جابرييل خيسوس يحرز الهدف الثاني من علامة الجزاء
جابرييل خيسوس41’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء من جابرييل خيسوس بتسديدة قوية على يسار الجارس روي باتريسيو
DESPATCHED! Get in, @gabrieljesus33!— Manchester City (@ManCity) ١٤ يناير ٢٠١٩
🔵 2-0 🐺 #MCIWOL #mancity pic.twitter.com/YZ997hexjY
أوووووووووووووووه ،،،، بطاقة حمراء من نصيب ويلي بولي
No one has wore the shirt as much as him in the @premierleague!— Manchester City (@ManCity) ١٤ يناير ٢٠١٩
🔵 1-0 🐺 #MCIWOL #mancity pic.twitter.com/Hu6MrxJgdj
بطاقة صفراء من نصيب فيرناندينيو
جابرييل خيسوس يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي
جابرييل خيسوس10’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية من خلف المدافعين من لابورتي تصل داخل يسار المنطقىة إلى ليروي ساني الذي مررها عرضية أرضية لداخل المنطقة تلقاها جابرييل خيسوس بتسديدة من لمسة واحدة تسكن الشباك بنجاح
GOOOOOAAAAAAAAAAAAAALLLLLL @gabrieljesus33!— Manchester City (@ManCity) ١٤ يناير ٢٠١٩
🔵 1-0 🐺 #MCIWOL #mancity pic.twitter.com/xibSSAtsyk
بداية المباراة
KICK-OFF | Monday Night Football is go! 🙌— Manchester City (@ManCity) ١٤ يناير ٢٠١٩
🔵 0-0 🐺 #MCIWOL #mancity pic.twitter.com/ZaXJO92egH
طالع تشكيل وولفرهامبتون الرسمية لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (3/4/3) وتضم كلامن
روي باتريسيو / ريان بينيت / كونور كوادي / ويلي بولي / مات دوهيرتي / لياندر ديندونكر / روبن نيفيس / جوني كاسترو / راؤول خيمينيز / جواو موتينيو / ديجو جوتا
Here's how Wolves line-up for tonight's @premierleague fixture against @ManCity. #MCIWOL— Wolves (@Wolves) ١٤ يناير ٢٠١٩
🐺📋 pic.twitter.com/b79gnsDI9p
البدلاء / جون رادي / روبن فيناجري / مورجان وايت / رومان سايس / إيفان كافاليرو / هيلدر كوستا / أداما تراوري
طالع تشكيل مانشسترسيتي لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
إيديرسون مواريش / كايل وولكر / جون ستونز / إيميريك لابورتي / دانيلو / بيرناردو سيلفا / فيرناندينيو / ديفيد سيلفا / رحيم ستيرلينج / جابرييل خيسوس / ليروي ساني
Your #mancity team to face Wolves tonight! 🙌— Manchester City (@ManCity) ١٤ يناير ٢٠١٩
City XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Danilo, Fernandinho, Silva (C), Sane, Sterling, Bernardo, Jesus
Subs | Muric, Gündogan, Agüero, De Bruyne, Delph, Mahrez, Otamendi
Presented by @HAYSWorldwide ⚽️ #MCIWOL pic.twitter.com/7pNKaQLPNj
البدلاء / أريانيت موريك / نيكولاس أوتاميندي / رياض محرز / فابيان ديلف / إيلكاي جوندوجان / كيفين دي بروين / سيرخيو أجويرو