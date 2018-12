من تصويبة من داخل املنطقة

31’الهدف جاء بعد ركنية نفذها خوان ماتا لداخل المنطقة سددها ماتيتش من لمسة واحدة سكنت الشباك بنجاح

GOAL! @vlindelof's header is cleared off the line but @NemanjaMatic is there to tap in from close range. 1-0 to #MUFC on 29 minutes! #MUNHUD pic.twitter.com/Z4SbS4iZD4