددها قوية مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى
2018-12-26T15:37:05Z
38’دخول الطاقم الطبي لعلاجه
2018-12-26T15:34:44Z
37’سقوط اللاعب كاتشونجا لاعب هدرسفيلد بداعي الإصابة
2018-12-26T15:34:00Z
36’بول بوجبا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات هدرسفيلد
2018-12-26T15:33:40Z
35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم لأصحاب الأرض بهدف دون رد
2018-12-26T15:33:07Z
34’بول بوجبا سدد كرة من على حافة المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس لوسل
2018-12-26T15:32:01Z
33’لوك شاو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات هدرسفيلد
بطاقة صفراء
2018-12-26T15:31:10Z
32’خطأ لصالح فيليب بيلينج في منتصف الميدان بعد تدخل من فريد وبطاقة صفراء
نيمانيا ماتيتش يفتتح التسجيل لمانشستر يونايتد
2018-12-26T15:29:11Z
من تصويبة من داخل املنطقة
31’الهدف جاء بعد ركنية نفذها خوان ماتا لداخل المنطقة سددها ماتيتش من لمسة واحدة سكنت الشباك بنجاح
GOAL! @vlindelof's header is cleared off the line but @NemanjaMatic is there to tap in from close range. 1-0 to #MUFC on 29 minutes! #MUNHUD pic.twitter.com/Z4SbS4iZD4— Manchester United (@ManUtd) December 26, 2018
2018-12-26T15:28:47Z
30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2018-12-26T15:27:29Z
29’كرة ثايتة نفذها بول بوجبا قوية اصطدمت بالحائط البشري وتحولت إلى ركنية
اووووووووه..خطأ من من مكان مميز
2018-12-26T15:26:30Z
28’خطأ لصالح بول بوجبا بعد تدخل من ماتياس زانكا من على حدود المنطقة من مكان مميز
2018-12-26T15:26:08Z
27’بول بوجبا سدد كرة من داخل المنطقة بيمناه وصلت سهلة إلى أحضان الحارس لوسل
2018-12-26T15:24:43Z
25’بيننية عن طريق بوجبا في اتجاه راشفورد لداخل المنطقة سالذي سدد كرة قوية تصدى لها الارس لوسل ببراعة
2018-12-26T15:23:05Z
24’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق ديوجو دالوت لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات هدرسفيلد
بطاقة صفراء
2018-12-26T15:21:57Z
23’خطأ لصالح راشفورد بعد تدخل من كاتشونجا وبطاقة صفراء
2018-12-26T15:21:18Z
22’خطأ لصالح ماتياس زانكا بعد تدخل من ماركوس راشفورد في منتصف الميدان
2018-12-26T15:20:01Z
21’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي مانشستر يونايتد في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات هدرسفيلد
2018-12-26T15:18:32Z
20’كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة عن طريق لوك شاو أبعدت من دفاعات هدرسفيلد
2018-12-26T15:18:05Z
19’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي مانشستر يونايتد
2018-12-26T15:15:39Z
18’خطأ لصالح اسحاق مبينزا بعد تدخل من ديوجو دالوت في منتصف الميدان
2018-12-26T15:15:19Z
17’تصويبة قوية عن طريق لينجارد من خارج المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس لوسل
2018-12-26T15:12:53Z
16’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي مانشستر يونايتد في منتصف الميدان لمحاولة افتكاك دفاعات هدرسفيلد
2018-12-26T15:12:24Z
15’ربع ساعة مرت من عمر وأحداث الشوط الأول ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء
2018-12-26T15:11:08Z
13’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق لوك شاو لداخل المنطقة مرت من أمام راشفورد بغرابة شديدة ووصلت إلى دفاعات هدرسفيلد
يارباااااااااه، ماذا أهدرت ياكونجولو
2018-12-26T15:09:11Z
12’ كونجولو سدد كرة من داخل المنطقة مرت أعلى العارضة بغرابة شديدة وتحولت إلى ركلة مرمى
2018-12-26T15:08:29Z
11’لوك شاو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس جوناس لوسل
2018-12-26T15:07:55Z
10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2018-12-26T15:07:15Z
9’خطأ لصالح خوان ماتا بعد تدخل من شيندلر في منتصف الميدان
2018-12-26T15:06:37Z
8’لوك شاو انطلق من الجانب الأيسر ثم حاول ارسال كرة عرضية لداخل المنطقة، أبعدت من دفاعات هدرسفيلد إلى منتصف الميدان
2018-12-26T15:04:25Z
7’الكرة بحوزة لاعبي مانشستر يونايتد في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات هدرسفيلد
2018-12-26T15:02:10Z
6’تصويبة عن طريق ماركوس راشفورد من خارج المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس جوناس لوسل
2018-12-26T15:01:36Z
5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2018-12-26T15:01:02Z
3’تمريرات متبادلة بين لاعبي مانشستر يونايتد في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات هدرسفيلد
2018-12-26T15:00:11Z
2’مانشستر يونايتد بالزي الأحمر والأسود على اليسار وهدرسفيلد على اليمين بالزي الأزرق السماوي
انطلاق المباراة الآن
2018-12-26T14:59:54Z
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
2018-12-26T14:58:19Z
دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب
2018-12-26T14:55:36Z
المباراة تقام على أرضية ملعب أولد ترافورد، والصافرة للحكم جوناثان موس
إليكم تشكيل هدرسفيلد تاون لمباراة اليوم
2018-12-26T14:23:38Z
يبدأ المدرب ديفيد فينجر بطريقة 5/4/1 التي تضم كلًا منجوناس لوسل / فلورينت هاديرجوناي / ماتياس زانكا / كريستوفر شيندلر / تيرينس كونجولو / إريك دورم / إلياس كاتشونجا / أليكس بريتشارد / فيليب بيلينج / اسحاق مبينزا / لوران ديبواتر
إليكم تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة اليوم
2018-12-26T14:20:40Z
يبدأ المدرب أولي جونار سولشار بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا منديفيد دي خيا / ديوجو دالوت / فيكتور ليندلوف / فيل جونز / لوك شاو / فريد / نيمانيا ماتيتش / خوان ماتا / بول بوجبا / جيسي لينجارد / ماركوس راشفورد
2018-12-26T14:17:42Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووووول....حيث يحل هدرسفيلد تاون ضيفًا علي مانشستر يونايتد في إطار منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.