هيجواين وهازارد في المقدمة وروس باركلي يبدأ على حساب كوفاتشيتش

يبدأ الإيطالي ماوريسيو ساري بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (كيبا آريزابالاجا / سيزار آثبليكويتا ، أنطونيو روديجير ، دافيد لويز ، ماركوس ألونسو / نجولو كانتي ، جورجينيو ، روس باركلي / بيدرو ، جونزالو هيجواين ، إيدين هازارد).

1⃣1⃣ هذه هي تشكيلة ساري أمام مانشستر سيتي. 👇 pic.twitter.com/uKyTd6XDhN — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 10, 2019

بدلاء البلوز: (ويلي كاباييرو ، أندرياس كريستنسين ، إيمرسون ، روبن لوفتس-تشيك ، ماتيو كوفاتشيتش ، أوليفييه جيرو ، ويليان).