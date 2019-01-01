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مانشستر يونايتد × ليفربول | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، علي ملعب أولد ترافورد

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2019-10-19T22:29:27Z

على الجانب الآخر، يعيش الشياطين الحُمر فترات صعبة في البريميرليج، هذا الموسم تحت قيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، وكانت أخر مباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل وخسروا بهدف نظيف على ملعب "جيمس بارك" فى الجولة الثامنة من الدوري، وبهذه الخساره تجمد رصيد الشياطين الحُمر عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 8 مباريات، استطاع أن يحقق الانتصار فى مباراتين وخسر في ثلاثة، تعادل مثلهم.

2019-10-19T22:29:15Z

واصل الريدز سلسلة انتصاراته في البريميرليج، بعد تحقيق فوزًا صعبًا على ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثامنة من عمر المسابقة، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، وبهذا الانتصار يحقق ليفربول العلامة الكاملة، بالفوز فى 8 مباريات حتى الآن ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة.

2019-10-19T22:29:04Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....يحل ليفربول ضيفًا ثقيلاً على مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.