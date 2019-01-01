على الجانب الآخر، يعيش الشياطين الحُمر فترات صعبة في البريميرليج، هذا الموسم تحت قيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، وكانت أخر مباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل وخسروا بهدف نظيف على ملعب "جيمس بارك" فى الجولة الثامنة من الدوري، وبهذه الخساره تجمد رصيد الشياطين الحُمر عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 8 مباريات، استطاع أن يحقق الانتصار فى مباراتين وخسر في ثلاثة، تعادل مثلهم.