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مانشستر سيتي × واتفورد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مانشستر سيتي وواتفورد، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2018-2019

محدث
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Getty Images

2019-05-18T00:15:55Z

كانت آخر مباريات واتفورد في البريميرليج أمام وست هام يونايتد، وخسروا في هذا اللقاء برباعية  مقابل هدف وحيد، ليحتل الفريق حاليًا المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة خلف وست هام  صاحب المركز العاشر، فبعد 38 مباراة استطاع الفريق تحقيق الانتصار في 14 مباراة، وتعادل في 8 وخسر 16 مباراة.

2019-05-18T00:15:26Z

أحتفظ السيتيزنس بلقب الدوري الإنجليزي بعد الفوزعلى برايتون بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الـ38 والأخيرة من عمر المسابقة، ليرفع رصيده إلى 98 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، ليحسم أبناء جوارديولا  لقب البريميرليج السادس في تاريخه والثاني على التوالي، فحتى الآن استطاع الأزرق السماوي أن يحقق منذ بداية الموسم  32 انتصار، وتعادل في 2 مباريات، وتلقى اربع هزائم.   

2019-05-18T00:15:10Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يفتح استاد ويمبلي أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مانشسترسيتي وواتفورد، وذلك في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2018-2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.