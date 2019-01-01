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مانشستر سيتي × مانشستر يونايتد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ديربي مانشستر بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد المؤجل من الجولة 31 من الدوري الإنجليزي

محدث
التعليقات()
Getty Images

2019-04-24T20:49:12Z

90’ الحكم يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

تبديلان فى صفوف مانشستر سيتي

2019-04-24T20:47:57Z

89’ دخول دانييلو وجابرييل خيسوس وخروج جاندوجان وسيرجيو أجويرو 

2019-04-24T20:47:26Z

88’ بطاقة صفراء من نصيب لوك شاو بعد تدخل قوي على بيرناردو سيلفا

2019-04-24T20:45:30Z

87’ تمريرات مبتادلة بين أقدام لاعبي السيتي المستحوذ على الكرة فى منتصف الميدان

2019-04-24T20:44:14Z

85’ تسديدة قوية من بول بوجبا من خارج المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتصل سهلة بين أحضان الحارس إيديرسون مورايش بثبات

التبديل الثالث فى صفوف مانشستر يونايتد

2019-04-24T20:42:09Z

83’ دخول أليكسيس سانشيز وخروج ماتيو دارميان 

التبديل الثاني فى صفوف مانشستر يونايتد

2019-04-24T20:41:34Z

82’ دخول أنتوني مارسيال وخروج جيسي لينجارد 

2019-04-24T20:40:18Z

81’ تنفيذ الخطأ بتمريرة قصيرة إلى جوندوجان الذي أرسلها عرضية لكنها تتحول إلى رمية تماس

2019-04-24T20:39:41Z

80’ عرضية من ديفيد سيلفا من الجهة اليسري فى إتجاه رحيم ستيرلينج لكن تدخل لوك شاو على رحيم والحكم يحتسب خطأ من الجهة اليمنى 

2019-04-24T20:37:22Z

78’ تمريرة رائعة من ليروي ساني على حدود المنطقة إلى بيرناردو سيلفا الذي أرسلها تمريرة ساقطة لداخل المنطقة فى إتجاه ديفيد سيلفا لكن تغطية جيدة من كريس سمولينج وتتحول الكرة إلى ضربة مرمي 

2019-04-24T20:35:46Z

76’ عرضية أرضية خطيرة من ماركوس راشفورد لداخل المنطقة تلقاها لوكاكو بتسديدة سيئة للغاية مرت بعيدة عن المرمي 

2019-04-24T20:34:33Z

75’ ربع ساعة اخيرة من عمر المباراة والتقدم للسيتي بهدفين دون رد

2019-04-24T20:33:42Z

74’ تمريرة طولية من بول بوجبا فى إتجاه ماركوس راشفورد الذي مررها إلى الخالي من الرقابة لوكاكو على يمين المنطقة ثم يمررها عرضية أرضية ابعدها الحارس لتصطدم فى لينجارد وتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-04-24T20:32:42Z

73’ تمريرات بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي لمحاولة الأحتفاظ بالكرة 

التبديل الاول فى صفوف مانشستر يونايتد

2019-04-24T20:30:29Z

72’ دخول روميلو لوكاكو وخروج أندرياس بيريرا 

2019-04-24T20:29:53Z

71’ تمريرة طولية من الجهة اليسري عن طريق ليندلوف فى إتجاه آشلي يانج لكن ابعدها زينيتشينكو من امامه

2019-04-24T20:29:07Z

70’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة السيتي فى منتصف الميدان

2019-04-24T20:28:36Z

69’ توقف اللقاء لسقوط أندرياس بيريرا بعد تدخل قوي من ديفيد سيلفا فى منتصف الميدان 

2019-04-24T20:27:31Z

68’ محاولات من لاعبي مانشستر يونايتد للبحث عن هدف لتقليص الفارق 

ليروي ساني يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي

2019-04-24T20:25:00Z

ليروي ساني

67’ الهدف جاء بعد إنطلاقة رائعة من رحيم ستيرلينج من منتصف الميدان ثم يمررها فى إتجاه ليروي ساني داخل يسار المنطقة ليتلقاها الألماني بتسديدة قوية على يمين الحارس ديفيد دي خيا 

2019-04-24T20:24:36Z

66’ جووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني للسيتي عن طريق ليروي ساني 

2019-04-24T20:23:33Z

65’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي لسيتي فى منتصف الميدان 

2019-04-24T20:22:39Z

62’ تنفيذ الخطأ من بول بوجبا بتسديدة قوية لكنها تصطدم فى الحائط وتمر بدون خطورة 

2019-04-24T20:21:13Z

61’ خطأ من مكان خطير للغاية على خط ال18 لصالح مانشستر يونايتد بعد تدخل قوي من بيرناردو سيلفا على بول بوجبا

2019-04-24T20:18:15Z

59’ خطأ لصالح مانشستر يونايتد بعد تدخل قوي من جوندوجان على كريس سمولينج فى المنطقة الدفاعية 

2019-04-24T20:17:13Z

58’ ضغط قوي من لاعبي مانشستر سيتي على دفاعات مانشستر يونايتد فى هذه الدقائق 

2019-04-24T20:15:25Z

57’ إنطلاقة خطيرة من ماركوس راشفورد من الجهة اليمنى  ثم يمررها فى إتجاه لينجارد لكن ابعدها الدفاع لترتد امام ماركوس راشفورد الذي أرسلها عرضية خطيرة امام لينجارد الذي فشل فى تسديد الكرة 

2019-04-24T20:14:23Z

56’ تسديدة قوية من سيرجيو أجويرو من على حدود المنطقة لكنها مرت على حافة القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

بيرناردو سيلفا يسجل الهدف الأول للسيتي

2019-04-24T20:13:06Z

بيرناردو سيلفا

55’ الهدف جاء بعد تمريرة من ديفيد سيلفا على الجهة اليسري إلى بيرناردو سيلفا الذي توغل بها لداخل المنطقة ثم سددها فى الزاوية اليسري للحارس ديفيد دي خيا 

2019-04-24T20:12:34Z

54’ جووووووووووووووووول،،،،،،، الهدف الاول لمانشستر سيتي عن طريق بيرناردو سيلفا 

2019-04-24T20:11:48Z

53’ تمريرة طولية خطيرة لداخل المنطقة تلقاها دفيد سيلفا ومررها على يسار إلى ليروي ساني الذي مررها عرضية أرضية خطيرة فى إتجاه أجويرو لكن ابعدها الدفاع فى اللحظات الأخيرة 

2019-04-24T20:11:01Z

52’ سيطرة من لاعبي السيتي الذي يبحث عن ثغرة فى دفاعات مانشستر يونايتد 

2019-04-24T20:08:16Z

50’ توقف اللقاء لسقوط فيرناندينيو ودخلو الطاقم الطبي لتلقيه اللعلاج

2019-04-24T20:07:15Z

49’ تمريرة ثنائية خطيرة بين بول بوجبا وفريد ومحاولة التسديد من بوجا من على حدود المنطقة لكن استخلصها الدفاع فى اللحظات الاخيرة 

2019-04-24T20:06:35Z

48’ تنفيذ الركنية بعرضية من بول بوجبا لداخل المنطقة تلقاها فريد برأسية لكنها تفتقد الدقة وتصل سهلة بين أقام مدافعي السيتي 

2019-04-24T20:05:54Z

47’ محاولة المرور من الجهة اليمنى عن طريق آشلي يانج لكن ابعدها زينيتشينكو إلى ركنية 

2019-04-24T19:48:01Z

45+2’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي السيتي 

2019-04-24T19:46:47Z

45+1’ توقف اللقاء لسقوط جوندوجان بعد تدخل قوي من جيسي لينجارد ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

2019-04-24T19:45:59Z

45’ الحكم يحتسب 2 دقيقتان وقت بدل ضائع

2019-04-24T19:45:11Z

44’ تمريرة من ديفيد سيلفا لداخل يمين المنطقة  إلى سيرجيو أجويرو الذي سددها تسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

يارباااااااااااااااااااه،،،،،، ماذا أهدرت يارحيم؟

2019-04-24T19:43:37Z

43’ سلسلة من التمريرات العديدة بين لاعبي مانشستر سيتي تصل إلى رحيم ستيرلينج الذي راوغ الدفاع ثم سددها من داخل منتصف المنطقة لكن أمسكها الحارس ديفيد دي خيا ببراعة

2019-04-24T19:42:01Z

42’ تنفيذ الخطأ بعرضية من آشلي يانج لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس إيديرسون مورايش بثبات

2019-04-24T19:41:23Z

41’ خطأ لصالح بول بوجبا بعد تدخل قوي من جوندوجان من خارج المنطقة 

2019-04-24T19:39:32Z

40’ تنفيذ الخطأ بعرضية من جوندوجان لداخل المنطقة لكنها مرت بعيدة عن الجميع إلى ضربة مرمي 

2019-04-24T19:38:45Z

39’ بطاقة صفراء من نصيب فريد بعد تدخل قوي على سيرجيو أجويرو من خارج المنطقة 

2019-04-24T19:38:17Z

38’ تمريرة من ماركوس راشفورد فى  إتجاه جيسي لينجارد على حدود المنطقة لكن أمسكها الحارس مورايش بثبات 

2019-04-24T19:36:50Z

37’ تمريرة طولية من آشلي يانج فى إتجاه ماركوس راشفورد لكنها اقوي من اللازم تصل سهلة بين أقدام الحارس إيديرسون مورايش

2019-04-24T19:35:38Z

35’ تمريرة رائعة من فينسينت كومباني فى إتجاه رحيم ستيرلينج داخل يسار المنطقة لكنه يفشل فى إستلام الكرة لتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-04-24T19:34:55Z

34’ سيطرة من لاعبي مانشستر سيتي على مجريات اللقاء لكنهم يفشلون فى الوصول لمرمي الحارس ديفيد دي خيا

2019-04-24T19:32:44Z

33’ تنفيذ الركنية بسلسلة من التمريرات تنتهي بعرضية من زينيتشينكو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-24T19:31:35Z

32’ عرضية من رحيم ستيرلينج من الجهة اليسري لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-04-24T19:30:35Z

31’ إنطلاقة من ماركوس راشفورد فى محاولة بناء هجمة مرتدة لكن تدخل معه إيميريك لابورت وابعدها إلى رمية تماس

2019-04-24T19:30:02Z

30’ نصف ساعة أولي من عمر المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-04-24T19:29:34Z

29’ عرضية من رحيم ستيرلينج لداخل المنطقة لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس ديفيد دي خيا 

2019-04-24T19:28:40Z

28’ عرضية أرضية خطيرة من رحيم ستيرلينج لكنها مرت من امام الجميع ليستخلصها الدفاع بنجاح 

2019-04-24T19:27:21Z

27’ تنفيذ الخطأ بعرضية خطيرة من آشلي يانج لداخل المنطقة لكن ابعدها فيرناندينيو بنجاح من امام بول بوجبا

بطاقة صفراء من نصيب أوليكساندر زينتشينكو

2019-04-24T19:26:05Z

26’ خطأ لصالح مانشستر يونايتد بعد تدخل قوي من زينتشينكو على ماركوس راشفورد

2019-04-24T19:25:15Z

25’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق سيرجيو أجويرو لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لترتد امام بيرناردو سيلفا الذي سددها تسديدة مقصية لكنها مرت بجوار القائم 

بطاقة صفراء من نصيب أندرياس بيريرا

2019-04-24T19:23:51Z

24’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من اندرياس بيريرا على زينتشينكو 

2019-04-24T19:22:28Z

22’ تسديدة قوية للغاية من ماركوس راشفورد من بعد منتصف الميدان بقليل كادت ان تسكن الشباك لكنها مرت على حافة القائم بقليل 

2019-04-24T19:21:35Z

21’ إنطلاقة من ماركوس راشفورد من الجهة اليمنى لكن تدخل معه رحيم ستيرلينج والحكم يشير بوجود خطأ فى يمين منتصف الميدان

2019-04-24T19:21:16Z

20’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي السيتي 

2019-04-24T19:20:43Z

19’ توقف القاء لسقوط جيسي لينجارد ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-04-24T19:19:58Z

18’ إنطلاقة من جيسي لينجارد من منتصف الميدان ثم يمررها من خلف المدافعين إلى ماركوس راشفورد الذي حاول تسديد الكرة لكن ابعدها الحارس إيديرسون مورايش ببراعة

هجمة خطيرة للسيتي

2019-04-24T19:18:27Z

17’ إنطلاقة من جوندوجان من على حدود المنطقة ثم يمررها لداخل يمين المنطقة إلى ديفيد سيلفا الذي هيأ الكرة امام بيرناردو سيلفا الذي سدد كرة قوية لكن تصدي لها الحارس ديفيد دي خيا ببراعة 

2019-04-24T19:15:52Z

16’ تمريرة طولية رائعة من بول بوجبا فى إتجاه جيسي لينجارد الذي تلقاها بتسديدة قوية من يمين المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-04-24T19:15:29Z

15’ تسديدة قوية من فريد من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايمن بقليل إلى ضربة مرمي 

2019-04-24T19:15:20Z

14’ إنطلاقة من رحيم ستيرلينج من الجهة اليسري ليصل بها على حدود المنطقة ثم يسدد كرة أرضية تصطدم في قدم كريس سمولينج وكادت ان تخدع دي خيا لكنه امسكها بثبات 

2019-04-24T19:14:06Z

13’ تمريرات متبادلة بين لاعبي السيتي لمحاولة البحث عن ثغرة فى دفاعات اليونايتد 

2019-04-24T19:13:15Z

12’ محاولة الإختراق من رحيم ستيرلينج لكن تدخل رائع من مدافعي الشياطين الحمر وابعدوها بنجاح 

2019-04-24T19:12:07Z

11’ إنطلاقة من آشلي يانج من الجهة اليمنى ومحاولة المرور لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-04-24T19:10:45Z

10’ تسديدة قوية من بول بوجبا من خارج المنطقة لكن أمسكها الحارس إيديرسون مورايش بثبات 

2019-04-24T19:08:33Z

8’ تمريرة متبادلة بين أقدام لاعبي السيتي فى المنطقة الدفاعية وضغط متقدم من لاعبي مانشستر يونايتد لمحاولة إستخلاص الكرة 

2019-04-24T19:06:44Z

7’ خطأ للسيتي من خارج المنطقة، تنفذ بعرضية من ديفيد سيلفا لكن ابعدها الدفاع لترتد إلى بيرناردو سيلفا الذي مررها على حدود المنطقة إلى زينيتشينكو الذي سدد كرة قوية لكنها مرت بعيدة عن مرمي دي خيا 

2019-04-24T19:05:30Z

5’ سيطرة من لاعبي مانشستر سيتي لمحاولة البحث عن هدف التقدم 

2019-04-24T19:03:47Z

4’ خطأ لليونايتد بعد تدخل قوي من زينيتشينكو على آشلي يانج فى منتصف الميدان 

2019-04-24T19:02:50Z

3’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق كايل وولكر لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-04-24T19:01:52Z

2’ إنطلاقة من لوك شاو من الجهة اليسري وتمريرة فى إتجاه ماركوس راشفورد لكن خروج موفق من الحارس إيديرسون مورايش

التشكيل الرسمي لمانشسترسيتي

2019-04-24T18:43:13Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

إيديرسون مورايش / كايل وولكر / فينسينت كومباني / إيميريك لابورت / أوليكساندر زينتشينكو / فيرناندينيو / ديفيد سيلفا / إيلكاي جوندوجان / بيرناردو سيلفا / سيرخيو أجويرو / رحيم ستيرلينج 

البدلاء / ليروي سانيه / نيكولاس أوتاميندي / دانيلو / فيليب فودين / أريانيت موريك / جابرييل جيسوس  / رياض محرز

التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد

2019-04-24T18:41:14Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

ديفيد دي خيا / ماتيو دارميان  / كريس سمولينج / فيكتور ليندلوف / لوك شاو / آشلي يانج / فريد / أندرياس بيريرا / بول بوجبا / جيسي لينجارد / ماركوس راشفورد

البدلاء / ديوجو دالوت / نيمانيا ماتيتش / روميلو لوكاكو / خوان ماتا / سيرخيو روميرو / أليكسيس سانشيز / أنتوني مارسيال 

2019-04-23T23:44:08Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يفتح استاد أولد ترافورد أبوابه لاستضافة ديربي مانشستر بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، وذلك في مباراةٍ مؤجلة من الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.