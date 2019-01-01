صلاح يقود الهجوم كالعادة وميلنر ظهيراً أيمن رغم عودة آرنولد

يبدأ الألماني يورجن كلوب بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (أليسون / جيمس ميلنر ، جويل ماتيب ، فيرجيل فان دايك ، آندرو روبرتسون / جوردان هندرسون ، فابينيو ، جيورجينيو فينالدوم / محمد صلاح ، روبيرتو فيرمينو ، ساديو ماني).

كلوب يبدأ بالقوة الضاربة من أجل الحفاظ على الصدارة 🔴 pic.twitter.com/FPWqObkCIv — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 24, 2019

بدلاء الريدز: (سيمون مينيوليه ، ترينت أليكساندر-آرنولد ، نابي كيتا ، آدم لالانا ، شيردان شاكيري ، دانييل ستوريدج ، ديفوك أوريجي).