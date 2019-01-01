2019-01-02T22:17:48Z
دخل الريدز هذا اللقاء متربعاً على صدارة جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 47 نقطة، ويسعى الريدز بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، مواصلة الإنتصارات والمحافظة على صدارة البيرميرليج، بينما يعسي السيتي لتحقيق الفوز من اجل تقليص الفارق ووملاحقة المتصدر
2019-01-02T22:14:19Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف نادي مانشستر سيتي نظيره ليفربول، على ملعب “الاتحاد” في قمة منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.