نهاية الشوط الأول
سكوت ماكتوميني يسجل الهدف الأول لمانشستر يونايتد
وصف الهدف45’ الهدف جاء بعد تمريرة من ماركوس راشفورد على حدود المنطقة تلقاها سكوت ماكتوميني وسددها تسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح على يمين الحارس بيرند لينو
GOOOOOOOOAL! @McTominay10 from the edge of the box, top bins! 1-0 #MUFC #MUNARS pic.twitter.com/mjextRDBiq— Manchester United (@ManUtd) September 30, 2019
بطاقة صفراء من نصيب أندرياس بيريرا
Under way at Old Trafford! COME ON! #MUFC #MUNARS pic.twitter.com/EpZQPBQf5P— Manchester United (@ManUtd) September 30, 2019
التشكيل الرسمي لآرسنال
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلً من
بيرند لينو / كالوم تشامبرس / سوكرانيس باباستاثوبولوس / ديفيد لويز / سياد كولاسينيتش / لوكاس توريرا / جرانيت شاكا / ماتيو جيوندوزي / نيكولاس بيبي / بيير إيميريك أوباميانج / بوكايو ساكا
📋 Two changes from our @premierleague win against Aston Villa...— Arsenal (@Arsenal) September 30, 2019
➡️ Chambers, Torreira
⬅️ Maitland-Niles, Ceballos#MUNARS
البدلاء / جابرييل مارتينيللي / داني سيبايوس / ريس نيلسون / أينسلي ميتلاند نيلس / روب هولدينج / جوي ويلوك / إيميليانو مارتينيز
التشكيل الرسمي لمانشستريونايتد
يبدأ المدرب: سولشاير بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلً من
ديفيد دي خيا / اكسيل توانزيبي / فيكتور ليندلوف / هاري ماجواير / آشلي يانج / سكوت ماكتوميني / بول بوجبا / أندرياس بيريرا / جيسي لينجارد / دانييل جيمس / ماركوس راشفورد
Tonight's #MUFC team news for #MUNARS!— Manchester United (@ManUtd) September 30, 2019
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البدلاء / خوان ماتا / فريد /نيمانيا ماتيتش / ماسون جرينوود / سيرخيو روميرو / ماركوس روخو
فهل ينجح أرسنال أخيرًا في إنهاء تلك العقدة المستمرة لسنوات في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها ومعه صاحب الأرض مانشستر يونايتد أم تستمر معنا حتى العام القادم.
الشياطين الحمر لم يتعرضوا لأي هزيمة أمام أرسنال على ملعب أولد ترافورد منذ موسم ٢٠٠٦-٢٠٠٧ عندما سجل الفرنسي سيلفان ويلتورد آخر هدف فوز للمدفعجية على حساب مانشستر يونايتد في ملعبهم.