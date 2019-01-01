7’ خطأ للسيتي من خارج المنطقة، تنفذ بعرضية من ديفيد سيلفا لكن ابعدها الدفاع لترتد إلى بيرناردو سيلفا الذي مررها على حدود المنطقة إلى زينيتشينكو الذي سدد كرة قوية لكنها مرت بعيدة عن مرمي دي خيا