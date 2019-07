يبدأ المدرب أولى سولشاير بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

دافيد دي خيا / لوك شاو / فيكتور ليندلوف / أكسيل توانزيبي / آرون وان بيساكا / بول بوجبا / نيمانيا ماتيتش / أنتوني مارسيال / جيسي لينجارد / دانيال جيمس / ماركوس راشفورد

The team news is in, Reds...🥁#MUFC #MUTOUR 🇸🇬 #ICC2019