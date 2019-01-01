WE'RE THE PRIDE OF MANCHESTER— Manchester City (@ManCity) ٢٤ أبريل ٢٠١٩
🔴 0-2 💙 #MUNMCI #mancity pic.twitter.com/hKAhvVGhth
تبديلان فى صفوف مانشستر سيتي
التبديل الثالث فى صفوف مانشستر يونايتد
التبديل الثاني فى صفوف مانشستر يونايتد
التبديل الاول فى صفوف مانشستر يونايتد
ليروي ساني يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي
ليروي ساني67’ الهدف جاء بعد إنطلاقة رائعة من رحيم ستيرلينج من منتصف الميدان ثم يمررها فى إتجاه ليروي ساني داخل يسار المنطقة ليتلقاها الألماني بتسديدة قوية على يمين الحارس ديفيد دي خيا
YYYYEEEEEEAAAAAAHHHHHHH!!— Manchester City (@ManCity) ٢٤ أبريل ٢٠١٩
🔴 0-2 💙 #MUNMCI #mancity pic.twitter.com/kQJYncUjMv
LOVE HIM!!— Manchester City (@ManCity) ٢٤ أبريل ٢٠١٩
🔴 0-1 💙 #MUNMCI #mancity pic.twitter.com/1UeKqw5eTY
بيرناردو سيلفا يسجل الهدف الأول للسيتي
بيرناردو سيلفا55’ الهدف جاء بعد تمريرة من ديفيد سيلفا على الجهة اليسري إلى بيرناردو سيلفا الذي توغل بها لداخل المنطقة ثم سددها فى الزاوية اليسري للحارس ديفيد دي خيا
COOOOOOOOOME ONNNNNNN!!!— Manchester City (@ManCity) ٢٤ أبريل ٢٠١٩
🔴 0-1 💙 #MUNMCI #mancity pic.twitter.com/xC2sdrbllk
التبديل الاول فى صفوف مانشستر سيتي
CITY SUB | @LeroySane19 🔁 @fernandinho— Manchester City (@ManCity) ٢٤ أبريل ٢٠١٩
🔴 0-0 💙 #MUNMCI #mancity pic.twitter.com/BQwaHEokT1
SECOND-HALF | Fight 'til the end!— Manchester City (@ManCity) ٢٤ أبريل ٢٠١٩
🔴 0-0 💙 #MUNMCI #mancity pic.twitter.com/AmjDmb72Wz
HALF-TIME | On a knife-edge.— Manchester City (@ManCity) ٢٤ أبريل ٢٠١٩
🔴 0-0 💙 #MUNMCI #mancity pic.twitter.com/KxPbfjDLsv
يارباااااااااااااااااااه،،،،،، ماذا أهدرت يارحيم؟
30. We're fighting our way into the game after what's been a dangerous opening half hour by the hosts.— Manchester City (@ManCity) ٢٤ أبريل ٢٠١٩
COME ON, CITY!
🔴 0-0 💙 #MUNMCI #mancity pic.twitter.com/36PlkCUQ5k
بطاقة صفراء من نصيب أوليكساندر زينتشينكو
بطاقة صفراء من نصيب أندرياس بيريرا
هجمة خطيرة للسيتي
A Manchester Derby veteran.— Manchester City (@ManCity) ٢٤ أبريل ٢٠١٩
💪 @VincentKompany 💪
🔴 0-0 💙 #MUNMCI #mancityC pic.twitter.com/pqIKFUrWxS
KICK-OFF | CITTTTTTTTTYYYYYYYYYY!!— Manchester City (@ManCity) ٢٤ أبريل ٢٠١٩
🔴 0-0 💙 #MUNMCI #mancity pic.twitter.com/gDjTqZR1lI
التشكيل الرسمي لمانشسترسيتي
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
إيديرسون مورايش / كايل وولكر / فينسينت كومباني / إيميريك لابورت / أوليكساندر زينتشينكو / فيرناندينيو / ديفيد سيلفا / إيلكاي جوندوجان / بيرناردو سيلفا / سيرخيو أجويرو / رحيم ستيرلينج
Your City team to face United! 💙— Manchester City (@ManCity) ٢٤ أبريل ٢٠١٩
XI | Ederson, Walker, Kompany (C), Laporte, Zinchenko, Fernandinho, Gundogan, Silva, Bernardo, Sterling, Aguero
Subs | Muric, Danilo, Sané, Mahrez, Otamendi, Jesus, Foden
⚽️ @HaysWorldwide #MUNMCI #mancity pic.twitter.com/GxkgUFZQ5l
البدلاء / ليروي سانيه / نيكولاس أوتاميندي / دانيلو / فيليب فودين / أريانيت موريك / جابرييل جيسوس / رياض محرز
التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
ديفيد دي خيا / ماتيو دارميان / كريس سمولينج / فيكتور ليندلوف / لوك شاو / آشلي يانج / فريد / أندرياس بيريرا / بول بوجبا / جيسي لينجارد / ماركوس راشفورد
And in the red corner... 🔴#MUFC #MUNMCI— Manchester United (@ManUtd) ٢٤ أبريل ٢٠١٩
البدلاء / ديوجو دالوت / نيمانيا ماتيتش / روميلو لوكاكو / خوان ماتا / سيرخيو روميرو / أليكسيس سانشيز / أنتوني مارسيال