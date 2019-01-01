على الجانب الآخر، يعيش الشياطين الحُمر فترات صعبة في البريميرليج، هذا الموسم تحت قيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، وكانت أخر مباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل وخسروا بهدف نظيف على ملعب "جيمس بارك" فى الجولة الثامنة من الدوري، وبهذه الخساره تجمد رصيد الشياطين الحُمر عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 8 مباريات، استطاع أن يحقق الانتصار فى مباراتين وخسر في ثلاثة، تعادل مثلهم.
واصل الريدز سلسلة انتصاراته في البريميرليج، بعد تحقيق فوزًا صعبًا على ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثامنة من عمر المسابقة، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، وبهذا الانتصار يحقق ليفربول العلامة الكاملة، بالفوز فى 8 مباريات حتى الآن ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة.