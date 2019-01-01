يسعى المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي لتعزيز قوة "النيراتزوري" قبل انطلاق الموسم الجديد، ليتمكن من المنافسة في كافة البطولات التي يشارك بها محليا وقاريا، وظهر إنتر ميلان في الموسم المنصرم بشكل أفضل كثيراً من سنوات سابقة حيث أنهى بطولة الدوري في المركز الثالث، ليشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد، وكان الفريق قد ودع البطولة الأخيرة من دوري المجموعات بعدما أوقعته القرعة في مجموعة صعبة مع توتنهام الإنجليزي صاحب وصافة البطولة، وبرشلونة الإسباني الذي وصل للمربع الذهبي بدوره.