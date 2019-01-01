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مانشستر سيتي × وولفرهامبتون | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مانشسترسيتي ووولفرهامبتون، في إطار منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز

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PAUL ELLIS

جابرييل خيسوس يحرز الهدف الثاني من علامة الجزاء

2019-01-14T20:40:31Z

جابرييل خيسوس

41’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء من جابرييل خيسوس بتسديدة قوية على يسار الجارس روي باتريسيو 

2019-01-14T20:39:44Z

40’ جووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني لمانشسترسيتي عن طريق جابرييل خيسوس 

2019-01-14T20:39:02Z

40’ الحكم يحتسب ركلة جزاء بعد عرقلة المدفاع ريان بينيت على قدم رحيم ستيرلينج 

2019-01-14T20:38:36Z

39’ أووووووووووووووووه،،،،،، الحكم يحتسب ركلة جزاء للسيتي 

2019-01-14T20:38:07Z

38’ تنفيذ الركنية بسلسلة من التمريرات العديدة والكرة بين أقدام السيتي على حدود المنطقة 

2019-01-14T20:37:27Z

37’ هجمة خطيرة لمانشستر سيتي وتمريرة أرضية من رحيم ستيرلينج من الجهة اليمنى تلقاها جابرييل خيسوس بتسديدة من منتصف المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-01-14T20:36:08Z

36’ هجمة مرتدة سريعة لفريق وولفرهامبتون إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق  جوني كاسترو الذي مررها عرضية أرضية مرت بغرابة من امام ديوجو جوتا 

2019-01-14T20:34:58Z

35’ إنطلاقة من ليروي ساني من داخل يسار المنطقة ومن ثم يسدد كرة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى رمية تماس

2019-01-14T20:34:08Z

34’ هدوء نسبي فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة بين أقدام السيتي فى منتصف الميدان

2019-01-14T20:33:12Z

33’ تمريرات عديدة بين لاعبي السيتي على حدود منطقة جزاء وولفرهامبتون 

2019-01-14T20:31:18Z

31’ تسديدة قوية من ليروي ساني من على حدود المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطروة 

2019-01-14T20:30:20Z

30’ نصف ساعة أولي من عمر المباراة والتقدم للسيتي بهدف مقابل لاشئ

2019-01-14T20:29:32Z

29’ تمريرة طولية فى إتجاه ديوجو جوتا لداخل المنطقة لكن خروج رائع من لحارس إيديرسون مورايش وامسكها بثبات 

2019-01-14T20:28:12Z

28’ إنطلاقة من دانيلو من خارج المنطقة ومحاولة الاختراق لداخل المنطقة لكن تغطية دفعية جيدة من وولفرهامبتون ويستخلصون الكرة بنجاح 

2019-01-14T20:26:49Z

27’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي وولفرهامبتون 

2019-01-14T20:26:14Z

26’ توقف اللقاء لسقوط جابرييل خيسوس ودخول الطاقم الطبي لتلقيه العلاج 

2019-01-14T20:25:14Z

25’ عرضية أرضية خطيرة من الجهة اليمنى عن طريق وولكر لداخل المنطقة تلقاها جابرييل خيسوس وحاول تسديد الكرة من لمسة واحدة لكن تدخل الدفاع معه وابعد الكرة فى الوقت المناسب 

2019-01-14T20:24:39Z

23’ سيطرة من لاعبي مانشسترسيتي على مجريات اللقاء 

2019-01-14T20:23:44Z

22’ تمريرة طولية من فيرناندينيو فى إتجاه رحيم ستيرلينج على الجهة اليمنى ليرسلها عرضية من لمسة واحدة فى إتجاه جابرييل خيسوس لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-01-14T20:22:34Z

20’ إنطلاقة من بيرناردو سيلفا من الجهة اليسري ومن ثم يمررها على حدود المنطقة إلي دانيلو الذي سدد كرة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

أوووووووووووووووه ،،،، بطاقة حمراء من نصيب ويلي بولي

2019-01-14T20:19:06Z

19’ خطأ فى منتصف الميدان لمانشسترسيتي بعد تدخل قوي من ويلي بولي على بيرناردو سيلفا 

2019-01-14T20:17:59Z

18’ تمريرة ثنائية بين ليروي ساني ودافيد سيلفا من داخل يسار المنطقة لتصل إلى ساني الذي حاول المرور والتوغل بين مدافعي وولفرهامبتون لكنه فشل فى المرور ليبعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-01-14T20:16:50Z

17’ تنفيذ الركنية بعرضية من رحيم ستيرلينج ابعدها الدفاع لتصل بين أقدام السيتي على حدود المنطقة 

2019-01-14T20:16:18Z

16’ تسديدة قوية من دافيد سيلفا من على حدود المنطقة تصطدم فى الدفاع ثم ابعدها الحارس بصعوب إلى ركنية 

2019-01-14T20:14:28Z

14’ تنفيذ الخطأ بتمريرة طولية لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس إيديرسون مورايش 

بطاقة صفراء من نصيب فيرناندينيو

2019-01-14T20:13:25Z

13’ إنطلاقة من منتصف الميدان ومرتدة سريعة عن طريق ديجو جوتا لكن تدخل قوي من فيرناندينيو الذي منع هجمة خطيرة لوولفرهامبتون 

2019-01-14T20:12:26Z

11’ عرضية قوية من داخل يمين المنطقة عن طريق راؤول خيمينيز لكنها غير متقنة مرت إلى الجهة اليسري لتتحول إلى رمية تماس

جابرييل خيسوس يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي

2019-01-14T20:10:48Z

جابرييل خيسوس

10’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية من خلف المدافعين من لابورتي تصل داخل يسار المنطقىة إلى ليروي ساني الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة تلقاها جابرييل خيسوس بتسديدة من لمسة واحدة تسكن الشباك بنجاح 

2019-01-14T20:09:55Z

10’ جووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الاول لمانشسترسيتي عن طريق جابرييل خيسوس 

2019-01-14T20:09:09Z

8’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق رحيم ستيرلينج لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-01-14T20:07:13Z

7’ تمريرة من دافيد سيلفا لداخل يسار المنطقة إلى جابرييل خيسوس الذي فشل فى إستلام الكرة لتردد امام ليروي ساني الذي سدد كرة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة

2019-01-14T20:06:22Z

6’ تمريرات بين لاعبي وولفرهامبتون على حدود منطقة جزاء السيتي لكن بدون خطورة يستخلصها الدفاع بنجاح 

2019-01-14T20:05:31Z

5’ سيطرة من لاعبي مانشستر سيتي على الكرة فى منتصف الميدان 

2019-01-14T20:03:29Z

4’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق دافيد سيلفا لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لتصل إلى بيرناردو سيلفا الذي حاول التسديد من على حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها من امامه

2019-01-14T20:01:53Z

3’ ضغط متقدم من لاعبي السيتي على دفاعات وولفرهامبتون فى الدقائق الأولي من المباراة 

طالع تشكيل وولفرهامبتون الرسمية لمباراة اليوم

2019-01-14T19:50:25Z

يبدأ بطريقة (3/4/3) وتضم كلامن

روي باتريسيو / ريان بينيت / كونور كوادي / ويلي بولي / مات دوهيرتي / لياندر ديندونكر / روبن نيفيس / جوني كاسترو / راؤول خيمينيز / جواو موتينيو / ديجو جوتا 

البدلاء / جون رادي / روبن فيناجري / مورجان وايت / رومان سايس / إيفان كافاليرو / هيلدر كوستا / أداما تراوري

طالع تشكيل مانشسترسيتي لمباراة اليوم

2019-01-14T19:46:57Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

إيديرسون مواريش / كايل وولكر / جون ستونز / إيميريك لابورتي / دانيلو / بيرناردو سيلفا / فيرناندينيو / ديفيد سيلفا / رحيم ستيرلينج / جابرييل خيسوس / ليروي ساني 

البدلاء / أريانيت موريك / نيكولاس أوتاميندي / رياض محرز / فابيان ديلف / إيلكاي جوندوجان / كيفين دي بروين / سيرخيو أجويرو 

2019-01-13T22:13:32Z

يدخل مانشستر سيتى اللقاء محتلا المركز الثانى برصيد 50 نقطة بفارق 4 نقاط عن منافسه ليفربول، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

2019-01-13T22:13:21Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف نادي مانشستر سيتي نظيره وولفرهامبتون، على ملعب “الاتحاد” في إطار منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.