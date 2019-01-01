مدونة حية

مانشستر يونايتد × ليفربول | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة ديربي الكراهية بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-2019

محدث
التعليقات()
Getty Images

2019-02-24T14:10:03Z

7' كرة أمامية راااااااااااائعة لمانشستر يونايتد تصل لراشفورد الذي يروض الكرة على يمين القوس ثم يرسل تسديدة تجد أليسون الذي يمسك الكرة ببراعة

2019-02-24T14:08:41Z

5' بوجبا ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية تجد فان دايك الذي يشتت الكرة

2019-02-24T14:07:56Z

4' ماتا يتقدم بالكرة في اليمين ثم يمررها لراشفورد في يمين منطقة جزاء ليفربول، فيحاصره فان دايك وروبرتسون ويفتكان الكرة

2019-02-24T14:07:00Z

3' ميلنر ينفذ الكرة بتسديدة قوية تصطدم بأكثر من لاعب ثم تمضي إلى خارج الملعب من على يمين دي خيا ويحتسب الحكم ضربة مرمى

2019-02-24T14:06:24Z

3' الحكم يحتسب ضربة حرة غير مباشرة من داخل يسار منطقة الجزاء بسبب لمس دي خيا الكرة بيده رغم عودتها من قدم يونج

2019-02-24T14:05:30Z

2' روبرتسون أرسل كرة أرضية في اليسار وصلت ليونج الذي مررها للداخل بحثاً عن دي خيا، لكن الكرة خرجت قصيرة فانطلق لها فيرمينو وحاول مراوغة الإسباني لكنه أبعد الكرة من أمامه ثم من أمام ماني

2019-02-24T14:05:10Z

1' يا ربااااااااااااااااه، ليفربول كاد أن يتقدم مبكراً لولا دي خيا

2019-02-24T14:04:35Z

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء

تشكيل ليفربول

2019-02-24T13:53:41Z

صلاح يقود الهجوم كالعادة وميلنر ظهيراً أيمن رغم عودة آرنولد

يبدأ الألماني يورجن كلوب بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (أليسون / جيمس ميلنر ، جويل ماتيب ، فيرجيل فان دايك ، آندرو روبرتسون / جوردان هندرسون ، فابينيو ، جيورجينيو فينالدوم / محمد صلاح ، روبيرتو فيرمينو ، ساديو ماني).

بدلاء الريدز: (سيمون مينيوليه ، ترينت أليكساندر-آرنولد ، نابي كيتا ، آدم لالانا ، شيردان شاكيري ، دانييل ستوريدج ، ديفوك أوريجي).

تشكيل مانشستر يونايتد

2019-02-24T13:52:07Z

مارسيال يغيب للإصابة، ولينجارد يبدأ من مقاعد البدلاء

يبدأ المدرب أوله جونار سولشار بطريقة (4-3-1-2)، وبتشكيلة تضم: (دافيد دي خيا / آشلي يونج ، كريس سمولينج ، فيكتور لينديلوف ، لوك شاو / آندير هيريرا ، سكوت ماكتوميناي ، بول بوجبا / خوان ماتا / روميلو لوكاكو ، ماركوس راشفورد).

بدلاء الشياطين الحمر: (سيرخيو روميرو ، إيريك بايي ، ديوجو دالوت ، جيسي لينجارد ، أندرياس بيريرا ، فريد ، أليكسيس سانشيز).

2019-02-24T13:51:55Z

يستضيف اللقاء استاد أولد ترافورد، والصافرة للحكم مايكل أوليفر

2019-02-24T13:51:51Z

صعد  الشياطين الحُمر إلى دور الـ8 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تغلبهم على فريق تشيلسي بهدفين دون رد ، أما في الدوري فيتحل الفريق حاليًا المركز الرابع برصيد 51 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال صاحب المركز الخامس، فبعد 26 مباراة استطاع زملاء بول بوجبا تحقيق الانتصار في 15 مباراة، وتعادلوا في ست وخسروا خمس مباريات.

2019-02-24T13:51:49Z

سقط الريدز في فخ التعادل أمام بايرن ميونخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، أما في الدوري فيظل زملاء محمد صلاح في المركز الثاني مؤقتًا في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة من 26 مباراة فقط، خلف السيتيزنس صاحب الصدارة حاليًا، وحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 20 انتصار، وتعادل في خمس مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.  

2019-02-24T13:51:45Z

أعزائي المتابعين ... أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشر – المقدمة لكم من جول – لديربي الكراهية بين مانشستر يونايتد وليفربول، والذي يجمع بينهما في إطار الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان ... متابعة ممتعة.