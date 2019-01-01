سقط الشياطين الحُمر في فخ التعادل في ثاني جولات البريمرليج أمام وولفرهامتون بهدف لمثله، في المباراة التي استضافها ملعب مولينيو معقل الذئاب، واستهل الفريق مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام بشكل رائع حيث استطاع أن يسقط تشيلسي برباعية نظيفة، ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل وحيد.