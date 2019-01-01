مدونة حية

مانشستر يونايتد × آرسنال | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مانشستريونايتد ضد آرسنال في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، علي ملعب اولد ترافورد

محدث
التعليقات()
(C)Getty Images

نهاية الشوط الأول

2019-09-30T19:47:25Z

45+1’ نهاية الشوط الأول 

سكوت ماكتوميني يسجل الهدف الأول لمانشستر يونايتد

2019-09-30T19:45:34Z

وصف الهدف

45’ الهدف جاء بعد تمريرة من ماركوس راشفورد على حدود المنطقة تلقاها سكوت ماكتوميني وسددها تسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح على يمين الحارس بيرند لينو 

2019-09-30T19:43:34Z

44’ جووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول لمانشسستر يونايتد عن طريق ماكوميني 

2019-09-30T19:42:23Z

42’ تمريرة خطيرة تصل إلى ماركوس راشفورد فى هجمة مرتدة سريعة بدأها بوجبا لكن راشفورد سقط داخل المنطقة دون تدخل من أحد وتصل الكرة سهلة إلى الحارس بيرند لينو 

2019-09-30T19:41:09Z

41’ بطاقة صفراء من نصيب آشلي يانج بعد تدخل قوي على ماتيو جيوندوزي 

2019-09-30T19:40:41Z

40’ خمس دقائق أخيرة على نهاية الشوط الأول والمباراة هادئة بدون خطورة 

2019-09-30T19:39:39Z

39’ خطأ فى المنطقة الدفاعية لصالح مانشستر يونايتد بعد تدخل قوي من جرانيت شاكا على آشلي يانج

2019-09-30T19:37:35Z

37’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح مانشستريونايتد نفذها أشلي يانج بعرضية لداخل المنطقة فى إتجاه دانييل جيمس 

2019-09-30T19:36:57Z

35’ عرضية أرضية من الجهة اليسري عن طريق أوباميانج تلقاها نيكولاس بيببي بتسديدة قوية امسكها الحارس دي خيا بثبات

2019-09-30T19:33:29Z

34’ تمريرة فى إتجاه بير إيميريك أوباميانج على الجهة اليسري لكنها مرت بعيدة إلى رمية تماس

بطاقة صفراء من نصيب أندرياس بيريرا

2019-09-30T19:31:50Z

31’ خطأ من خارج المنطقة لصالح آرسنال بعد تدخل قوي من أندرياس بيريرا على بوكايو ساكا

2019-09-30T19:30:57Z

30’ نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-09-30T19:30:00Z

29’ تسديدة قوية من نيكولاس بيبي لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-09-30T19:29:22Z

28’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق كالوم تشامبرس لكن ابعدها الدفاع وتحولت إلى رمية تماس

2019-09-30T19:28:49Z

27’ إنطلاقة من اندرياس بيريرا من خارج المنطقة ثم يصل بها على حدود المنطقة ويسددها فى المرمي لكن أمسكها الحارس بيرند لينو 

2019-09-30T19:26:52Z

26’ بطاقة صفراء من نصيب ماركوس راشفورد بعد تدخل قوي على سوكراتيس 

2019-09-30T19:25:14Z

25’ ضغط متقدم من لاعبي مانشستر يونايتد على حامل الكرة من لاعبي آرسنال 

2019-09-30T19:24:03Z

23’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-09-30T19:22:37Z

22’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من اندرياس بيريرا على ماتيو جيوندوزي 

2019-09-30T19:22:10Z

21’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق أندرياس بيريرا لكن أمسكها الحارس بيرند لينو بثبات 

2019-09-30T19:21:57Z

20’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح آرسنال بعد تدخل قوي من جيسي لينجارد على بوكايو ساكا 

2019-09-30T19:21:13Z

18’ تمريرة طولية فى إتجاه كالوم تشامبرس على الجهة اليمنى لكن استخلصها من امامه أكسيل توانزيبي 

2019-09-30T19:16:42Z

17’ تمريرات فى منتصف الميدان من كلا الفريقين ولا خطورة تزكر على المرمي 

2019-09-30T19:15:08Z

15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-09-30T19:14:30Z

13’ محاولات من لاعبي آرسنال وتمريرات على حدود منطقة جزاء مانشستر يونايتد

2019-09-30T19:13:23Z

11’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق لوكاس توريرا لكنها تصل سهلة بين أقدام مدافعي الشياطين الحمر

2019-09-30T19:11:32Z

10’ عشر دقائق أولى من زمن الشوط الأول والتعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-09-30T19:09:38Z

9’ بطاقة صفراء من نصيب كالوم تشامبرس بعد تدخل قوي على أندرياس بيريرا 

2019-09-30T19:08:54Z

8’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة تلقاها هاري ماجواير برأسية تمر من امام ماركوس راشفورد ويمسكها الحارس بثبات 

2019-09-30T19:08:25Z

7’ محاولة التوغل من الجهة اليسري عن طريق دانييل جيمس ومن ثم يرسلها عرضية لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

2019-09-30T19:07:29Z

6’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي آرسنال 

2019-09-30T19:06:38Z

5’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق بوكايو ساكا لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس ديفيد دي خيا 

2019-09-30T19:04:53Z

4’ تمريرة من بول بوجبا فى إتجاه دانييل جيمس على الجهة اليسري لكنها غير متقنة تصل سهلة بين أقدام مدافعي الجانرز

2019-09-30T19:04:11Z

3’ ركنية لآرسنال تنفذ بعرضية من نيكولاس بيبي لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-09-30T19:01:42Z

2’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح مانشستر يونايتد بعد تدخل جندوزي على سكوت مكتوميناي

التشكيل الرسمي لآرسنال

2019-09-30T18:22:38Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلً من

بيرند لينو / كالوم تشامبرس / سوكرانيس باباستاثوبولوس / ديفيد لويز / سياد كولاسينيتش / لوكاس توريرا / جرانيت شاكا / ماتيو جيوندوزي / نيكولاس بيبي / بيير إيميريك أوباميانج / بوكايو ساكا 

البدلاء / جابرييل مارتينيللي / داني سيبايوس / ريس نيلسون / أينسلي ميتلاند نيلس / روب هولدينج / جوي ويلوك / إيميليانو مارتينيز 

التشكيل الرسمي لمانشستريونايتد

2019-09-30T18:19:13Z

يبدأ المدرب: سولشاير بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلً من

ديفيد دي خيا / اكسيل توانزيبي / فيكتور ليندلوف / هاري ماجواير / آشلي يانج / سكوت ماكتوميني / بول بوجبا / أندرياس بيريرا / جيسي لينجارد / دانييل جيمس / ماركوس راشفورد 

البدلاء / خوان ماتا / فريد /نيمانيا ماتيتش / ماسون جرينوود / سيرخيو روميرو / ماركوس روخو 

2019-09-30T00:25:54Z

فهل ينجح أرسنال أخيرًا في إنهاء تلك العقدة المستمرة لسنوات في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها ومعه صاحب الأرض مانشستر يونايتد أم تستمر معنا حتى العام القادم.

2019-09-30T00:25:47Z

الشياطين الحمر لم يتعرضوا لأي هزيمة أمام أرسنال على ملعب أولد ترافورد منذ موسم ٢٠٠٦-٢٠٠٧ عندما سجل الفرنسي سيلفان ويلتورد  آخر هدف فوز للمدفعجية على حساب مانشستر يونايتد في ملعبهم.

2019-09-30T00:25:18Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... يحل فريق أرسنال ضيفًا يوم الإثنين على نظيره مانشستر يونايتد ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي على ملعب اولد ترافورد، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.